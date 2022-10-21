https://ria.ru/20221021/putin-1825584325.html

Путин поздравил с шестидесятилетием московский НМИЦ ЦНИИС

Путин поздравил с шестидесятилетием московский НМИЦ ЦНИИС - РИА Новости, 21.10.2022

Путин поздравил с шестидесятилетием московский НМИЦ ЦНИИС

Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летием создания московский НМИЦ "Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T10:42

2022-10-21T10:42

2022-10-21T10:42

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летием создания московский НМИЦ "Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии", подчеркнув, что здесь всегда работали и сегодня трудятся высококвалифицированные специалисты, бесконечно преданные своему благородному делу, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."За прошедшие годы ЦНИИС вырос в крупный авторитетный медицинский, научно-методический, образовательный центр, заслужил поистине мировую известность. Здесь всегда работали и сегодня трудятся высококвалифицированные специалисты, бесконечно преданные своему благородному делу", - говорится в сообщении.В стенах Института проводятся серьёзные исследования, совершенствуют подготовку врачи-стоматологи и челюстно-лицевые хирурги из России и других стран, разрабатываются и внедряются в клиническую практику передовые методики и технологии лечения и реабилитации пациентов. Десятки тысяч людей искренне благодарны медикам за оказанную помощь и поддержку, доброту и внимание, отметил глава государства.Он выразил убеждение, что сотрудники НИИ будут и впредь хранить верность традициям милосердия и подвижничества, вносить неоценимый вклад в развитие отечественной медицины и здравоохранения.

https://ria.ru/20221021/ssha-1825542987.html

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общество, владимир путин, россия