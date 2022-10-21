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Паромная переправа в Херсоне продолжает работу - РИА Новости, 21.10.2022
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Паромная переправа в Херсоне продолжает работу
Паромная переправа в Херсоне продолжает работу - РИА Новости, 21.10.2022
Паромная переправа в Херсоне продолжает работу
Паромная переправа в Херсоне работает, несмотря на обстрелы со стороны украинских войск, вывоз населения на левый берег продолжается, сообщил замглавы... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T14:14
2022-10-21T14:23
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Паромная переправа в Херсоне работает, несмотря на обстрелы со стороны украинских войск, вывоз населения на левый берег продолжается, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне. По данным властей, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами для большего поражающего эффекта. Погибли четыре человека. Заместитель губернатора региона Екатерина Губарева сообщала, что среди погибших два сотрудника телерадиокомпании Херсонской области "Таврия". По данным СК РФ, 13 человек пострадали."Переправа находится в рабочем состоянии", - сказал РИА Новости Стремоусов, подчеркнув, что перевозка людей на левобережную часть Херсонской области продолжается.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что принято решение об организованном перемещении гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления. По его словам, Киев накапливает силы для широкомасштабного наступления, РФ сформировала военную группировку, чтобы отбить его.
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в мире, херсон, киев
В мире, Херсон, Киев
14:14 21.10.2022 (обновлено: 14:23 21.10.2022)
 
Паромная переправа в Херсоне продолжает работу

Паромная переправа в Херсоне продолжает работу, несмотря на обстрелы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСотрудник военной полиции регулирует движение в очереди на переправу во время эвакуации из Херсона
Сотрудник военной полиции регулирует движение в очереди на переправу во время эвакуации из Херсона - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудник военной полиции регулирует движение в очереди на переправу во время эвакуации из Херсона
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Паромная переправа в Херсоне работает, несмотря на обстрелы со стороны украинских войск, вывоз населения на левый берег продолжается, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне. По данным властей, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами для большего поражающего эффекта. Погибли четыре человека. Заместитель губернатора региона Екатерина Губарева сообщала, что среди погибших два сотрудника телерадиокомпании Херсонской области "Таврия". По данным СК РФ, 13 человек пострадали.
"Переправа находится в рабочем состоянии", - сказал РИА Новости Стремоусов, подчеркнув, что перевозка людей на левобережную часть Херсонской области продолжается.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что принято решение об организованном перемещении гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления. По его словам, Киев накапливает силы для широкомасштабного наступления, РФ сформировала военную группировку, чтобы отбить его.
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