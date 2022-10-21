https://ria.ru/20221021/potok-1825640842.html
Песков: Россия не получила доступ к расследованию ЧП на "Северных потоках"
Песков: Россия не получила доступ к расследованию ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 21.10.2022
Песков: Россия не получила доступ к расследованию ЧП на "Северных потоках"
Россия по дипломатическим каналам ведет работу по допуску к расследованию теракта на "Северных потоках", но пока натыкается на стену, заявил журналистам... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:11
2022-10-21T13:11
2022-10-21T13:37
россия
северный поток
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия по дипломатическим каналам ведет работу по допуску к расследованию теракта на "Северных потоках", но пока натыкается на стену, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы по дипломатическим каналам работаем. Ведется, ведется она весьма интенсивно с упомянутыми странами, но пока натыкается на такую стену нежелания каким-то образом взаимодействовать и нежелания вместе докопаться до истины", - сказал Песков.Он отметил, что новых данных о расследовании у Кремля нет, так как на данный момент Россия лишена возможности принимать в нем участие.
https://ria.ru/20221020/potok-1825254937.html
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РИА Новости
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россия, северный поток
13:11 21.10.2022 (обновлено: 13:37 21.10.2022)
Песков: Россия не получила доступ к расследованию ЧП на "Северных потоках"
Песков: Россия упирается в стену, пытаясь получить допуск к изучению "Северных потоков"
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия по дипломатическим каналам ведет работу по допуску к расследованию теракта на "Северных потоках", но пока натыкается на стену, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы по дипломатическим каналам работаем. Ведется, ведется она весьма интенсивно с упомянутыми странами, но пока натыкается на такую стену нежелания каким-то образом взаимодействовать и нежелания вместе докопаться до истины", - сказал Песков.
Он отметил, что новых данных о расследовании у Кремля нет, так как на данный момент Россия лишена возможности принимать в нем участие.