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В Турции сравнили отставку Трасс со сменой игроков в волейбольной команде - РИА Новости, 21.10.2022
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В Турции сравнили отставку Трасс со сменой игроков в волейбольной команде
В Турции сравнили отставку Трасс со сменой игроков в волейбольной команде - РИА Новости, 21.10.2022
В Турции сравнили отставку Трасс со сменой игроков в волейбольной команде
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сравнил отставку британского премьера Лиз Трасс со сменой игроков волейбольной команды, которые "постоянно меняются". РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T14:32
2022-10-21T14:32
в мире
лиз трасс
сулейман сойлу
турция
великобритания
англия
отставка трасс с поста премьера британии
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АНКАРА, 21 окт – РИА Новости. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сравнил отставку британского премьера Лиз Трасс со сменой игроков волейбольной команды, которые "постоянно меняются".Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории."…Некоторые люди критиковали президентскую систему (Турция перешла от парламентской системы на президентскую). Что произошло сейчас, посмотрите на Великобританию. В Англии премьер была избрана 45 дней назад и не смогла управлять. Они постоянно меняются, как игроки волейбольной команды. Если не будет правительств, способных противостоять проблемам, мы будем уничтожены. Мы находимся в самом центре самой сложной в мире географии. Вокруг нас бушуют бури. Но мы работаем над их преодолением", - приводит слова Сойлу газета Hürriyet.
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в мире, лиз трасс, сулейман сойлу, турция, великобритания, англия, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Лиз Трасс, Сулейман Сойлу, Турция, Великобритания, Англия, Отставка Трасс с поста премьера Британии
14:32 21.10.2022
 
В Турции сравнили отставку Трасс со сменой игроков в волейбольной команде

Глава МВД Турции Сойлу: премьеры в Британии меняются, как игроки волейбольной команды

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
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АНКАРА, 21 окт – РИА Новости. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сравнил отставку британского премьера Лиз Трасс со сменой игроков волейбольной команды, которые "постоянно меняются".
Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
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"…Некоторые люди критиковали президентскую систему (Турция перешла от парламентской системы на президентскую). Что произошло сейчас, посмотрите на Великобританию. В Англии премьер была избрана 45 дней назад и не смогла управлять. Они постоянно меняются, как игроки волейбольной команды. Если не будет правительств, способных противостоять проблемам, мы будем уничтожены. Мы находимся в самом центре самой сложной в мире географии. Вокруг нас бушуют бури. Но мы работаем над их преодолением", - приводит слова Сойлу газета Hürriyet.
 
В миреЛиз ТрассСулейман СойлуТурцияВеликобританияАнглияОтставка Трасс с поста премьера Британии
 
 
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