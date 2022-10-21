12:27 21.10.2022 (обновлено: 13:27 21.10.2022)
"Какой обидчивый": Подоляк взбесил итальянцев одним твитом о Берлускони
Читатели Il Fatto Quotidiano раскритиковали Подоляка за твиты с критикой Берлускони
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкДепутат от партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони на первой сессии нового Европейского парламента в Страсбурге
Депутат от партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони на первой сессии нового Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Читатели итальянской газеты Il Fatto Quotidiano остро отреагировали на слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что экс-премьер Италии Сильвио Берлускони критиковал украинского президента за разжигание конфликта под воздействием русской водки.
При этом украинский чиновник заявил, что нынешний премьер-министр Италии Джорджия Мелони "показывает, что такое истинные принципы и понимание глобальных проблем".
Однако многие комментаторы согласились, что антидипломатичные слова украинских политиков только оскорбляют любых несогласных с диктатом Киева во внешнеполитических вопросах.
"Как у него хватает времени влезать в дела другого государства? Да еще в таких выражениях..." — заметила Antonella Banto.
"Сейчас любой иностранец может позволить себе приехать в Италию и рассказать нам, как мы должны себя вести, ругая нас, если мы не следуем его указаниям. По-моему, это звучит безумно", — возмутилась lynette chaplin.
"Какие обидчивые эти украинцы, как только вы пытаетесь поставить их слова под сомнение, они начинают обижаться и злиться", — иронизирует stefano candera.
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"Здравоохранение разрушено... Школы превратились в кучу полуразрушенных зданий... И что делает Италия?... Она тратит деньги на оружие, чтобы отправить его этим людям на Украине, которые убивают свой народ ради собственных интересов", — написал freeman51.
"Украинские "истинные принципы" уже все увидели: наплевать на весь остальной мир, делать абсурдные паразитические заявления об экономике и рисковать Европой в ядерном кризисе — все ради интересов самой коррумпированной нации, их собственной. Те украинские принципы, по которым они поддерживали мясников из батальона "Азов", не забыли об этом? Не поддерживаю ни Путина, ни Зеленского: этот конфликт надо разрешить им самим, без нашего вмешательства извне", — считает Risiko.
"Те, кто ведет нас к этому конфликту, должны быть привлечены к ответственности, потому что они идут против нашей конституции. Больше не нужно финансировать правительство коррумпированных людей, которые продают оружие на черном рынке, а деньги, полученные от Запада, оставляют себе", — призвал Tolomeo.
"Я всегда был ярым противником Берлускони, но в отношении кризиса на Украине Берлускони прав, факты таковы, как он их описывает. Меня все больше раздражает, что Зеленский и компания не хотят, чтобы им рассказали, как обстоят дела в Италии. Меня раздражает последовательность требований Зеленского: деньги, оружие, санкции против России, вступление в НАТО..." — поделился ED.
Берлускони поделился своим мнением об украинском кризисе на закрытой встрече с депутатами своей партии. В частности, он возложил на Киев ответственность за обострение конфликта. При этом политик уверен, что Зеленский мог бы остановить боевые действия, если бы заявил о прекращении атак. Также газета LaPresse сообщила, что Берлускони рассказал однопартийцам, что "помирился с Путиным" и российский лидер прислал ему 20 бутылок водки на день рождения.
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