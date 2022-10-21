https://ria.ru/20221021/peregovory-1825635177.html

Позиция Москвы по переговорам с Киевом не изменилась, заявил Песков

Позиция Москвы по переговорам с Киевом не изменилась, заявил Песков - РИА Новости, 21.10.2022

Позиция Москвы по переговорам с Киевом не изменилась, заявил Песков

Позиция России по переговорам с Киевом не изменилась, она всегда была открыта к ним, в отличие от Украины, которая кодифицировала запрет на них, заявил... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:59

2022-10-21T12:59

2022-10-21T13:06

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Позиция России по переговорам с Киевом не изменилась, она всегда была открыта к ним, в отличие от Украины, которая кодифицировала запрет на них, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."(Президент РФ Владимир) Путин был открыт к переговорам, когда был фактически согласован текст документа между российскими и украинскими переговорами, поэтому здесь в этом плане ничего не изменилось. Изменилась, наверное, только позиция украинской стороны, потому что украинская сторона за это время кодифицировала тему непродолжения переговоров с Российской Федерацией, то есть, теперь украинский закон запрещает какие-либо переговоры", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к заявлению президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что Путин стал более открыт к переговорам.Песков напомнил, что президент РФ был открыт для переговоров с самого начала, о чем неоднократно говорил сам."Президент Путин пытался инициировать переговоры, и с НАТО, и с Соединёнными Штатами, и с ОБСЕ еще до начала специальной военной операции", - отметил он.Ранее в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган заявил журналистам, что в ближайшее время проведет телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он отметил, что Путин стал гораздо мягче и более открыт для переговоров, чем раньше.

https://ria.ru/20221021/peregovory-1825614194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, киев, украина, в мире, владимир путин, владимир зеленский, турция, россия, нато, обсе