https://ria.ru/20221021/ponozhovschina-1825795585.html

Junge Welt: внутри ЕС назревает "экономическая поножовщина"

Junge Welt: внутри ЕС назревает "экономическая поножовщина" - РИА Новости, 21.10.2022

Junge Welt: внутри ЕС назревает "экономическая поножовщина"

Германо-французская дружба в действительности представляет собой постоянные разногласия и борьбу между собой, а Евросоюз для обеих стран лишь инструмент для... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T19:28

2022-10-21T19:28

2022-10-21T20:36

в мире

олаф шольц

германия

франция

airbus

евросоюз

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Германо-французская дружба в действительности представляет собой постоянные разногласия и борьбу между собой, а Евросоюз для обеих стран лишь инструмент для достижения внешнеполитических целей, заявил в статье для Junge Welt обозреватель Йорг Кронауэр."Берлин и Париж едины во мнении только в одном: если хочешь продавить свои интересы в мировой политике, то в качестве усиливающего фактора необходим ЕС", — уверен автор.Он пояснил, что у Франции и Германии кардинально различаются национальные интересы, именно они, а не общеевропейские приоритетны в политике обеих стран."Самое зримое выражение так называемой дружбы — это постоянные политические кулачные бои и экономическая поножовщина", — добавил Кронауэр.Разногласия между Парижем и Берлином настолько серьезны, что стороны перенесли совместные межправительственные консультации на январь при условии, что к этому моменту смогут прийти к компромиссу.Обозреватель подчеркнул, что разногласия между Германией и Францией носят застарелый характер. Например, французский концерн Dassault и немецкое военное подразделение Airbus работают над "суперистребителем" FCAS. С недавних пор к проекту подключилась Испания, что привело к сокращению доли Франции. Dassault пригрозил выйти из проекта, так как способен реализовать его самостоятельно. Берлин, в свою очередь, разрабатывает общеевропейскую систему ПВО ESSI и не желает применять в ней франко-итальянскую противоракетную систему SAMP/T, чем раздражает Париж.Другая конфликтная точка — план канцлера ФРГ Олафа Шольца по поддержке энергетической отрасли. Германия намерена выделить 200 миллиардов евро для этих целей, чем раздражает Францию. В Париже считают, что Берлин использует экономическое превосходство для нечестной борьбы с партнерами по ЕС.Французы, в свою очередь, блокируют проект газопровода Midcat из Испании в Германию. Также в Париже раздражены остановкой немецких атомных электростанций. И французы в этом недовольстве не одиноки.При этом Германия возмутилась отказом Франции от применения ядерного оружия в случае эскалации украинского кризиса.

https://ria.ru/20221021/gaz-1825778771.html

https://ria.ru/20221020/energetika-1825279826.html

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в мире, олаф шольц, германия, франция, airbus, евросоюз