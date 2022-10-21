https://ria.ru/20221021/otstavka-1825676216.html
В Турции сравнили отставку Трасс со сменой игроков в волейбольной команде
В Турции сравнили отставку Трасс со сменой игроков в волейбольной команде - РИА Новости, 21.10.2022
В Турции сравнили отставку Трасс со сменой игроков в волейбольной команде
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сравнил отставку британского премьера Лиз Трасс со сменой игроков волейбольной команды, которые "постоянно меняются". РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T14:32
2022-10-21T14:32
2022-10-21T14:32
в мире
лиз трасс
сулейман сойлу
турция
великобритания
англия
отставка трасс с поста премьера британии
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АНКАРА, 21 окт – РИА Новости. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сравнил отставку британского премьера Лиз Трасс со сменой игроков волейбольной команды, которые "постоянно меняются".Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории."…Некоторые люди критиковали президентскую систему (Турция перешла от парламентской системы на президентскую). Что произошло сейчас, посмотрите на Великобританию. В Англии премьер была избрана 45 дней назад и не смогла управлять. Они постоянно меняются, как игроки волейбольной команды. Если не будет правительств, способных противостоять проблемам, мы будем уничтожены. Мы находимся в самом центре самой сложной в мире географии. Вокруг нас бушуют бури. Но мы работаем над их преодолением", - приводит слова Сойлу газета Hürriyet.
https://ria.ru/20221021/britaniya-1825578401.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лиз трасс, сулейман сойлу, турция, великобритания, англия, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Лиз Трасс, Сулейман Сойлу, Турция, Великобритания, Англия, Отставка Трасс с поста премьера Британии
В Турции сравнили отставку Трасс со сменой игроков в волейбольной команде
Глава МВД Турции Сойлу: премьеры в Британии меняются, как игроки волейбольной команды