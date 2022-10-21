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Москва осуждает практику арестов россиян за рубежом, заявил Песков - РИА Новости, 21.10.2022
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Москва осуждает практику арестов россиян за рубежом, заявил Песков
Москва осуждает практику арестов россиян за рубежом, заявил Песков - РИА Новости, 21.10.2022
Москва осуждает практику арестов россиян за рубежом, заявил Песков
Москва осуждает практику арестов граждан РФ за рубежом и будет защищать их интересы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:54
2022-10-21T12:54
александр усс
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москва
сша
в мире
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Москва осуждает практику арестов граждан РФ за рубежом и будет защищать их интересы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее американское министерство юстиции сообщало, что США предъявили пяти гражданам России, включая сына главы Красноярского края Александра Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Полиция миланского аэропорта Мальненса подтвердила РИА Новости арест россиянина "в целях экстрадиции". В посольстве РФ в Риме журналистам сообщили, что Артем Усс задержан 17 октября."Разумеется, мы категорически против, мы осуждаем подобную практику подобных арестов российских граждан. И еще раз повторяю, будем защищать интересы", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к задержанию сына Усса.
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александр усс, россия, москва, сша, в мире
Александр Усс, Россия, Москва, США, В мире
12:54 21.10.2022
 
Москва осуждает практику арестов россиян за рубежом, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: Москва осуждает практику арестов россиян за рубежом

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Москва осуждает практику арестов граждан РФ за рубежом и будет защищать их интересы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее американское министерство юстиции сообщало, что США предъявили пяти гражданам России, включая сына главы Красноярского края Александра Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Полиция миланского аэропорта Мальненса подтвердила РИА Новости арест россиянина "в целях экстрадиции". В посольстве РФ в Риме журналистам сообщили, что Артем Усс задержан 17 октября.
"Разумеется, мы категорически против, мы осуждаем подобную практику подобных арестов российских граждан. И еще раз повторяю, будем защищать интересы", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к задержанию сына Усса.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 20:41
Белый дом заявил о продолжении диалога по заключенным после ареста Усса
 
Александр УссРоссияМоскваСШАВ мире
 
 
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