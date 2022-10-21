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Junge Welt: внутри ЕС назревает "экономическая поножовщина" - РИА Новости, 21.10.2022
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Junge Welt: внутри ЕС назревает "экономическая поножовщина"
Junge Welt: внутри ЕС назревает "экономическая поножовщина" - РИА Новости, 21.10.2022
Junge Welt: внутри ЕС назревает "экономическая поножовщина"
Германо-французская дружба в действительности представляет собой постоянные разногласия и борьбу между собой, а Евросоюз для обеих стран лишь инструмент для... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T19:28
2022-10-21T20:36
в мире
олаф шольц
германия
франция
airbus
евросоюз
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Германо-французская дружба в действительности представляет собой постоянные разногласия и борьбу между собой, а Евросоюз для обеих стран лишь инструмент для достижения внешнеполитических целей, заявил в статье для Junge Welt обозреватель Йорг Кронауэр."Берлин и Париж едины во мнении только в одном: если хочешь продавить свои интересы в мировой политике, то в качестве усиливающего фактора необходим ЕС", — уверен автор.Он пояснил, что у Франции и Германии кардинально различаются национальные интересы, именно они, а не общеевропейские приоритетны в политике обеих стран."Самое зримое выражение так называемой дружбы — это постоянные политические кулачные бои и экономическая поножовщина", — добавил Кронауэр.Разногласия между Парижем и Берлином настолько серьезны, что стороны перенесли совместные межправительственные консультации на январь при условии, что к этому моменту смогут прийти к компромиссу.Обозреватель подчеркнул, что разногласия между Германией и Францией носят застарелый характер. Например, французский концерн Dassault и немецкое военное подразделение Airbus работают над "суперистребителем" FCAS. С недавних пор к проекту подключилась Испания, что привело к сокращению доли Франции. Dassault пригрозил выйти из проекта, так как способен реализовать его самостоятельно. Берлин, в свою очередь, разрабатывает общеевропейскую систему ПВО ESSI и не желает применять в ней франко-итальянскую противоракетную систему SAMP/T, чем раздражает Париж.Другая конфликтная точка — план канцлера ФРГ Олафа Шольца по поддержке энергетической отрасли. Германия намерена выделить 200 миллиардов евро для этих целей, чем раздражает Францию. В Париже считают, что Берлин использует экономическое превосходство для нечестной борьбы с партнерами по ЕС.Французы, в свою очередь, блокируют проект газопровода Midcat из Испании в Германию. Также в Париже раздражены остановкой немецких атомных электростанций. И французы в этом недовольстве не одиноки.При этом Германия возмутилась отказом Франции от применения ядерного оружия в случае эскалации украинского кризиса.
https://ria.ru/20221021/gaz-1825778771.html
https://ria.ru/20221020/energetika-1825279826.html
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в мире, олаф шольц, германия, франция, airbus, евросоюз
В мире, Олаф Шольц, Германия, Франция, Airbus, Евросоюз
19:28 21.10.2022 (обновлено: 20:36 21.10.2022)
 
Junge Welt: внутри ЕС назревает "экономическая поножовщина"

Обозреватель Junge Welt Кронауэр: Франция и Германия устроили "экономическую поножовщину"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Германо-французская дружба в действительности представляет собой постоянные разногласия и борьбу между собой, а Евросоюз для обеих стран лишь инструмент для достижения внешнеполитических целей, заявил в статье для Junge Welt обозреватель Йорг Кронауэр.
"Берлин и Париж едины во мнении только в одном: если хочешь продавить свои интересы в мировой политике, то в качестве усиливающего фактора необходим ЕС", — уверен автор.
Он пояснил, что у Франции и Германии кардинально различаются национальные интересы, именно они, а не общеевропейские приоритетны в политике обеих стран.
"Самое зримое выражение так называемой дружбы — это постоянные политические кулачные бои и экономическая поножовщина", — добавил Кронауэр.
Компрессорная станция на севере Франции - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 18:30
Макрон обвинил США в двойных стандартах в подходе к установлению цен на газ
Разногласия между Парижем и Берлином настолько серьезны, что стороны перенесли совместные межправительственные консультации на январь при условии, что к этому моменту смогут прийти к компромиссу.
Обозреватель подчеркнул, что разногласия между Германией и Францией носят застарелый характер. Например, французский концерн Dassault и немецкое военное подразделение Airbus работают над "суперистребителем" FCAS. С недавних пор к проекту подключилась Испания, что привело к сокращению доли Франции. Dassault пригрозил выйти из проекта, так как способен реализовать его самостоятельно. Берлин, в свою очередь, разрабатывает общеевропейскую систему ПВО ESSI и не желает применять в ней франко-итальянскую противоракетную систему SAMP/T, чем раздражает Париж.
Другая конфликтная точка — план канцлера ФРГ Олафа Шольца по поддержке энергетической отрасли. Германия намерена выделить 200 миллиардов евро для этих целей, чем раздражает Францию. В Париже считают, что Берлин использует экономическое превосходство для нечестной борьбы с партнерами по ЕС.
Французы, в свою очередь, блокируют проект газопровода Midcat из Испании в Германию. Также в Париже раздражены остановкой немецких атомных электростанций. И французы в этом недовольстве не одиноки.
При этом Германия возмутилась отказом Франции от применения ядерного оружия в случае эскалации украинского кризиса.
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 09:49
The Telegraph: решение Шольца о спасении Германии привело Макрона в ярость
 
В миреОлаф ШольцГерманияФранцияAirbusЕвросоюз
 
 
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