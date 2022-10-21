https://ria.ru/20221021/plen-1825825811.html

Попавший в плен украинский боевик рассказал, почему его бросили свои

Попавший в плен украинский боевик рассказал, почему его бросили свои - РИА Новости, 21.10.2022

Попавший в плен украинский боевик рассказал, почему его бросили свои

Разведывательная группа российских Вооруженных сил на Криворожском направлении взяла в плен брошенного своими сослуживцами бойца украинских вооруженных... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T23:06

2022-10-21T23:06

2022-10-21T23:59

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ХЕРСОН, 21 окт — РИА Новости. Разведывательная группа российских Вооруженных сил на Криворожском направлении взяла в плен брошенного своими сослуживцами бойца украинских вооруженных формирований, которому пришлось ночевать в поле.РИА Новости получило кадры с тепловизора беспилотника, обнаружившего боевика.После выхода разведгруппы на ночное задание дрон засек человека, лежащего в поле рядом с воронкой от мины. Им оказался украинский военнослужащий. Он сдался разведчикам в плен и рассказал, что при спешном отступлении ему не нашлось места на бронетехнике и его просто бросили на позиции.Мужчина рассказал, что он шел какое-то время в неизвестном направлении и в итоге лег спать, так как сильно устал. По информации очевидцев среди военных, пленный был рад, что не замерз насмерть, не подорвался на мине и ему не придется дальше сражаться.

https://ria.ru/20221021/pytki-1825580317.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина