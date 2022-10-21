https://ria.ru/20221021/pereprava-1825557567.html
После обстрела ВСУ гражданской переправы в Херсоне погибли двое журналистов
После обстрела ВСУ гражданской переправы в Херсоне погибли двое журналистов - РИА Новости, 21.10.2022
После обстрела ВСУ гражданской переправы в Херсоне погибли двое журналистов
Два сотрудника телерадиокомпании Херсонской области "Таврия" значатся среди погибших после ракетного обстрела переправы в Херсоне, сообщила заместитель... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T09:15
2022-10-21T09:15
2022-10-21T09:42
херсонская область
херсон
происшествия
екатерина губарева
кирилл стремоусов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Два сотрудника телерадиокомпании Херсонской области "Таврия" значатся среди погибших после ракетного обстрела переправы в Херсоне, сообщила заместитель губернатора региона Екатерина Губарева.Украинские войска вечером в четверг нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по переправе в Херсоне. Число погибших выросло до четырех человек, несколько человек ранены, им оказывается помощь, сообщал заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов."Вот так после вечернего обстрела ВСУ 20 октября 2022 года выглядит автомобиль наших телевизионщиков из "Таврии". Погибли по меньшей мере два человека из команды", - рассказала Губарева в своем Telegram-канале, опубликовав фото разбитой "Газели" компании.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , херсон, происшествия, екатерина губарева, кирилл стремоусов, вооруженные силы украины
Херсонская область , Херсон, Происшествия, Екатерина Губарева, Кирилл Стремоусов, Вооруженные силы Украины
09:15 21.10.2022 (обновлено: 09:42 21.10.2022)
После обстрела ВСУ гражданской переправы в Херсоне погибли двое журналистов
После обстрела ВСУ переправы в Херсоне погибли двое сотрудников телекомпании "Таврия"