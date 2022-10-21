https://ria.ru/20221021/posol-1825710813.html

Посол Никарагуа приняла участие в сессии форума "Сделано в России"

Посол Никарагуа приняла участие в сессии форума "Сделано в России" - РИА Новости, 21.10.2022

Посол Никарагуа приняла участие в сессии форума "Сделано в России"

Любовь и мудрость помогут женщинам сделать мир более справедливым и равноправным, заявила посол Никарагуа в РФ Альба Асусена Торрес Мехия. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T15:59

2022-10-21T15:59

2022-10-21T16:06

россия

никарагуа

даниэль ортега

форум "сделано в россии"

экономика

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Любовь и мудрость помогут женщинам сделать мир более справедливым и равноправным, заявила посол Никарагуа в РФ Альба Асусена Торрес Мехия."Во-первых, я хочу поблагодарить за приглашение находиться здесь, это очень большая честь", - сказала она по-русски под аплодисменты зала, открывая сессию "Женщины-лидеры инновационных социальных и экономических преобразований" в рамках экспортного форума "Сделано в России"."Мир претерпевает исторические изменения, наши терпение, любовь и мудрость позволят нам продвигаться к наиболее справедливому миру. Вместе мы достигнем наилучших результатов... Мы будем двигаться к более равноправному миру с большими возможностями для женщин, чтобы они могли полностью реализовать свои мечты о предпринимательстве и процветании, всегда неся с собой знамя веры и любви", - добавила посол.Она также передала "сердечное приветствие мира, солидарности и братства" от имени президента Никарагуа Даниэля Ортеги и "христианские объятия и солидарность никарагуанского народа".Посол по-русски порекомендовала читать стихи Марины Цветаевой и Беллы Ахмадулиной, отметила, что Россия и Никарагуа будут и дальше продолжать культурный обмен, потому что "мы очень дружим с Россией и всегда будем дружить".

https://ria.ru/20220916/amerika-1817149110.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, никарагуа, даниэль ортега, форум "сделано в россии", экономика