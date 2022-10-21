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В Ногинске загорелся склад

В Ногинске загорелся склад - РИА Новости, 21.10.2022

В Ногинске загорелся склад

В подмосковном Ногинске загорелся склад на площади почти пять тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T09:47

2022-10-21T09:47

2022-10-21T13:13

происшествия

ногинск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В подмосковном Ногинске загорелся склад на площади почти пять тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС."На 58-м километре Горьковского шоссе горит складское помещение на территории "Ногинск — Технопарк", — сказал собеседник агентства.По его словам, предварительная площадь пожара составляет 4,8 тысячи квадратных метров, группировка наращивается.Позднее в МЧС рассказали, что в 10:27 мск возгорание удалось локализовать на площади 2000 квадратных метров, пострадавших и угрозы распространения огня нет.Еще через 20 минут пожарные зафиксировали отсутствие открытого горения.В 12:48 пожар полностью ликвидировали, сообщили в МЧС.

ногинск

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ногинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)