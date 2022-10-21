Экс-аналитик Пентагона рассказал, почему Хрущев и Кеннеди избегали войны
Экс-аналитик Пентагона Спинни: Хрущев и Кеннеди избегали войны, так как сами пережили ее
© AP PhotoПервый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и президент США Джон Кеннеди
© AP Photo
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и президент США Джон Кеннеди. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Нынешняя ситуация вокруг Украины намного опаснее, нежели Карибский кризис, поскольку лидеры США и СССР того времени на себе испытали ужасы военного времени и стремились не допустить их повторения, заявил РИА Новости бывший аналитик Пентагона Чак Спинни.
Октябрь 1962 года ознаменовал собой напряженное военно-политическое противостояние между СССР и США, получившее впоследствии название "Карибский кризис". Это стало одним из наиболее острых и масштабных событий времен холодной войны, когда обе страны были близки к использованию ядерного оружия. Кризис возник на фоне размещения СССР баллистических ракет на Кубе в качестве ответа на развертывание американских ракет в Турции.
"Меня поражает одно: Карибский кризис - теперь уже давняя история, однако течение, непредсказуемость и хаос войны не были давней историей для ключевых участников событий того времени, особенно для (советского лидера) Никиты Хрущева и (экс-президента США) Джона Кеннеди", - сказал Спинни, проводя параллели между событиями 60-летней давности и кризисом вокруг Украины.
Как отметил аналитик, Кеннеди в бытность офицером ВМС США в годы Второй мировой войны лично испытал на себе тяготы и кошмары военного времени. Хрущев получил схожий опыт, сталкиваясь с "хаосом и разрушениями" на оперативном и стратегическом уровнях на Восточном фронте. При этом оба политических лидера на момент развязывания Карибского кризиса понимали возможности противоположной стороны в сфере вооружений.
"Сегодня мир совсем другой. В 1962 году массовым разрушениям и ужасам Второй мировой войны не исполнилось и 20 лет. И в руководствах обеих стран были люди, которые близко и лично испытали на себе настоящую войну. Ни у кого из сегодняшних лидеров, включая президента Владимира Путина, нет никакого военного опыта, хотя бы отдаленно сопоставимого с опытом Кеннеди, Хрущева или руководящих элит того времени", - констатировал бывший аналитик министерства обороны США.
По словам Спинни, фактически для нынешнего поколения политиков Карибский кризис представляет собой "палеоисторию", и они воспринимают события минувших десятилетий иначе, нежели свидетели тех лет. То же самое, добавляет аналитик, относится и к единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву, а также состоявшимся при нем дискуссиям со странами Запада по дальнейшему расширению НАТО.
"В июне прошлого года у меня состоялся вызывавший у меня тревогу разговор с 30-летним доктором наук, получившим образование в Гарварде. Я пытался объяснить ему, почему российско-украинская война гораздо опаснее Карибского кризиса из-за недоверия, ставшего результатом невыполненных нами обещаний перед Горбачевым. Он ответил мне: "Меня не волнуют 1990-е и эти нарушенные обещания - я родился в 1990 году, и они для меня ничего не значат". На мой взгляд, это заявление довольно хорошо характеризует опасность, с которой мы сталкиваемся сегодня. Вот почему я думаю, что нынешняя ситуация намного хуже, чем Карибский кризис", - резюмировал собеседник.
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