https://ria.ru/20221021/otstavka-1825676216.html

В Турции сравнили отставку Трасс со сменой игроков в волейбольной команде

В Турции сравнили отставку Трасс со сменой игроков в волейбольной команде - РИА Новости, 21.10.2022

В Турции сравнили отставку Трасс со сменой игроков в волейбольной команде

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сравнил отставку британского премьера Лиз Трасс со сменой игроков волейбольной команды, которые "постоянно меняются". РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T14:32

2022-10-21T14:32

2022-10-21T14:32

в мире

лиз трасс

сулейман сойлу

турция

великобритания

англия

отставка трасс с поста премьера британии

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АНКАРА, 21 окт – РИА Новости. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сравнил отставку британского премьера Лиз Трасс со сменой игроков волейбольной команды, которые "постоянно меняются".Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории."…Некоторые люди критиковали президентскую систему (Турция перешла от парламентской системы на президентскую). Что произошло сейчас, посмотрите на Великобританию. В Англии премьер была избрана 45 дней назад и не смогла управлять. Они постоянно меняются, как игроки волейбольной команды. Если не будет правительств, способных противостоять проблемам, мы будем уничтожены. Мы находимся в самом центре самой сложной в мире географии. Вокруг нас бушуют бури. Но мы работаем над их преодолением", - приводит слова Сойлу газета Hürriyet.

https://ria.ru/20221021/britaniya-1825578401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, лиз трасс, сулейман сойлу, турция, великобритания, англия, отставка трасс с поста премьера британии