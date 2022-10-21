https://ria.ru/20221021/pridnestrove-1825611139.html

В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение

В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение - РИА Новости, 21.10.2022

В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение

Парламент непризнанной Приднестровской Молдавской республики утвердил введение чрезвычайного экономического положения из-за сокращения поставок газа, сообщает... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T11:55

2022-10-21T11:55

2022-10-21T13:00

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ТИРАСПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости. Парламент непризнанной Приднестровской Молдавской республики утвердил введение чрезвычайного экономического положения из-за сокращения поставок газа, сообщает пресс-служба лидера ПМР Вадима Красносельского."Депутатский корпус экстренно собран в связи с принятым накануне Советом безопасности решением о введении на территории Приднестровья чрезвычайного экономического положения. Предложенная мера обусловлена высоким риском возникновения общеэкономического кризиса, вызванного сокращением на 30 процентов объемов поставок в республику природного газа", — говорится в заявлении.В пресс-службе отметили, что по итогам октября недополучено почти 37 миллионов кубометров газа. Принятые ранее меры — отложенный запуск отопительного сезона и минимизация поставок газа промышленному сектору — позволят перекрыть 22 миллиона из недостающих.Отмечается, что Красносельский предложил распространить действие указа на 11 суток, до конца этого месяца.

https://ria.ru/20221021/gaz-1825558515.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире