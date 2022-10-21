https://ria.ru/20221021/politika-1825618792.html

Краснов заявил о попытках внешних сил повлиять на политику Москвы и Минска

Краснов заявил о попытках внешних сил повлиять на политику Москвы и Минска - РИА Новости, 21.10.2022

Краснов заявил о попытках внешних сил повлиять на политику Москвы и Минска

Внешние силы пытаются воздействовать на независимую политику России и Белоруссии, стремятся всеми способами расшатать ситуацию в странах, заявил генеральный... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:15

2022-10-21T12:15

2022-10-21T12:15

игорь краснов

россия

белоруссия

общество

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Внешние силы пытаются воздействовать на независимую политику России и Белоруссии, стремятся всеми способами расшатать ситуацию в странах, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов."Внешние силы как в России, так и в Белоруссии активно пытаются воздействовать на независимую политику наших стран, всеми способами расшатать ситуацию, породить очаги межнациональных и межрелигиозных конфликтов", - цитирует Краснова пресс-служба ГП РФ. По его словам, в эту деструктивную деятельность активно вовлекается молодежь - используется интернет и современные средства коммуникации.Кроме того, генпрокурор назвал "в высшей степени циничными" попытки переписать страницы общей истории двух стран, перечеркнуть роль Советского Союза в победе над фашистской Германией. "Все мы знаем, какой вклад в нее внесли наши народы и какой ценой", – добавил он.В пятницу белорусском Бресте под председательством Краснова и его белорусского коллеги Андрея Шведа состоялось заседание объединенной коллегии двух ведомств, где обсуждали вопросы практики прокурорского надзора в сфере противодействия экстремизму.

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россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

игорь краснов, россия, белоруссия, общество, генеральная прокуратура рф