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Экс-аналитик Пентагона рассказал, почему Хрущев и Кеннеди избегали войны - РИА Новости, 21.10.2022
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Экс-аналитик Пентагона рассказал, почему Хрущев и Кеннеди избегали войны
Экс-аналитик Пентагона рассказал, почему Хрущев и Кеннеди избегали войны - РИА Новости, 21.10.2022
Экс-аналитик Пентагона рассказал, почему Хрущев и Кеннеди избегали войны
Нынешняя ситуация вокруг Украины намного опаснее, нежели Карибский кризис, поскольку лидеры США и СССР того времени на себе испытали ужасы военного времени и... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T09:29
2022-10-21T09:29
в мире
никита хрущев
джон кеннеди (политик)
владимир путин
сша
ссср
украина
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Нынешняя ситуация вокруг Украины намного опаснее, нежели Карибский кризис, поскольку лидеры США и СССР того времени на себе испытали ужасы военного времени и стремились не допустить их повторения, заявил РИА Новости бывший аналитик Пентагона Чак Спинни.Октябрь 1962 года ознаменовал собой напряженное военно-политическое противостояние между СССР и США, получившее впоследствии название "Карибский кризис". Это стало одним из наиболее острых и масштабных событий времен холодной войны, когда обе страны были близки к использованию ядерного оружия. Кризис возник на фоне размещения СССР баллистических ракет на Кубе в качестве ответа на развертывание американских ракет в Турции."Меня поражает одно: Карибский кризис - теперь уже давняя история, однако течение, непредсказуемость и хаос войны не были давней историей для ключевых участников событий того времени, особенно для (советского лидера) Никиты Хрущева и (экс-президента США) Джона Кеннеди", - сказал Спинни, проводя параллели между событиями 60-летней давности и кризисом вокруг Украины.Как отметил аналитик, Кеннеди в бытность офицером ВМС США в годы Второй мировой войны лично испытал на себе тяготы и кошмары военного времени. Хрущев получил схожий опыт, сталкиваясь с "хаосом и разрушениями" на оперативном и стратегическом уровнях на Восточном фронте. При этом оба политических лидера на момент развязывания Карибского кризиса понимали возможности противоположной стороны в сфере вооружений."Сегодня мир совсем другой. В 1962 году массовым разрушениям и ужасам Второй мировой войны не исполнилось и 20 лет. И в руководствах обеих стран были люди, которые близко и лично испытали на себе настоящую войну. Ни у кого из сегодняшних лидеров, включая президента Владимира Путина, нет никакого военного опыта, хотя бы отдаленно сопоставимого с опытом Кеннеди, Хрущева или руководящих элит того времени", - констатировал бывший аналитик министерства обороны США.По словам Спинни, фактически для нынешнего поколения политиков Карибский кризис представляет собой "палеоисторию", и они воспринимают события минувших десятилетий иначе, нежели свидетели тех лет. То же самое, добавляет аналитик, относится и к единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву, а также состоявшимся при нем дискуссиям со странами Запада по дальнейшему расширению НАТО."В июне прошлого года у меня состоялся вызывавший у меня тревогу разговор с 30-летним доктором наук, получившим образование в Гарварде. Я пытался объяснить ему, почему российско-украинская война гораздо опаснее Карибского кризиса из-за недоверия, ставшего результатом невыполненных нами обещаний перед Горбачевым. Он ответил мне: "Меня не волнуют 1990-е и эти нарушенные обещания - я родился в 1990 году, и они для меня ничего не значат". На мой взгляд, это заявление довольно хорошо характеризует опасность, с которой мы сталкиваемся сегодня. Вот почему я думаю, что нынешняя ситуация намного хуже, чем Карибский кризис", - резюмировал собеседник.
https://ria.ru/20221020/kennedi-1825384257.html
https://ria.ru/20220923/krizis-1818955919.html
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в мире, никита хрущев, джон кеннеди (политик), владимир путин, сша, ссср, украина, министерство обороны сша, военно-морские силы сша, нато
В мире, Никита Хрущев, Джон Кеннеди (политик), Владимир Путин, США, СССР, Украина, Министерство обороны США, Военно-морские силы США, НАТО
09:29 21.10.2022
 
Экс-аналитик Пентагона рассказал, почему Хрущев и Кеннеди избегали войны

Экс-аналитик Пентагона Спинни: Хрущев и Кеннеди избегали войны, так как сами пережили ее

© AP PhotoПервый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и президент США Джон Кеннеди
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и президент США Джон Кеннеди - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AP Photo
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и президент США Джон Кеннеди. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Нынешняя ситуация вокруг Украины намного опаснее, нежели Карибский кризис, поскольку лидеры США и СССР того времени на себе испытали ужасы военного времени и стремились не допустить их повторения, заявил РИА Новости бывший аналитик Пентагона Чак Спинни.
Октябрь 1962 года ознаменовал собой напряженное военно-политическое противостояние между СССР и США, получившее впоследствии название "Карибский кризис". Это стало одним из наиболее острых и масштабных событий времен холодной войны, когда обе страны были близки к использованию ядерного оружия. Кризис возник на фоне размещения СССР баллистических ракет на Кубе в качестве ответа на развертывание американских ракет в Турции.
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"Меня поражает одно: Карибский кризис - теперь уже давняя история, однако течение, непредсказуемость и хаос войны не были давней историей для ключевых участников событий того времени, особенно для (советского лидера) Никиты Хрущева и (экс-президента США) Джона Кеннеди", - сказал Спинни, проводя параллели между событиями 60-летней давности и кризисом вокруг Украины.
Как отметил аналитик, Кеннеди в бытность офицером ВМС США в годы Второй мировой войны лично испытал на себе тяготы и кошмары военного времени. Хрущев получил схожий опыт, сталкиваясь с "хаосом и разрушениями" на оперативном и стратегическом уровнях на Восточном фронте. При этом оба политических лидера на момент развязывания Карибского кризиса понимали возможности противоположной стороны в сфере вооружений.
"Сегодня мир совсем другой. В 1962 году массовым разрушениям и ужасам Второй мировой войны не исполнилось и 20 лет. И в руководствах обеих стран были люди, которые близко и лично испытали на себе настоящую войну. Ни у кого из сегодняшних лидеров, включая президента Владимира Путина, нет никакого военного опыта, хотя бы отдаленно сопоставимого с опытом Кеннеди, Хрущева или руководящих элит того времени", - констатировал бывший аналитик министерства обороны США.
По словам Спинни, фактически для нынешнего поколения политиков Карибский кризис представляет собой "палеоисторию", и они воспринимают события минувших десятилетий иначе, нежели свидетели тех лет. То же самое, добавляет аналитик, относится и к единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву, а также состоявшимся при нем дискуссиям со странами Запада по дальнейшему расширению НАТО.
"В июне прошлого года у меня состоялся вызывавший у меня тревогу разговор с 30-летним доктором наук, получившим образование в Гарварде. Я пытался объяснить ему, почему российско-украинская война гораздо опаснее Карибского кризиса из-за недоверия, ставшего результатом невыполненных нами обещаний перед Горбачевым. Он ответил мне: "Меня не волнуют 1990-е и эти нарушенные обещания - я родился в 1990 году, и они для меня ничего не значат". На мой взгляд, это заявление довольно хорошо характеризует опасность, с которой мы сталкиваемся сегодня. Вот почему я думаю, что нынешняя ситуация намного хуже, чем Карибский кризис", - резюмировал собеседник.
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В миреНикита ХрущевДжон Кеннеди (политик)Владимир ПутинСШАСССРУкраинаМинистерство обороны СШАВоенно-морские силы СШАНАТО
 
 
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