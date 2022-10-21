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ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 60 человек и пять БТР
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 60 человек и пять БТР - РИА Новости, 21.10.2022
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 60 человек и пять БТР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 60 человек, три артиллерийские установки, пять бронетранспортёров и беспилотный летательный аппарат, сообщила... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T10:24
2022-10-21T10:24
2022-10-21T10:24
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 60 человек, три артиллерийские установки, пять бронетранспортёров и беспилотный летательный аппарат, сообщила Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 60 человек личного состава, три артиллерийские установки, пять бронетранспортёров, беспилотный летательный аппарат, 15 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В четверг ведомство сообщало, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, два танка, артиллерийскую установку, два бронетранспортёра, девять единиц специальной автомобильной техники.
луганская народная республика
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луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 60 человек и пять БТР
Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 60 человек и пять БТР