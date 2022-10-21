https://ria.ru/20221021/putin-1825675210.html
Путину доверяют 80,6 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ
Путину доверяют 80,6 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 21.10.2022
Путину доверяют 80,6 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ
Деятельность президента России Владимира Путина одобряют 77% россиян, доверяют ему более 80% граждан, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T14:25
2022-10-21T14:25
2022-10-21T14:25
россия
вциом
общество
владимир путин
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Деятельность президента России Владимира Путина одобряют 77% россиян, доверяют ему более 80% граждан, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Уровень одобрения деятельности Путина по итогам опроса составил 77%. Не одобряют работу президента 14% населения.При этом доверяют Путину 80,6% россиян, недоверие выразили 16% граждан.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 10 по 16 октября. В нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), 1%.
https://ria.ru/20221021/trevoga-1825586209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вциом, общество, владимир путин
Россия, ВЦИОМ, Общество, Владимир Путин
Путину доверяют 80,6 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ
Опрос ВЦИОМ показал, что деятельность президента Путина одобряют 77 процентов россиян
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.
Деятельность президента России Владимира Путина одобряют 77% россиян, доверяют ему более 80% граждан, следует
из результатов опроса ВЦИОМ.
Уровень одобрения деятельности Путина по итогам опроса составил 77%. Не одобряют работу президента 14% населения.
При этом доверяют Путину 80,6% россиян, недоверие выразили 16% граждан.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 10 по 16 октября. В нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.
Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), 1%.