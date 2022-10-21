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В Москве открыли две новые детские поликлиники - РИА Новости, 21.10.2022
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В Москве открыли две новые детские поликлиники
В Москве открыли две новые детские поликлиники - РИА Новости, 21.10.2022
В Москве открыли две новые детские поликлиники
Две новые детские поликлиники открылись в Кунцеве и Савеловском районе Москвы, они уже начали прием пациентов, говорится на официальном сайте мэра и... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T08:58
2022-10-21T08:58
общество
анастасия ракова
москва
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Две новые детские поликлиники открылись в Кунцеве и Савеловском районе Москвы, они уже начали прием пациентов, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы."Мы продолжаем реализацию двух крупнейших программ модернизации амбулаторного звена: капремонт половины всех поликлиник столицы и строительство 30 новых. С 2020 года мы уже завершили реконструкцию 66 зданий и построили 11 новых амбулаторий. Среди них — две построенные детские поликлиники в Кунцеве и Савеловском районе, они начали прием. Медицинскую помощь в новых, комфортных и хорошо оборудованных зданиях будут получать 22,4 тысячи маленьких пациентов", - приводятся на сайте слова заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.Добавляется, что поликлиника в Савеловском районе рассчитана на 320 посещений в смену, ее площадь - 4,6 тысячи квадратных метров. Она находится по адресу: Вятская улица, дом 37. Медпомощь здесь будут получать около 7,8 тысячи детей.Поликлиника в Кунцеве, площадью 5,1 тысячи квадратных метров, располагается по адресу: улица Академика Павлова, дом 40 а. Медицинскую помощь здесь будут получать 14,6 тысячи детей."Обе поликлиники построены в рамках адресной инвестиционной программы города Москвы. Они будут работать в соответствии с новым московским стандартом поликлиник. Самые востребованные кабинеты размещаются на нижних этажах, менее посещаемые и административные кабинеты — на верхних. Кабинеты врачей оборудовали эргономичной мебелью, компьютерами, подключенными к ЕМИАС", - добавляется в сообщении.
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общество, анастасия ракова , москва
Общество, Анастасия Ракова , Москва
08:58 21.10.2022
 
В Москве открыли две новые детские поликлиники

В Кунцеве и Савеловском районе Москвы открыли две новые детские поликлиники

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкСотрудница лаборатории поликлиники
Сотрудница лаборатории поликлиники - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Сотрудница лаборатории поликлиники. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Две новые детские поликлиники открылись в Кунцеве и Савеловском районе Москвы, они уже начали прием пациентов, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"Мы продолжаем реализацию двух крупнейших программ модернизации амбулаторного звена: капремонт половины всех поликлиник столицы и строительство 30 новых. С 2020 года мы уже завершили реконструкцию 66 зданий и построили 11 новых амбулаторий. Среди них — две построенные детские поликлиники в Кунцеве и Савеловском районе, они начали прием. Медицинскую помощь в новых, комфортных и хорошо оборудованных зданиях будут получать 22,4 тысячи маленьких пациентов", - приводятся на сайте слова заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Добавляется, что поликлиника в Савеловском районе рассчитана на 320 посещений в смену, ее площадь - 4,6 тысячи квадратных метров. Она находится по адресу: Вятская улица, дом 37. Медпомощь здесь будут получать около 7,8 тысячи детей.
Поликлиника в Кунцеве, площадью 5,1 тысячи квадратных метров, располагается по адресу: улица Академика Павлова, дом 40 а. Медицинскую помощь здесь будут получать 14,6 тысячи детей.
"Обе поликлиники построены в рамках адресной инвестиционной программы города Москвы. Они будут работать в соответствии с новым московским стандартом поликлиник. Самые востребованные кабинеты размещаются на нижних этажах, менее посещаемые и административные кабинеты — на верхних. Кабинеты врачей оборудовали эргономичной мебелью, компьютерами, подключенными к ЕМИАС", - добавляется в сообщении.
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