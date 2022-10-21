19:28 21.10.2022 (обновлено: 20:36 21.10.2022)
Junge Welt: внутри ЕС назревает "экономическая поножовщина"
Обозреватель Junge Welt Кронауэр: Франция и Германия устроили "экономическую поножовщину"
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Германо-французская дружба в действительности представляет собой постоянные разногласия и борьбу между собой, а Евросоюз для обеих стран лишь инструмент для достижения внешнеполитических целей, заявил в статье для Junge Welt обозреватель Йорг Кронауэр.
"Берлин и Париж едины во мнении только в одном: если хочешь продавить свои интересы в мировой политике, то в качестве усиливающего фактора необходим ЕС", — уверен автор.
"Самое зримое выражение так называемой дружбы — это постоянные политические кулачные бои и экономическая поножовщина", — добавил Кронауэр.
Разногласия между Парижем и Берлином настолько серьезны, что стороны перенесли совместные межправительственные консультации на январь при условии, что к этому моменту смогут прийти к компромиссу.
Обозреватель подчеркнул, что разногласия между Германией и Францией носят застарелый характер. Например, французский концерн Dassault и немецкое военное подразделение Airbus работают над "суперистребителем" FCAS. С недавних пор к проекту подключилась Испания, что привело к сокращению доли Франции. Dassault пригрозил выйти из проекта, так как способен реализовать его самостоятельно. Берлин, в свою очередь, разрабатывает общеевропейскую систему ПВО ESSI и не желает применять в ней франко-итальянскую противоракетную систему SAMP/T, чем раздражает Париж.
Другая конфликтная точка — план канцлера ФРГ Олафа Шольца по поддержке энергетической отрасли. Германия намерена выделить 200 миллиардов евро для этих целей, чем раздражает Францию. В Париже считают, что Берлин использует экономическое превосходство для нечестной борьбы с партнерами по ЕС.
Французы, в свою очередь, блокируют проект газопровода Midcat из Испании в Германию. Также в Париже раздражены остановкой немецких атомных электростанций. И французы в этом недовольстве не одиноки.
При этом Германия возмутилась отказом Франции от применения ядерного оружия в случае эскалации украинского кризиса.