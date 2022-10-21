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Задержанный в Норвегии Якунин получает консульскую помощь от Великобритании
Задержанный в Норвегии Якунин получает консульскую помощь от Великобритании - РИА Новости, 21.10.2022
Задержанный в Норвегии Якунин получает консульскую помощь от Великобритании
Задержанный в Норвегии сын экс-главы РЖД Андрей Якунин, который имеет британское гражданство, получает консульскую помощь от посольства Соединенного... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T09:30
2022-10-21T09:30
2022-10-21T09:43
в мире
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ЦЮРИХ, 21 окт - РИА Новости. Задержанный в Норвегии сын экс-главы РЖД Андрей Якунин, который имеет британское гражданство, получает консульскую помощь от посольства Соединенного Королевства, говорится в заявлении старшего партнёра коллегии адвокатов Pen & Paper Антона Именнова.Ранее российское посольство в Осло сообщило РИА Новости о том, что получило в норвежской полиции подтверждение задержания Якунина. В дипмиссии отметили, что за консульской помощью задержанный или его представители не обращались."Он (Якунин) получает помощь от посольства Великобритании как гражданин Соединенного Королевства", - говорится в заявлении Именнова, которое имеется в распоряжении РИА Новости.С начала специальной военной операции РФ на Украине Норвегия приняла закон о санкциях и положение о санкциях, согласно которым российские компании или граждане не имеют права использовать беспилотники в Норвегии. Якунину предъявили обвинение в управлении дроном с июля по середину октября на Шпицбергене. При этом у мужчины есть как российское, так и британское гражданство, а, согласно Шпицбергенскому трактату, на архипелаге запрещена любая дискриминация по национальному признаку.За последние несколько дней полиция Норвегии задержала семь россиян в разных регионах страны за съемку с беспилотников, что запрещено в королевстве введенными против России санкциями. Все семеро были заключены под стражу.Также по сообщениям норвежских СМИ, из-за сообщений о беспилотниках были закрыты два норвежских аэропорта в Бергене и Ферде. Премьер-министр страны Йонас Гар Стере заявил, что власти Норвегии не потерпят, чтобы "кто-то использовал подобные аппараты для наблюдения за критически важными объектами в Норвегии".
https://ria.ru/20221020/yakunin-1825377494.html
https://ria.ru/20221020/uss-1825346027.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, норвегия, великобритания, россия
В мире, Норвегия, Великобритания, Россия
09:30 21.10.2022 (обновлено: 09:43 21.10.2022)
Задержанный в Норвегии Якунин получает консульскую помощь от Великобритании
Адвокат: задержанный в Норвегии Якунин получает консульскую помощь от Великобритании
ЦЮРИХ, 21 окт - РИА Новости. Задержанный в Норвегии сын экс-главы РЖД Андрей Якунин, который имеет британское гражданство, получает консульскую помощь от посольства Соединенного Королевства, говорится в заявлении старшего партнёра коллегии адвокатов Pen & Paper Антона Именнова.
Ранее российское посольство в Осло сообщило РИА Новости о том, что получило в норвежской полиции подтверждение задержания Якунина. В дипмиссии отметили, что за консульской помощью задержанный или его представители не обращались.
"Он (Якунин) получает помощь от посольства Великобритании как гражданин Соединенного Королевства", - говорится в заявлении Именнова, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
С начала специальной военной операции РФ
на Украине
Норвегия приняла закон о санкциях и положение о санкциях, согласно которым российские компании или граждане не имеют права использовать беспилотники в Норвегии. Якунину предъявили обвинение в управлении дроном с июля по середину октября на Шпицбергене
. При этом у мужчины есть как российское, так и британское гражданство, а, согласно Шпицбергенскому трактату, на архипелаге запрещена любая дискриминация по национальному признаку.
За последние несколько дней полиция Норвегии задержала семь россиян в разных регионах страны за съемку с беспилотников, что запрещено в королевстве введенными против России санкциями. Все семеро были заключены под стражу.
Также по сообщениям норвежских СМИ, из-за сообщений о беспилотниках были закрыты два норвежских аэропорта в Бергене
и Ферде. Премьер-министр страны Йонас Гар Стере заявил, что власти Норвегии не потерпят, чтобы "кто-то использовал подобные аппараты для наблюдения за критически важными объектами в Норвегии".