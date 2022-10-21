https://ria.ru/20221021/pushilin-1825569701.html

Пушилин назвал вернувшихся из плена бойцов из Донбасса героями

Пушилин назвал вернувшихся из плена бойцов из Донбасса героями - РИА Новости, 21.10.2022

Пушилин назвал вернувшихся из плена бойцов из Донбасса героями

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин назвал героями бойцов из Донбасса, вернувшихся из украинского плена. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T09:46

2022-10-21T09:46

2022-10-21T10:05

донецкая народная республика

донбасс

россия

денис пушилин

дарья морозова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825576313_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bd7f8a7cb0f5f64cc60e13ff0c97210b.jpg

НОВОАЗОВСК (ДНР), 21 окт - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин назвал героями бойцов из Донбасса, вернувшихся из украинского плена."Наконец вы дома, и вернулись вы уже в Россию. На самом деле (это) не просто - вытаскивать (пленных бойцов) из лап этих негодяев. Тем не менее, это наша задача - вытащить каждого, будем (и дальше) работать на этом направлении. Вам спасибо. Вы герои, потому что выстояли и выжили. Я знаю, в каких условиях (вы) содержались, противник ни перед чем не останавливается - где может навредить, где может сделать больно. Очень рад, что вы уже теперь дома", - сказал Пушилин, обращаясь к бойцам за столом во время чаепития.В понедельник между Россией и Украиной произошел обмен пленными в формате "110 на 110", в пятницу 12 бойцов из ДНР и двое солдат из ЛНР вернулись на российскую территорию. В городе Новоазовске на площади перед районной администрацией их встречали с цветами, на встречу приезжали временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, омбудсмен республики Дарья Морозова и другие официальные лица.

https://ria.ru/20221021/donbass-1825555235.html

донецкая народная республика

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Встреча солдат, освобожденных из украинского плена В ДНР встречают освобожденных из украинского плена бойцов. На мероприятии присутствует глава ДНР Денис Пушилин , омбудсмен республики Дарья Морозова и другие официальные лица. 2022-10-21T09:46 true PT1M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, донбасс, россия, денис пушилин, дарья морозова