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Краснов заявил о попытках внешних сил повлиять на политику Москвы и Минска - РИА Новости, 21.10.2022
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Краснов заявил о попытках внешних сил повлиять на политику Москвы и Минска
Краснов заявил о попытках внешних сил повлиять на политику Москвы и Минска - РИА Новости, 21.10.2022
Краснов заявил о попытках внешних сил повлиять на политику Москвы и Минска
Внешние силы пытаются воздействовать на независимую политику России и Белоруссии, стремятся всеми способами расшатать ситуацию в странах, заявил генеральный... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:15
2022-10-21T12:15
игорь краснов
россия
белоруссия
общество
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Внешние силы пытаются воздействовать на независимую политику России и Белоруссии, стремятся всеми способами расшатать ситуацию в странах, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов."Внешние силы как в России, так и в Белоруссии активно пытаются воздействовать на независимую политику наших стран, всеми способами расшатать ситуацию, породить очаги межнациональных и межрелигиозных конфликтов", - цитирует Краснова пресс-служба ГП РФ. По его словам, в эту деструктивную деятельность активно вовлекается молодежь - используется интернет и современные средства коммуникации.Кроме того, генпрокурор назвал "в высшей степени циничными" попытки переписать страницы общей истории двух стран, перечеркнуть роль Советского Союза в победе над фашистской Германией. "Все мы знаем, какой вклад в нее внесли наши народы и какой ценой", – добавил он.В пятницу белорусском Бресте под председательством Краснова и его белорусского коллеги Андрея Шведа состоялось заседание объединенной коллегии двух ведомств, где обсуждали вопросы практики прокурорского надзора в сфере противодействия экстремизму.
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игорь краснов, россия, белоруссия, общество, генеральная прокуратура рф
Игорь Краснов, Россия, Белоруссия, Общество, Генеральная прокуратура РФ
12:15 21.10.2022
 
Краснов заявил о попытках внешних сил повлиять на политику Москвы и Минска

Краснов: внешние силы пытаются повлиять на независимую политику России и Белоруссии

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Внешние силы пытаются воздействовать на независимую политику России и Белоруссии, стремятся всеми способами расшатать ситуацию в странах, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
"Внешние силы как в России, так и в Белоруссии активно пытаются воздействовать на независимую политику наших стран, всеми способами расшатать ситуацию, породить очаги межнациональных и межрелигиозных конфликтов", - цитирует Краснова пресс-служба ГП РФ. По его словам, в эту деструктивную деятельность активно вовлекается молодежь - используется интернет и современные средства коммуникации.
Кроме того, генпрокурор назвал "в высшей степени циничными" попытки переписать страницы общей истории двух стран, перечеркнуть роль Советского Союза в победе над фашистской Германией. "Все мы знаем, какой вклад в нее внесли наши народы и какой ценой", – добавил он.
В пятницу белорусском Бресте под председательством Краснова и его белорусского коллеги Андрея Шведа состоялось заседание объединенной коллегии двух ведомств, где обсуждали вопросы практики прокурорского надзора в сфере противодействия экстремизму.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 08:00
Россия вновь сражается со старым смертельным врагом
 
Игорь КрасновРоссияБелоруссияОбществоГенеральная прокуратура РФ
 
 
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