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В Ногинске потушили пожар на складе - РИА Новости, 21.10.2022
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В Ногинске потушили пожар на складе
В Ногинске потушили пожар на складе - РИА Новости, 21.10.2022
В Ногинске потушили пожар на складе
Открытое горение на месте крупного пожара на территории "Ногинск-Технопарк" удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:06
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происшествия
ногинск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Открытое горение на месте крупного пожара на территории "Ногинск-Технопарк" удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 10.48 на месте пожара складского здания объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.Ранее пожар был локализован на площади 2 тысячи квадратных метров."В 12.48 пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении МЧС.
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ногинск
россия
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происшествия, ногинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)
Происшествия, Ногинск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье)
11:06 21.10.2022 (обновлено: 13:39 21.10.2022)
 
В Ногинске потушили пожар на складе

МЧС сообщило, что открытый огонь на территории "Ногинск-Технопарк" потушили

© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиСотрудники МЧС на месте пожара на складе в Ногинске
Сотрудники МЧС на месте пожара на складе в Ногинске - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
Сотрудники МЧС на месте пожара на складе в Ногинске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Открытое горение на месте крупного пожара на территории "Ногинск-Технопарк" удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 10.48 на месте пожара складского здания объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
Ранее пожар был локализован на площади 2 тысячи квадратных метров.
"В 12.48 пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении МЧС.
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ПроисшествияНогинскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)
 
 
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