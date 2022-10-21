https://ria.ru/20221021/podolyak-1825622484.html

"Какой обидчивый": Подоляк взбесил итальянцев одним твитом о Берлускони

"Какой обидчивый": Подоляк взбесил итальянцев одним твитом о Берлускони - РИА Новости, 21.10.2022

"Какой обидчивый": Подоляк взбесил итальянцев одним твитом о Берлускони

Читатели итальянской газеты Il Fatto Quotidiano остро отреагировали на слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что экс-премьер... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:27

2022-10-21T12:27

2022-10-21T13:27

в мире

владимир зеленский

михаил подоляк

сильвио берлускони

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Читатели итальянской газеты Il Fatto Quotidiano остро отреагировали на слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что экс-премьер Италии Сильвио Берлускони критиковал украинского президента за разжигание конфликта под воздействием русской водки.При этом украинский чиновник заявил, что нынешний премьер-министр Италии Джорджия Мелони "показывает, что такое истинные принципы и понимание глобальных проблем".Однако многие комментаторы согласились, что антидипломатичные слова украинских политиков только оскорбляют любых несогласных с диктатом Киева во внешнеполитических вопросах."Как у него хватает времени влезать в дела другого государства? Да еще в таких выражениях..." — заметила Antonella Banto."Какие обидчивые эти украинцы, как только вы пытаетесь поставить их слова под сомнение, они начинают обижаться и злиться", — иронизирует stefano candera."Здравоохранение разрушено... Школы превратились в кучу полуразрушенных зданий... И что делает Италия?... Она тратит деньги на оружие, чтобы отправить его этим людям на Украине, которые убивают свой народ ради собственных интересов", — написал freeman51."Те, кто ведет нас к этому конфликту, должны быть привлечены к ответственности, потому что они идут против нашей конституции. Больше не нужно финансировать правительство коррумпированных людей, которые продают оружие на черном рынке, а деньги, полученные от Запада, оставляют себе", — призвал Tolomeo.Берлускони поделился своим мнением об украинском кризисе на закрытой встрече с депутатами своей партии. В частности, он возложил на Киев ответственность за обострение конфликта. При этом политик уверен, что Зеленский мог бы остановить боевые действия, если бы заявил о прекращении атак. Также газета LaPresse сообщила, что Берлускони рассказал однопартийцам, что "помирился с Путиным" и российский лидер прислал ему 20 бутылок водки на день рождения.

https://ria.ru/20221021/italiya-1825552629.html

https://ria.ru/20221020/berluskoni-1825278120.html

https://ria.ru/20221020/sanktsii-1825317412.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, владимир зеленский, михаил подоляк, сильвио берлускони, италия, украина, европа, нато