https://ria.ru/20221021/pridnestrove-1825611139.html
В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение
В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение - РИА Новости, 21.10.2022
В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение
Парламент непризнанной Приднестровской Молдавской республики утвердил введение чрезвычайного экономического положения из-за сокращения поставок газа, сообщает... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:55
2022-10-21T11:55
2022-10-21T13:00
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ТИРАСПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости. Парламент непризнанной Приднестровской Молдавской республики утвердил введение чрезвычайного экономического положения из-за сокращения поставок газа, сообщает пресс-служба лидера ПМР Вадима Красносельского."Депутатский корпус экстренно собран в связи с принятым накануне Советом безопасности решением о введении на территории Приднестровья чрезвычайного экономического положения. Предложенная мера обусловлена высоким риском возникновения общеэкономического кризиса, вызванного сокращением на 30 процентов объемов поставок в республику природного газа", — говорится в заявлении.В пресс-службе отметили, что по итогам октября недополучено почти 37 миллионов кубометров газа. Принятые ранее меры — отложенный запуск отопительного сезона и минимизация поставок газа промышленному сектору — позволят перекрыть 22 миллиона из недостающих.Отмечается, что Красносельский предложил распространить действие указа на 11 суток, до конца этого месяца.
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РИА Новости
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в мире
11:55 21.10.2022 (обновлено: 13:00 21.10.2022)
В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение
В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение из-за сокращения поставок газа
ТИРАСПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости. Парламент непризнанной Приднестровской Молдавской республики утвердил введение чрезвычайного экономического положения из-за сокращения поставок газа, сообщает пресс-служба лидера ПМР Вадима Красносельского.
"Депутатский корпус экстренно собран в связи с принятым накануне Советом безопасности решением о введении на территории Приднестровья чрезвычайного экономического положения. Предложенная мера обусловлена высоким риском возникновения общеэкономического кризиса, вызванного сокращением на 30 процентов объемов поставок в республику природного газа", — говорится в заявлении.
В пресс-службе отметили, что по итогам октября недополучено почти 37 миллионов кубометров газа. Принятые ранее меры — отложенный запуск отопительного сезона и минимизация поставок газа промышленному сектору — позволят перекрыть 22 миллиона из недостающих.
Отмечается, что Красносельский предложил распространить действие указа на 11 суток, до конца этого месяца.