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Посол Никарагуа приняла участие в сессии форума "Сделано в России" - РИА Новости, 21.10.2022
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Посол Никарагуа приняла участие в сессии форума "Сделано в России"
Посол Никарагуа приняла участие в сессии форума "Сделано в России" - РИА Новости, 21.10.2022
Посол Никарагуа приняла участие в сессии форума "Сделано в России"
Любовь и мудрость помогут женщинам сделать мир более справедливым и равноправным, заявила посол Никарагуа в РФ Альба Асусена Торрес Мехия. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T15:59
2022-10-21T16:06
россия
никарагуа
даниэль ортега
форум "сделано в россии"
экономика
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Любовь и мудрость помогут женщинам сделать мир более справедливым и равноправным, заявила посол Никарагуа в РФ Альба Асусена Торрес Мехия."Во-первых, я хочу поблагодарить за приглашение находиться здесь, это очень большая честь", - сказала она по-русски под аплодисменты зала, открывая сессию "Женщины-лидеры инновационных социальных и экономических преобразований" в рамках экспортного форума "Сделано в России"."Мир претерпевает исторические изменения, наши терпение, любовь и мудрость позволят нам продвигаться к наиболее справедливому миру. Вместе мы достигнем наилучших результатов... Мы будем двигаться к более равноправному миру с большими возможностями для женщин, чтобы они могли полностью реализовать свои мечты о предпринимательстве и процветании, всегда неся с собой знамя веры и любви", - добавила посол.Она также передала "сердечное приветствие мира, солидарности и братства" от имени президента Никарагуа Даниэля Ортеги и "христианские объятия и солидарность никарагуанского народа".Посол по-русски порекомендовала читать стихи Марины Цветаевой и Беллы Ахмадулиной, отметила, что Россия и Никарагуа будут и дальше продолжать культурный обмен, потому что "мы очень дружим с Россией и всегда будем дружить".
https://ria.ru/20220916/amerika-1817149110.html
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россия, никарагуа, даниэль ортега, форум "сделано в россии", экономика
Россия, Никарагуа, Даниэль Ортега, Форум "Сделано в России", Экономика
15:59 21.10.2022 (обновлено: 16:06 21.10.2022)
 
Посол Никарагуа приняла участие в сессии форума "Сделано в России"

Посол Никарагуа в Москве по-русски посоветовала читать стихи Цветаевой и Ахмадулиной

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПосол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес Мехия
Посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес Мехия - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес Мехия. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Любовь и мудрость помогут женщинам сделать мир более справедливым и равноправным, заявила посол Никарагуа в РФ Альба Асусена Торрес Мехия.
"Во-первых, я хочу поблагодарить за приглашение находиться здесь, это очень большая честь", - сказала она по-русски под аплодисменты зала, открывая сессию "Женщины-лидеры инновационных социальных и экономических преобразований" в рамках экспортного форума "Сделано в России".
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"Мир претерпевает исторические изменения, наши терпение, любовь и мудрость позволят нам продвигаться к наиболее справедливому миру. Вместе мы достигнем наилучших результатов... Мы будем двигаться к более равноправному миру с большими возможностями для женщин, чтобы они могли полностью реализовать свои мечты о предпринимательстве и процветании, всегда неся с собой знамя веры и любви", - добавила посол.
Она также передала "сердечное приветствие мира, солидарности и братства" от имени президента Никарагуа Даниэля Ортеги и "христианские объятия и солидарность никарагуанского народа".
Посол по-русски порекомендовала читать стихи Марины Цветаевой и Беллы Ахмадулиной, отметила, что Россия и Никарагуа будут и дальше продолжать культурный обмен, потому что "мы очень дружим с Россией и всегда будем дружить".
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