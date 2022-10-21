https://ria.ru/20221021/putin-1825630918.html

Путин сам предпочитает испробовать новое оружие, заявил Песков

Путин сам предпочитает испробовать новое оружие, заявил Песков - РИА Новости, 21.10.2022

Путин сам предпочитает испробовать новое оружие, заявил Песков

Президент России Владимир Путин брал в руки оружие весьма часто, это нормальная практика, нередко он сам предпочитает испробовать новое оружие, заявил... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:51

2022-10-21T12:51

2022-10-21T13:10

безопасность

владимир путин

россия

рязань

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин брал в руки оружие весьма часто, это нормальная практика, нередко он сам предпочитает испробовать новое оружие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Накануне Путин посетил один из полигонов в Рязани, где проходят подготовку мобилизованные, где проверил вопросы боевого слаживания подразделений и готовность мобилизованного личного состава к выполнению задач в районах СВО, а также пострелял из снайперской винтовки Драгунова.Также Песков рассказал, что Путин попал в гонги. "Там не очки, там же гонги были. Сколько именно (попаданий), не могу сказать" , - добавил Песков.

https://ria.ru/20221020/putin-1825483059.html

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Дарья Буймова

безопасность, владимир путин, россия, рязань