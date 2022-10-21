12:51 21.10.2022 (обновлено: 13:10 21.10.2022)
Путин сам предпочитает испробовать новое оружие, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: Путин часто брал в руки оружие, это нормальная практика
CC BY 4.0 / Минобороны России/Vadim Savitsky / Верховный Главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин во время посещения военного полигона Западного военного округа в Рязанской области
Верховный Главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин во время посещения военного полигона Западного военного округа в Рязанской области. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин брал в руки оружие весьма часто, это нормальная практика, нередко он сам предпочитает испробовать новое оружие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Накануне Путин посетил один из полигонов в Рязани, где проходят подготовку мобилизованные, где проверил вопросы боевого слаживания подразделений и готовность мобилизованного личного состава к выполнению задач в районах СВО, а также пострелял из снайперской винтовки Драгунова.
"Я не думаю, что это связано с военной операцией, тем более что Путин брал оружие в руки далеко не два раза, а весьма и весьма часто, это совершенно нормальная практика. Он сам предпочитает испробовать какие-то новые модели, ему неоднократно они представлялись", - сообщил Песков, отвечая на вопросы журналистов, связано ли то, что Путин взял в руки оружие, со специальной военной операцией.
Также Песков рассказал, что Путин попал в гонги. "Там не очки, там же гонги были. Сколько именно (попаданий), не могу сказать" , - добавил Песков.