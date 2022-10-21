https://ria.ru/20221021/putin-1825821611.html

Французы признали правоту Путина после слов о судьбе Запада

Французы признали правоту Путина после слов о судьбе Запада - РИА Новости, 21.10.2022

Французы признали правоту Путина после слов о судьбе Запада

Читатели Le Figaro резко отреагировали на материал, в котором газета критиковала президента России Владимира Путина за приверженность к традиционным взглядам на РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T22:29

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Читатели Le Figaro резко отреагировали на материал, в котором газета критиковала президента России Владимира Путина за приверженность к традиционным взглядам на семью, религию и патриотизм.Издание опубликовало критическую статью о взглядах российского лидера на семейные ценности, мораль и религию. Так, обращенные к Западу призывы Путина не пытаться "сломать" патриотизм россиян и не разрушать традиционное понимание семьи издание назвало попыткой дестабилизировать западные же общества. Также в материале Путина обвиняют в стремлении распространить российское влияние на другие страны — европейские, ближневосточные, азиатские и африканские.Читатели не согласились с позицией газеты и встали на защиту российского лидера. Некоторые отметили, что упадок на Западе действительно существует и несет в себе угрозу."Декаданс Запада — это реальность, неважно, кто это сказал! Но у нас есть люди, которые пытаются это отрицать", — написал sens civique."Вы пишете про "предполагаемый" декаданс Запада? Что вы, Запад нынче реально декадентский, а его лидеры извращены", — заявил Rions un peu.Он обвинил западных политиков в работе против народа и указал на правоту Путина."Путин прав. Культурное левацкое движение намного мощнее, чем можно предположить. Иммиграция отравила общество и уже меняет нашу культуру", — прокомментировал Caton Ancien.Он добавил, что французская культура находится под угрозой уничтожения."Путин, к сожалению, прав. Запад медленно разрушает себя", — написал liberal003.Другие юзеры обвинили издание в клевете."Целью статьи является не анализ, а клевета. <…> Путин правильно говорит, что Запад декадентский. Он прав, вот и все. А правду признать никогда не стыдно", — написал tarte au marron.Fontvieille признался, что понимает российского президента."Так же как, вероятно, понимают его поляки и венгры. Как понимают его во всех странах, сохранивших моральный дух, традиции, истинные ценности, отличные от "модных" псевдоценностей", — добавил читатель."Глава чужого государства прекрасно проанализировал ситуацию в нашем западном обществе!" — констатировал LISIANTHUS83."А в конечном итоге он, честно говоря, абсолютно прав", — прокомментировал Prinsz."Меня не обижает, когда Путин говорит о нашем безумии, он мог бы даже употребить выражение "смертельное безумие", оно меня не шокировало бы", — призналась Anasthasie.Правоту Путина признала и Maria Gentile. Она согласилась, что Запад переживает моральный, интеллектуальный и социальный упадок. По ее мнению, все это чудовищно для простого человека.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221012/imperializm-1823265947.html

https://ria.ru/20221012/putin-1823284947.html

https://ria.ru/20221020/gegemoniya-1825263001.html

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в мире, франция, владимир путин, россия