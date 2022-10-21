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Пушилин назвал вернувшихся из плена бойцов из Донбасса героями - РИА Новости, 21.10.2022
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Пушилин назвал вернувшихся из плена бойцов из Донбасса героями
Пушилин назвал вернувшихся из плена бойцов из Донбасса героями - РИА Новости, 21.10.2022
Пушилин назвал вернувшихся из плена бойцов из Донбасса героями
Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин назвал героями бойцов из Донбасса, вернувшихся из украинского плена. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T09:46
2022-10-21T10:05
донецкая народная республика
донбасс
россия
денис пушилин
дарья морозова
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НОВОАЗОВСК (ДНР), 21 окт - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин назвал героями бойцов из Донбасса, вернувшихся из украинского плена."Наконец вы дома, и вернулись вы уже в Россию. На самом деле (это) не просто - вытаскивать (пленных бойцов) из лап этих негодяев. Тем не менее, это наша задача - вытащить каждого, будем (и дальше) работать на этом направлении. Вам спасибо. Вы герои, потому что выстояли и выжили. Я знаю, в каких условиях (вы) содержались, противник ни перед чем не останавливается - где может навредить, где может сделать больно. Очень рад, что вы уже теперь дома", - сказал Пушилин, обращаясь к бойцам за столом во время чаепития.В понедельник между Россией и Украиной произошел обмен пленными в формате "110 на 110", в пятницу 12 бойцов из ДНР и двое солдат из ЛНР вернулись на российскую территорию. В городе Новоазовске на площади перед районной администрацией их встречали с цветами, на встречу приезжали временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, омбудсмен республики Дарья Морозова и другие официальные лица.
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донецкая народная республика
донбасс
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Встреча солдат, освобожденных из украинского плена
В ДНР встречают освобожденных из украинского плена бойцов. На мероприятии присутствует глава ДНР Денис Пушилин , омбудсмен республики Дарья Морозова и другие официальные лица.
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донецкая народная республика, донбасс, россия, денис пушилин, дарья морозова
Донецкая Народная Республика, Донбасс, Россия, Денис Пушилин, Дарья Морозова
09:46 21.10.2022 (обновлено: 10:05 21.10.2022)
 
Пушилин назвал вернувшихся из плена бойцов из Донбасса героями

Пушилин назвал бойцов из Донбасса, вернувшихся из украинского плена, героями

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НОВОАЗОВСК (ДНР), 21 окт - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин назвал героями бойцов из Донбасса, вернувшихся из украинского плена.
"Наконец вы дома, и вернулись вы уже в Россию. На самом деле (это) не просто - вытаскивать (пленных бойцов) из лап этих негодяев. Тем не менее, это наша задача - вытащить каждого, будем (и дальше) работать на этом направлении. Вам спасибо. Вы герои, потому что выстояли и выжили. Я знаю, в каких условиях (вы) содержались, противник ни перед чем не останавливается - где может навредить, где может сделать больно. Очень рад, что вы уже теперь дома", - сказал Пушилин, обращаясь к бойцам за столом во время чаепития.
В понедельник между Россией и Украиной произошел обмен пленными в формате "110 на 110", в пятницу 12 бойцов из ДНР и двое солдат из ЛНР вернулись на российскую территорию. В городе Новоазовске на площади перед районной администрацией их встречали с цветами, на встречу приезжали временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, омбудсмен республики Дарья Морозова и другие официальные лица.
Встреча солдат, освобожденных из украинского плена - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 08:59Специальная военная операция на Украине
В ДНР вернулись 14 освобожденных после обмена пленными с Украиной
 
Донецкая Народная РеспубликаДонбассРоссияДенис ПушилинДарья Морозова
 
 
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