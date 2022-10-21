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Пушилин назвал важнейшие для ДНР направления программы "Единой России"
Пушилин назвал важнейшие для ДНР направления программы "Единой России" - РИА Новости, 21.10.2022
Пушилин назвал важнейшие для ДНР направления программы "Единой России"
Поддержка многодетных семей, развитие здравоохранения, ЖКХ, транспортной сферы, образования и науки являются важнейшими направлениями народной программы "Единой РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T17:42
2022-10-21T17:42
2022-10-21T17:42
специальная военная операция на украине
владимир путин
жкх
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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единая россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт - РИА Новости. Поддержка многодетных семей, развитие здравоохранения, ЖКХ, транспортной сферы, образования и науки являются важнейшими направлениями народной программы "Единой России" для Донецкой Народной Республики, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.В пятницу в Ростовской области состоялось первое рабочее собрание актива Донецкого и Ростовского региональных отделений партии "Единая Россия"."Для нас особенно важны такие направления народной программы, как социальная поддержка, поддержка семей с детьми. Донбассу нужны многодетные семьи и над этим предстоит поработать", - сказал Пушилин.Еще два важнейших пункта, по его словам, медицина и ЖКХ. "Здесь придется потрудиться. Ни для кого не секрет в каком упадке оно находится. Воспринимаем за стартовую позицию", - сказал он, добавив, что исправлять придется "не только поврежденное от военных действий, но и поврежденное от бездействия, когда была Украина".Также к важным направлениям предстоящей работы Пушилин, в том числе, отнес образование, науку, транспортную сферу.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221021/er-1825663997.html
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Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, ЖКХ, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Единая Россия