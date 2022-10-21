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Задержанный в Норвегии Якунин получает консульскую помощь от Великобритании

Задержанный в Норвегии Якунин получает консульскую помощь от Великобритании - РИА Новости, 21.10.2022

Задержанный в Норвегии Якунин получает консульскую помощь от Великобритании

Задержанный в Норвегии сын экс-главы РЖД Андрей Якунин, который имеет британское гражданство, получает консульскую помощь от посольства Соединенного... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T09:30

2022-10-21T09:30

2022-10-21T09:43

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ЦЮРИХ, 21 окт - РИА Новости. Задержанный в Норвегии сын экс-главы РЖД Андрей Якунин, который имеет британское гражданство, получает консульскую помощь от посольства Соединенного Королевства, говорится в заявлении старшего партнёра коллегии адвокатов Pen & Paper Антона Именнова.Ранее российское посольство в Осло сообщило РИА Новости о том, что получило в норвежской полиции подтверждение задержания Якунина. В дипмиссии отметили, что за консульской помощью задержанный или его представители не обращались."Он (Якунин) получает помощь от посольства Великобритании как гражданин Соединенного Королевства", - говорится в заявлении Именнова, которое имеется в распоряжении РИА Новости.С начала специальной военной операции РФ на Украине Норвегия приняла закон о санкциях и положение о санкциях, согласно которым российские компании или граждане не имеют права использовать беспилотники в Норвегии. Якунину предъявили обвинение в управлении дроном с июля по середину октября на Шпицбергене. При этом у мужчины есть как российское, так и британское гражданство, а, согласно Шпицбергенскому трактату, на архипелаге запрещена любая дискриминация по национальному признаку.За последние несколько дней полиция Норвегии задержала семь россиян в разных регионах страны за съемку с беспилотников, что запрещено в королевстве введенными против России санкциями. Все семеро были заключены под стражу.Также по сообщениям норвежских СМИ, из-за сообщений о беспилотниках были закрыты два норвежских аэропорта в Бергене и Ферде. Премьер-министр страны Йонас Гар Стере заявил, что власти Норвегии не потерпят, чтобы "кто-то использовал подобные аппараты для наблюдения за критически важными объектами в Норвегии".

https://ria.ru/20221020/yakunin-1825377494.html

https://ria.ru/20221020/uss-1825346027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, норвегия, великобритания, россия