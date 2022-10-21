https://ria.ru/20221021/pogoda-1825548382.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 21.10.2022

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачность ожидается в Москве в пятницу, местами пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T08:03

2022-10-21T08:03

2022-10-21T08:03

москва

общество

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Облачность ожидается в Москве в пятницу, местами пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в столице облачную погоду, местами небольшой дождь. Плюс 5-7 градусов в Москве, по области - от 3 до 8 градусов", - рассказал Синенков.Синоптик также отметил, что ветер будет западным, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 750 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20221020/pogoda-1825403021.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, погода, центр "фобос"