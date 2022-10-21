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Пушилин назвал важнейшие для ДНР направления программы "Единой России" - РИА Новости, 21.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221021/pushilin-1825759023.html
Пушилин назвал важнейшие для ДНР направления программы "Единой России"
Пушилин назвал важнейшие для ДНР направления программы "Единой России" - РИА Новости, 21.10.2022
Пушилин назвал важнейшие для ДНР направления программы "Единой России"
Поддержка многодетных семей, развитие здравоохранения, ЖКХ, транспортной сферы, образования и науки являются важнейшими направлениями народной программы "Единой РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T17:42
2022-10-21T17:42
специальная военная операция на украине
владимир путин
жкх
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
единая россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт - РИА Новости. Поддержка многодетных семей, развитие здравоохранения, ЖКХ, транспортной сферы, образования и науки являются важнейшими направлениями народной программы "Единой России" для Донецкой Народной Республики, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.В пятницу в Ростовской области состоялось первое рабочее собрание актива Донецкого и Ростовского региональных отделений партии "Единая Россия"."Для нас особенно важны такие направления народной программы, как социальная поддержка, поддержка семей с детьми. Донбассу нужны многодетные семьи и над этим предстоит поработать", - сказал Пушилин.Еще два важнейших пункта, по его словам, медицина и ЖКХ. "Здесь придется потрудиться. Ни для кого не секрет в каком упадке оно находится. Воспринимаем за стартовую позицию", - сказал он, добавив, что исправлять придется "не только поврежденное от военных действий, но и поврежденное от бездействия, когда была Украина".Также к важным направлениям предстоящей работы Пушилин, в том числе, отнес образование, науку, транспортную сферу.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221021/er-1825663997.html
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владимир путин, жкх, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, ЖКХ, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Единая Россия
17:42 21.10.2022
 
Пушилин назвал важнейшие для ДНР направления программы "Единой России"

Пушилин назвал поддержку многодетных семей, ЖКХ важными направлениями программы ЕР для ДНР

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Денис Пушилин. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт - РИА Новости. Поддержка многодетных семей, развитие здравоохранения, ЖКХ, транспортной сферы, образования и науки являются важнейшими направлениями народной программы "Единой России" для Донецкой Народной Республики, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
В пятницу в Ростовской области состоялось первое рабочее собрание актива Донецкого и Ростовского региональных отделений партии "Единая Россия".
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"Для нас особенно важны такие направления народной программы, как социальная поддержка, поддержка семей с детьми. Донбассу нужны многодетные семьи и над этим предстоит поработать", - сказал Пушилин.
Еще два важнейших пункта, по его словам, медицина и ЖКХ. "Здесь придется потрудиться. Ни для кого не секрет в каком упадке оно находится. Воспринимаем за стартовую позицию", - сказал он, добавив, что исправлять придется "не только поврежденное от военных действий, но и поврежденное от бездействия, когда была Украина".
Также к важным направлениям предстоящей работы Пушилин, в том числе, отнес образование, науку, транспортную сферу.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинЖКХДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияЕдиная Россия
 
 
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