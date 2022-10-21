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Мэр Хабаровска предложил своим замам поделиться зарплатой с военными
Мэр Хабаровска предложил своим замам поделиться зарплатой с военными - РИА Новости, 21.10.2022
Мэр Хабаровска предложил своим замам поделиться зарплатой с военными
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук на оперативном штабе по поддержке мобилизованных и их семей предложил своим заместителям и руководителям всех муниципальных... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T10:51
2022-10-21T10:51
2022-10-21T10:51
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ХАБАРОВСК, 21 окт - РИА Новости. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук на оперативном штабе по поддержке мобилизованных и их семей предложил своим заместителям и руководителям всех муниципальных предприятий отправить свою зарплату за день на поддержку военных.На оперштабе присутствовали депутат Госдумы РФ Максим Иванов, врио замкомандующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе Юрий Вакуленко, депутаты гордумы Хабаровска, заместители мэра города, руководители структурных подразделений горадминистрации."Предлагаю всем заместителям мэра города, руководителям всех муниципальных предприятий: давайте мы все ежедневный заработок свой личный перечислим на расчетный счет совета ветеранов. Он есть, счет прозрачный. Для понимания всех, кто хочет посмотреть поступление средств, он может это спокойно сделать... На сайте все это будем публиковать, без какого-либо самовольного снятия средств, этого не произойдет, все будут отчитываться. Все чеки на приобретение одежды, медикаментов, оборудования какого-то, все это будет под контролем", - сказал Кравчук, обращаясь к присутствующим.После мэр написал в Telegram-канале, что поручил своим заместителям "прийти в каждую семью, где муж, брат, отец сегодня защищают рубежи родины, и спросить, какую помощь мы можем оказать".Он отметил, что для этого необходимо сформировать группы, бригады, привлекать депутатов гордумы.
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жкх, хабаровск, россия, госдума рф
ЖКХ, Хабаровск, Россия, Госдума РФ
Мэр Хабаровска предложил своим замам поделиться зарплатой с военными
Мэр Хабаровская Кравчук предложил госслужащим отправить свою зарплату за день военным
ХАБАРОВСК, 21 окт - РИА Новости. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук на оперативном штабе по поддержке мобилизованных и их семей предложил своим заместителям и руководителям всех муниципальных предприятий отправить свою зарплату за день на поддержку военных.
На оперштабе присутствовали депутат Госдумы РФ
Максим Иванов, врио замкомандующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе Юрий Вакуленко, депутаты гордумы Хабаровска, заместители мэра города, руководители структурных подразделений горадминистрации.
"Предлагаю всем заместителям мэра города, руководителям всех муниципальных предприятий: давайте мы все ежедневный заработок свой личный перечислим на расчетный счет совета ветеранов. Он есть, счет прозрачный. Для понимания всех, кто хочет посмотреть поступление средств, он может это спокойно сделать... На сайте все это будем публиковать, без какого-либо самовольного снятия средств, этого не произойдет, все будут отчитываться. Все чеки на приобретение одежды, медикаментов, оборудования какого-то, все это будет под контролем", - сказал Кравчук, обращаясь к присутствующим.
После мэр написал в Telegram-канале, что поручил своим заместителям "прийти в каждую семью, где муж, брат, отец сегодня защищают рубежи родины, и спросить, какую помощь мы можем оказать".
Он отметил, что для этого необходимо сформировать группы, бригады, привлекать депутатов гордумы.