https://ria.ru/20221021/peskov-1825632795.html
Москва осуждает практику арестов россиян за рубежом, заявил Песков
Москва осуждает практику арестов россиян за рубежом, заявил Песков - РИА Новости, 21.10.2022
Москва осуждает практику арестов россиян за рубежом, заявил Песков
Москва осуждает практику арестов граждан РФ за рубежом и будет защищать их интересы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:54
2022-10-21T12:54
2022-10-21T12:54
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Москва осуждает практику арестов граждан РФ за рубежом и будет защищать их интересы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее американское министерство юстиции сообщало, что США предъявили пяти гражданам России, включая сына главы Красноярского края Александра Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Полиция миланского аэропорта Мальненса подтвердила РИА Новости арест россиянина "в целях экстрадиции". В посольстве РФ в Риме журналистам сообщили, что Артем Усс задержан 17 октября."Разумеется, мы категорически против, мы осуждаем подобную практику подобных арестов российских граждан. И еще раз повторяю, будем защищать интересы", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к задержанию сына Усса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр усс, россия, москва, сша, в мире
Александр Усс, Россия, Москва, США, В мире
Москва осуждает практику арестов россиян за рубежом, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: Москва осуждает практику арестов россиян за рубежом