Рейтинг@Mail.ru
В Ногинске загорелся склад - РИА Новости, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221021/pozhar-1825569889.html
В Ногинске загорелся склад
В Ногинске загорелся склад - РИА Новости, 21.10.2022
В Ногинске загорелся склад
В подмосковном Ногинске загорелся склад на площади почти пять тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T09:47
2022-10-21T13:13
происшествия
ногинск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825573864_0:29:1040:614_1920x0_80_0_0_829cebee86d1825654e54b66e1bb9bc7.jpg
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В подмосковном Ногинске загорелся склад на площади почти пять тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС."На 58-м километре Горьковского шоссе горит складское помещение на территории "Ногинск — Технопарк", — сказал собеседник агентства.По его словам, предварительная площадь пожара составляет 4,8 тысячи квадратных метров, группировка наращивается.Позднее в МЧС рассказали, что в 10:27 мск возгорание удалось локализовать на площади 2000 квадратных метров, пострадавших и угрозы распространения огня нет.Еще через 20 минут пожарные зафиксировали отсутствие открытого горения.В 12:48 пожар полностью ликвидировали, сообщили в МЧС.
ногинск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825573864_0:0:1040:780_1920x0_80_0_0_b7b842ad6db0807b83eab1df078a5f8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ногинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ногинск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:47 21.10.2022 (обновлено: 13:13 21.10.2022)
 
В Ногинске загорелся склад

В Ногинске загорелся склад на площади около пяти тысяч квадратных метров

© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиТушение пожара на складе в Ногиске
Тушение пожара на складе в Ногиске - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
Тушение пожара на складе в Ногиске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В подмосковном Ногинске загорелся склад на площади почти пять тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"На 58-м километре Горьковского шоссе горит складское помещение на территории "Ногинск — Технопарк", — сказал собеседник агентства.
По его словам, предварительная площадь пожара составляет 4,8 тысячи квадратных метров, группировка наращивается.
Позднее в МЧС рассказали, что в 10:27 мск возгорание удалось локализовать на площади 2000 квадратных метров, пострадавших и угрозы распространения огня нет.
Еще через 20 минут пожарные зафиксировали отсутствие открытого горения.
В 12:48 пожар полностью ликвидировали, сообщили в МЧС.
 
ПроисшествияНогинскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала