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Песков: Россия не получила доступ к расследованию ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 21.10.2022
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Песков: Россия не получила доступ к расследованию ЧП на "Северных потоках"
Песков: Россия не получила доступ к расследованию ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 21.10.2022
Песков: Россия не получила доступ к расследованию ЧП на "Северных потоках"
Россия по дипломатическим каналам ведет работу по допуску к расследованию теракта на "Северных потоках", но пока натыкается на стену, заявил журналистам... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:11
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россия
северный поток
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия по дипломатическим каналам ведет работу по допуску к расследованию теракта на "Северных потоках", но пока натыкается на стену, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы по дипломатическим каналам работаем. Ведется, ведется она весьма интенсивно с упомянутыми странами, но пока натыкается на такую стену нежелания каким-то образом взаимодействовать и нежелания вместе докопаться до истины", - сказал Песков.Он отметил, что новых данных о расследовании у Кремля нет, так как на данный момент Россия лишена возможности принимать в нем участие.
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россия, северный поток
Россия, Северный поток
13:11 21.10.2022 (обновлено: 13:37 21.10.2022)
 
Песков: Россия не получила доступ к расследованию ЧП на "Северных потоках"

Песков: Россия упирается в стену, пытаясь получить допуск к изучению "Северных потоков"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия по дипломатическим каналам ведет работу по допуску к расследованию теракта на "Северных потоках", но пока натыкается на стену, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы по дипломатическим каналам работаем. Ведется, ведется она весьма интенсивно с упомянутыми странами, но пока натыкается на такую стену нежелания каким-то образом взаимодействовать и нежелания вместе докопаться до истины", - сказал Песков.
Он отметил, что новых данных о расследовании у Кремля нет, так как на данный момент Россия лишена возможности принимать в нем участие.
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В Дании заявили, что взорванный "Северный поток" можно починить
 
РоссияСеверный поток
 
 
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