https://ria.ru/20221021/peregovory-1825635177.html
Позиция Москвы по переговорам с Киевом не изменилась, заявил Песков
Позиция Москвы по переговорам с Киевом не изменилась, заявил Песков - РИА Новости, 21.10.2022
Позиция Москвы по переговорам с Киевом не изменилась, заявил Песков
Позиция России по переговорам с Киевом не изменилась, она всегда была открыта к ним, в отличие от Украины, которая кодифицировала запрет на них, заявил... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:59
2022-10-21T12:59
2022-10-21T13:06
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Позиция России по переговорам с Киевом не изменилась, она всегда была открыта к ним, в отличие от Украины, которая кодифицировала запрет на них, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."(Президент РФ Владимир) Путин был открыт к переговорам, когда был фактически согласован текст документа между российскими и украинскими переговорами, поэтому здесь в этом плане ничего не изменилось. Изменилась, наверное, только позиция украинской стороны, потому что украинская сторона за это время кодифицировала тему непродолжения переговоров с Российской Федерацией, то есть, теперь украинский закон запрещает какие-либо переговоры", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к заявлению президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что Путин стал более открыт к переговорам.Песков напомнил, что президент РФ был открыт для переговоров с самого начала, о чем неоднократно говорил сам."Президент Путин пытался инициировать переговоры, и с НАТО, и с Соединёнными Штатами, и с ОБСЕ еще до начала специальной военной операции", - отметил он.Ранее в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган заявил журналистам, что в ближайшее время проведет телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он отметил, что Путин стал гораздо мягче и более открыт для переговоров, чем раньше.
https://ria.ru/20221021/peregovory-1825614194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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12:59 21.10.2022 (обновлено: 13:06 21.10.2022)
Позиция Москвы по переговорам с Киевом не изменилась, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: Киев кодифицировал запрет на переговоры с Россией