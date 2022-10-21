https://ria.ru/20221021/pogoda-1825548382.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 21.10.2022
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачность ожидается в Москве в пятницу, местами пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T08:03
2022-10-21T08:03
2022-10-21T08:03
москва
общество
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Облачность ожидается в Москве в пятницу, местами пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в столице облачную погоду, местами небольшой дождь. Плюс 5-7 градусов в Москве, по области - от 3 до 8 градусов", - рассказал Синенков.Синоптик также отметил, что ветер будет западным, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 750 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20221020/pogoda-1825403021.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, погода, центр "фобос"
Москва, Общество, Погода, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Синоптик "Фобоса" Синенков: в пятницу москвичей ожидает облачность и до плюс семи градусов
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Облачность ожидается в Москве в пятницу, местами пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем в столице облачную погоду, местами небольшой дождь. Плюс 5-7 градусов в Москве, по области - от 3 до 8 градусов", - рассказал Синенков.
Синоптик также отметил, что ветер будет западным, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 750 миллиметров ртутного столба.