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Путин сам предпочитает испробовать новое оружие, заявил Песков - РИА Новости, 21.10.2022
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Путин сам предпочитает испробовать новое оружие, заявил Песков
Путин сам предпочитает испробовать новое оружие, заявил Песков - РИА Новости, 21.10.2022
Путин сам предпочитает испробовать новое оружие, заявил Песков
Президент России Владимир Путин брал в руки оружие весьма часто, это нормальная практика, нередко он сам предпочитает испробовать новое оружие, заявил... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:51
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безопасность
владимир путин
россия
рязань
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин брал в руки оружие весьма часто, это нормальная практика, нередко он сам предпочитает испробовать новое оружие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Накануне Путин посетил один из полигонов в Рязани, где проходят подготовку мобилизованные, где проверил вопросы боевого слаживания подразделений и готовность мобилизованного личного состава к выполнению задач в районах СВО, а также пострелял из снайперской винтовки Драгунова.Также Песков рассказал, что Путин попал в гонги. "Там не очки, там же гонги были. Сколько именно (попаданий), не могу сказать" , - добавил Песков.
https://ria.ru/20221020/putin-1825483059.html
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безопасность, владимир путин, россия, рязань
Безопасность, Владимир Путин, Россия, Рязань
12:51 21.10.2022 (обновлено: 13:10 21.10.2022)
 
Путин сам предпочитает испробовать новое оружие, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: Путин часто брал в руки оружие, это нормальная практика

CC BY 4.0 / Минобороны России/Vadim Savitsky / Верховный Главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин во время посещения военного полигона Западного военного округа в Рязанской области
Верховный Главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин во время посещения военного полигона Западного военного округа в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
CC BY 4.0 / Минобороны России/Vadim Savitsky /
Верховный Главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин во время посещения военного полигона Западного военного округа в Рязанской области. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин брал в руки оружие весьма часто, это нормальная практика, нередко он сам предпочитает испробовать новое оружие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Накануне Путин посетил один из полигонов в Рязани, где проходят подготовку мобилизованные, где проверил вопросы боевого слаживания подразделений и готовность мобилизованного личного состава к выполнению задач в районах СВО, а также пострелял из снайперской винтовки Драгунова.
"Я не думаю, что это связано с военной операцией, тем более что Путин брал оружие в руки далеко не два раза, а весьма и весьма часто, это совершенно нормальная практика. Он сам предпочитает испробовать какие-то новые модели, ему неоднократно они представлялись", - сообщил Песков, отвечая на вопросы журналистов, связано ли то, что Путин взял в руки оружие, со специальной военной операцией.
Также Песков рассказал, что Путин попал в гонги. "Там не очки, там же гонги были. Сколько именно (попаданий), не могу сказать" , - добавил Песков.
Путин стреляет из снайперской винтовки на полигоне под Рязанью
20 октября, 18:57Специальная военная операция на Украине
Путин пострелял из снайперской винтовки на полигоне для мобилизованных
 
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