https://ria.ru/20221021/pereprava-1825557567.html

После обстрела ВСУ гражданской переправы в Херсоне погибли двое журналистов

После обстрела ВСУ гражданской переправы в Херсоне погибли двое журналистов - РИА Новости, 21.10.2022

После обстрела ВСУ гражданской переправы в Херсоне погибли двое журналистов

Два сотрудника телерадиокомпании Херсонской области "Таврия" значатся среди погибших после ракетного обстрела переправы в Херсоне, сообщила заместитель... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T09:15

2022-10-21T09:15

2022-10-21T09:42

херсонская область

херсон

происшествия

екатерина губарева

кирилл стремоусов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Два сотрудника телерадиокомпании Херсонской области "Таврия" значатся среди погибших после ракетного обстрела переправы в Херсоне, сообщила заместитель губернатора региона Екатерина Губарева.Украинские войска вечером в четверг нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по переправе в Херсоне. Число погибших выросло до четырех человек, несколько человек ранены, им оказывается помощь, сообщал заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов."Вот так после вечернего обстрела ВСУ 20 октября 2022 года выглядит автомобиль наших телевизионщиков из "Таврии". Погибли по меньшей мере два человека из команды", - рассказала Губарева в своем Telegram-канале, опубликовав фото разбитой "Газели" компании.

https://ria.ru/20221021/kherson-1825550800.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

херсонская область , херсон, происшествия, екатерина губарева, кирилл стремоусов, вооруженные силы украины