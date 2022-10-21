https://ria.ru/20221021/plen-1825825811.html
Попавший в плен украинский боевик рассказал, почему его бросили свои
Попавший в плен украинский боевик рассказал, почему его бросили свои - РИА Новости, 21.10.2022
Попавший в плен украинский боевик рассказал, почему его бросили свои
Разведывательная группа российских Вооруженных сил на Криворожском направлении взяла в плен брошенного своими сослуживцами бойца украинских вооруженных... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T23:06
2022-10-21T23:06
2022-10-21T23:59
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ХЕРСОН, 21 окт — РИА Новости. Разведывательная группа российских Вооруженных сил на Криворожском направлении взяла в плен брошенного своими сослуживцами бойца украинских вооруженных формирований, которому пришлось ночевать в поле.РИА Новости получило кадры с тепловизора беспилотника, обнаружившего боевика.После выхода разведгруппы на ночное задание дрон засек человека, лежащего в поле рядом с воронкой от мины. Им оказался украинский военнослужащий. Он сдался разведчикам в плен и рассказал, что при спешном отступлении ему не нашлось места на бронетехнике и его просто бросили на позиции.Мужчина рассказал, что он шел какое-то время в неизвестном направлении и в итоге лег спать, так как сильно устал. По информации очевидцев среди военных, пленный был рад, что не замерз насмерть, не подорвался на мине и ему не придется дальше сражаться.
https://ria.ru/20221021/pytki-1825580317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина
23:06 21.10.2022 (обновлено: 23:59 21.10.2022)
Попавший в плен украинский боевик рассказал, почему его бросили свои
Российские разведчики на Криворожском направлении взяли в плен брошенного своими бойца ВСУ
ХЕРСОН, 21 окт — РИА Новости. Разведывательная группа российских Вооруженных сил на Криворожском направлении взяла в плен брошенного своими сослуживцами бойца украинских вооруженных формирований, которому пришлось ночевать в поле.
РИА Новости получило кадры с тепловизора беспилотника, обнаружившего боевика.
После выхода разведгруппы на ночное задание дрон засек человека, лежащего в поле рядом с воронкой от мины. Им оказался украинский военнослужащий. Он сдался разведчикам в плен и рассказал, что при спешном отступлении ему не нашлось места на бронетехнике и его просто бросили на позиции.
Мужчина рассказал, что он шел какое-то время в неизвестном направлении и в итоге лег спать, так как сильно устал. По информации очевидцев среди военных, пленный был рад, что не замерз насмерть, не подорвался на мине и ему не придется дальше сражаться.