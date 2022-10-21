https://ria.ru/20221021/podarok-1825630455.html

Песков не подтвердил информацию, что Путин посылал Берлускони подарок

Песков не подтвердил информацию, что Путин посылал Берлускони подарок - РИА Новости, 21.10.2022

Песков не подтвердил информацию, что Путин посылал Берлускони подарок

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить отправку бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони подарка от президента... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:49

2022-10-21T12:49

2022-10-21T13:07

владимир путин

сильвио берлускони

политика

италия

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить отправку бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони подарка от президента РФ Владимира Путина в виде бутылок водки."Я не могу подтвердить, что такого рода подарки имели место, поэтому ничего не могу сказать по этой теме", - сказал Песков, отвечая на вопрос, дарил ли Путин 20 бутылок водки и как Кремль расценивает заявление про нарушение антироссийский санкций.В минувший вторник информационное агентство LaPresse сообщило, что Берлускони на встрече с депутатами своей партии рассказал, что восстановил отношения с Путиным, с которым его связывала многолетняя дружба, а тот прислал ему "20 бутылок водки и очень милое письмо на день рождения". Согласно сообщению агентства, Берлускони ответил бутылками "Ламбруско" и таким же милым письмом. В июне итальянский политик с огорчением говорил, что звонил Путину дважды, но не получил ответа. В апреле Берлускони заявил, что "разочарован и огорчен" Путиным из-за Украины. После публикации заметки LaPresse возглавляемая Берлускони партия "Вперед, Италия" выпустила опровержение этой информации. Источники в партии сообщили, что Берлускони рассказал старую историю, произошедшую несколько лет назад. Аналогичную версию высказал "правая рука" Берлускони, вице-президент "Вперед, Италия" Антонио Таяни, который сказал, что этот эпизод имел место в 2008 году.Тем не менее позднее LaPresse опубликовало аудиозапись выступления Берлускони, настаивая на своей версии. В минутном ролике Берлускони говорит об озабоченности ситуацией на Украине, а после фразы про обмен письмами и напитками заявил, что Путин назвал его "первым из пяти своих настоящих друзей".В Европейской комиссии сообщили РИА Новости, что пятый пакет санкций, принятый в апреле 2022 года, распространяет запрет на импорт товаров из России на крепкий алкоголь, среди прочего и на водку. Исключений, касающихся подарков и/или определенного количества, не предусмотрено.

https://ria.ru/20220902/berluskoni-1813929605.html

https://ria.ru/20221019/zelenskiy-1825219054.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, сильвио берлускони, политика, италия, россия, дмитрий песков