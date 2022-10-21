https://ria.ru/20221021/pozhar-1825591440.html
В Ногинске потушили пожар на складе
В Ногинске потушили пожар на складе - РИА Новости, 21.10.2022
В Ногинске потушили пожар на складе
Открытое горение на месте крупного пожара на территории "Ногинск-Технопарк" удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:06
2022-10-21T11:06
2022-10-21T13:39
происшествия
ногинск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Открытое горение на месте крупного пожара на территории "Ногинск-Технопарк" удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 10.48 на месте пожара складского здания объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.Ранее пожар был локализован на площади 2 тысячи квадратных метров."В 12.48 пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении МЧС.
https://ria.ru/20221019/pozhar-1825157220.html
ногинск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ногинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)
Происшествия, Ногинск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье)
11:06 21.10.2022 (обновлено: 13:39 21.10.2022)
В Ногинске потушили пожар на складе
МЧС сообщило, что открытый огонь на территории "Ногинск-Технопарк" потушили