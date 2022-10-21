https://ria.ru/20221021/poliklinika-1825555015.html

В Москве открыли две новые детские поликлиники

В Москве открыли две новые детские поликлиники - РИА Новости, 21.10.2022

В Москве открыли две новые детские поликлиники

Две новые детские поликлиники открылись в Кунцеве и Савеловском районе Москвы, они уже начали прием пациентов, говорится на официальном сайте мэра и... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T08:58

2022-10-21T08:58

2022-10-21T08:58

общество

анастасия ракова

москва

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Две новые детские поликлиники открылись в Кунцеве и Савеловском районе Москвы, они уже начали прием пациентов, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы."Мы продолжаем реализацию двух крупнейших программ модернизации амбулаторного звена: капремонт половины всех поликлиник столицы и строительство 30 новых. С 2020 года мы уже завершили реконструкцию 66 зданий и построили 11 новых амбулаторий. Среди них — две построенные детские поликлиники в Кунцеве и Савеловском районе, они начали прием. Медицинскую помощь в новых, комфортных и хорошо оборудованных зданиях будут получать 22,4 тысячи маленьких пациентов", - приводятся на сайте слова заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.Добавляется, что поликлиника в Савеловском районе рассчитана на 320 посещений в смену, ее площадь - 4,6 тысячи квадратных метров. Она находится по адресу: Вятская улица, дом 37. Медпомощь здесь будут получать около 7,8 тысячи детей.Поликлиника в Кунцеве, площадью 5,1 тысячи квадратных метров, располагается по адресу: улица Академика Павлова, дом 40 а. Медицинскую помощь здесь будут получать 14,6 тысячи детей."Обе поликлиники построены в рамках адресной инвестиционной программы города Москвы. Они будут работать в соответствии с новым московским стандартом поликлиник. Самые востребованные кабинеты размещаются на нижних этажах, менее посещаемые и административные кабинеты — на верхних. Кабинеты врачей оборудовали эргономичной мебелью, компьютерами, подключенными к ЕМИАС", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20221020/moskva-1825265867.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, анастасия ракова , москва