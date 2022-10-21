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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 21.10.2022
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Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 21.10.2022
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачность ожидается в Москве в пятницу, местами пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T08:03
2022-10-21T08:03
москва
общество
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Облачность ожидается в Москве в пятницу, местами пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в столице облачную погоду, местами небольшой дождь. Плюс 5-7 градусов в Москве, по области - от 3 до 8 градусов", - рассказал Синенков.Синоптик также отметил, что ветер будет западным, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 750 миллиметров ртутного столба.
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москва, общество, погода, центр "фобос"
Москва, Общество, Погода, Центр "Фобос"
08:03 21.10.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Синоптик "Фобоса" Синенков: в пятницу москвичей ожидает облачность и до плюс семи градусов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Облачность ожидается в Москве в пятницу, местами пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем в столице облачную погоду, местами небольшой дождь. Плюс 5-7 градусов в Москве, по области - от 3 до 8 градусов", - рассказал Синенков.
Синоптик также отметил, что ветер будет западным, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 750 миллиметров ртутного столба.
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