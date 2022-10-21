https://ria.ru/20221021/putin-1825675210.html

Путину доверяют 80,6 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ

Путину доверяют 80,6 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 21.10.2022

Путину доверяют 80,6 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ

Деятельность президента России Владимира Путина одобряют 77% россиян, доверяют ему более 80% граждан, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T14:25

2022-10-21T14:25

2022-10-21T14:25

россия

вциом

общество

владимир путин

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Деятельность президента России Владимира Путина одобряют 77% россиян, доверяют ему более 80% граждан, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Уровень одобрения деятельности Путина по итогам опроса составил 77%. Не одобряют работу президента 14% населения.При этом доверяют Путину 80,6% россиян, недоверие выразили 16% граждан.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 10 по 16 октября. В нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), 1%.

https://ria.ru/20221021/trevoga-1825586209.html

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Екатерина Зайцева

россия, вциом, общество, владимир путин