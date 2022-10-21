https://ria.ru/20221021/potok-1825640842.html

Песков: Россия не получила доступ к расследованию ЧП на "Северных потоках"

Песков: Россия не получила доступ к расследованию ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 21.10.2022

Песков: Россия не получила доступ к расследованию ЧП на "Северных потоках"

Россия по дипломатическим каналам ведет работу по допуску к расследованию теракта на "Северных потоках", но пока натыкается на стену, заявил журналистам... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T13:11

2022-10-21T13:11

2022-10-21T13:37

россия

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия по дипломатическим каналам ведет работу по допуску к расследованию теракта на "Северных потоках", но пока натыкается на стену, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы по дипломатическим каналам работаем. Ведется, ведется она весьма интенсивно с упомянутыми странами, но пока натыкается на такую стену нежелания каким-то образом взаимодействовать и нежелания вместе докопаться до истины", - сказал Песков.Он отметил, что новых данных о расследовании у Кремля нет, так как на данный момент Россия лишена возможности принимать в нем участие.

https://ria.ru/20221020/potok-1825254937.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, северный поток