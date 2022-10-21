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Песков не подтвердил информацию, что Путин посылал Берлускони подарок - РИА Новости, 21.10.2022
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Песков не подтвердил информацию, что Путин посылал Берлускони подарок
Песков не подтвердил информацию, что Путин посылал Берлускони подарок - РИА Новости, 21.10.2022
Песков не подтвердил информацию, что Путин посылал Берлускони подарок
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить отправку бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони подарка от президента... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:49
2022-10-21T13:07
владимир путин
сильвио берлускони
политика
италия
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить отправку бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони подарка от президента РФ Владимира Путина в виде бутылок водки."Я не могу подтвердить, что такого рода подарки имели место, поэтому ничего не могу сказать по этой теме", - сказал Песков, отвечая на вопрос, дарил ли Путин 20 бутылок водки и как Кремль расценивает заявление про нарушение антироссийский санкций.В минувший вторник информационное агентство LaPresse сообщило, что Берлускони на встрече с депутатами своей партии рассказал, что восстановил отношения с Путиным, с которым его связывала многолетняя дружба, а тот прислал ему "20 бутылок водки и очень милое письмо на день рождения". Согласно сообщению агентства, Берлускони ответил бутылками "Ламбруско" и таким же милым письмом. В июне итальянский политик с огорчением говорил, что звонил Путину дважды, но не получил ответа. В апреле Берлускони заявил, что "разочарован и огорчен" Путиным из-за Украины. После публикации заметки LaPresse возглавляемая Берлускони партия "Вперед, Италия" выпустила опровержение этой информации. Источники в партии сообщили, что Берлускони рассказал старую историю, произошедшую несколько лет назад. Аналогичную версию высказал "правая рука" Берлускони, вице-президент "Вперед, Италия" Антонио Таяни, который сказал, что этот эпизод имел место в 2008 году.Тем не менее позднее LaPresse опубликовало аудиозапись выступления Берлускони, настаивая на своей версии. В минутном ролике Берлускони говорит об озабоченности ситуацией на Украине, а после фразы про обмен письмами и напитками заявил, что Путин назвал его "первым из пяти своих настоящих друзей".В Европейской комиссии сообщили РИА Новости, что пятый пакет санкций, принятый в апреле 2022 года, распространяет запрет на импорт товаров из России на крепкий алкоголь, среди прочего и на водку. Исключений, касающихся подарков и/или определенного количества, не предусмотрено.
https://ria.ru/20220902/berluskoni-1813929605.html
https://ria.ru/20221019/zelenskiy-1825219054.html
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владимир путин, сильвио берлускони, политика, италия, россия, дмитрий песков
Владимир Путин, Сильвио Берлускони, Политика, Италия, Россия, Дмитрий Песков
12:49 21.10.2022 (обновлено: 13:07 21.10.2022)
 
Песков не подтвердил информацию, что Путин посылал Берлускони подарок

Песков не подтвердил информацию, что Путин посылал Берлускони водку в качестве подарка

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкВладимир Путин и председатель партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони
Владимир Путин и председатель партии Вперед, Италия Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин и председатель партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить отправку бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони подарка от президента РФ Владимира Путина в виде бутылок водки.
"Я не могу подтвердить, что такого рода подарки имели место, поэтому ничего не могу сказать по этой теме", - сказал Песков, отвечая на вопрос, дарил ли Путин 20 бутылок водки и как Кремль расценивает заявление про нарушение антироссийский санкций.
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 10:43
Берлускони рассказал в TikTok анекдот про себя, Путина и Байдена
В минувший вторник информационное агентство LaPresse сообщило, что Берлускони на встрече с депутатами своей партии рассказал, что восстановил отношения с Путиным, с которым его связывала многолетняя дружба, а тот прислал ему "20 бутылок водки и очень милое письмо на день рождения". Согласно сообщению агентства, Берлускони ответил бутылками "Ламбруско" и таким же милым письмом. В июне итальянский политик с огорчением говорил, что звонил Путину дважды, но не получил ответа. В апреле Берлускони заявил, что "разочарован и огорчен" Путиным из-за Украины. После публикации заметки LaPresse возглавляемая Берлускони партия "Вперед, Италия" выпустила опровержение этой информации. Источники в партии сообщили, что Берлускони рассказал старую историю, произошедшую несколько лет назад. Аналогичную версию высказал "правая рука" Берлускони, вице-президент "Вперед, Италия" Антонио Таяни, который сказал, что этот эпизод имел место в 2008 году.
Тем не менее позднее LaPresse опубликовало аудиозапись выступления Берлускони, настаивая на своей версии. В минутном ролике Берлускони говорит об озабоченности ситуацией на Украине, а после фразы про обмен письмами и напитками заявил, что Путин назвал его "первым из пяти своих настоящих друзей".
В Европейской комиссии сообщили РИА Новости, что пятый пакет санкций, принятый в апреле 2022 года, распространяет запрет на импорт товаров из России на крепкий алкоголь, среди прочего и на водку. Исключений, касающихся подарков и/или определенного количества, не предусмотрено.
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Владимир ПутинСильвио БерлускониПолитикаИталияРоссияДмитрий Песков
 
 
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