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Попавший в плен украинский боевик рассказал, почему его бросили свои - РИА Новости, 21.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Попавший в плен украинский боевик рассказал, почему его бросили свои
Попавший в плен украинский боевик рассказал, почему его бросили свои - РИА Новости, 21.10.2022
Попавший в плен украинский боевик рассказал, почему его бросили свои
Разведывательная группа российских Вооруженных сил на Криворожском направлении взяла в плен брошенного своими сослуживцами бойца украинских вооруженных... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T23:06
2022-10-21T23:59
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы рф
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украина
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ХЕРСОН, 21 окт — РИА Новости. Разведывательная группа российских Вооруженных сил на Криворожском направлении взяла в плен брошенного своими сослуживцами бойца украинских вооруженных формирований, которому пришлось ночевать в поле.РИА Новости получило кадры с тепловизора беспилотника, обнаружившего боевика.После выхода разведгруппы на ночное задание дрон засек человека, лежащего в поле рядом с воронкой от мины. Им оказался украинский военнослужащий. Он сдался разведчикам в плен и рассказал, что при спешном отступлении ему не нашлось места на бронетехнике и его просто бросили на позиции.Мужчина рассказал, что он шел какое-то время в неизвестном направлении и в итоге лег спать, так как сильно устал. По информации очевидцев среди военных, пленный был рад, что не замерз насмерть, не подорвался на мине и ему не придется дальше сражаться.
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в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина
23:06 21.10.2022 (обновлено: 23:59 21.10.2022)
 
Попавший в плен украинский боевик рассказал, почему его бросили свои

Российские разведчики на Криворожском направлении взяли в плен брошенного своими бойца ВСУ

© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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ХЕРСОН, 21 окт — РИА Новости. Разведывательная группа российских Вооруженных сил на Криворожском направлении взяла в плен брошенного своими сослуживцами бойца украинских вооруженных формирований, которому пришлось ночевать в поле.
РИА Новости получило кадры с тепловизора беспилотника, обнаружившего боевика.
После выхода разведгруппы на ночное задание дрон засек человека, лежащего в поле рядом с воронкой от мины. Им оказался украинский военнослужащий. Он сдался разведчикам в плен и рассказал, что при спешном отступлении ему не нашлось места на бронетехнике и его просто бросили на позиции.
Мужчина рассказал, что он шел какое-то время в неизвестном направлении и в итоге лег спать, так как сильно устал. По информации очевидцев среди военных, пленный был рад, что не замерз насмерть, не подорвался на мине и ему не придется дальше сражаться.
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