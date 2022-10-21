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Аналитик рассказал, что скрывает от британцев отставка Трасс - РИА Новости, 21.10.2022
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Аналитик рассказал, что скрывает от британцев отставка Трасс
Аналитик рассказал, что скрывает от британцев отставка Трасс - РИА Новости, 21.10.2022
Аналитик рассказал, что скрывает от британцев отставка Трасс
Отставка премьера Великобритании Лиз Трасс скрывает проблемы, которые повлек за собой Brexit, заявил агентству "Прайм" директор по аналитике КРОС и автор... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T03:15
2022-10-21T03:15
в мире
великобритания
лиз трасс
андрей лебедев
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Отставка премьера Великобритании Лиз Трасс скрывает проблемы, которые повлек за собой Brexit, заявил агентству "Прайм" директор по аналитике КРОС и автор Национального индекса тревожностей Андрей Лебедев.По его словам, уход Лиз Трасс с поста не стал неожиданностью, однако даже опытные эксперты не могли представить, что произойдет с британской экономикой за те 44 дня, когда она находилась в должности премьер-министра.Решительные действия Банка Англии помогли избежать катастрофы, грозившей развернуться на фоне снижения доходов населения и подорожания электроэнергии. Однако многие проблемы в британской экономике тянутся еще со времен Брекзита, и справиться с ними не удалось ни одному из представителей Консервативной партии, отметил эксперт."Возможно, сценарий выхода из кризиса есть у лейбористов, которые сейчас со значительным отрывом лидируют в опросах и имеют все шансы прийти к власти, если будут назначены досрочные выборы", — заключил он.
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в мире, великобритания, лиз трасс, андрей лебедев, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Великобритания, Лиз Трасс, Андрей Лебедев, Отставка Трасс с поста премьера Британии
03:15 21.10.2022
 
Аналитик рассказал, что скрывает от британцев отставка Трасс

Аналитик Лебедев: отставка Трасс скрывает от британцев проблемы, связанные с Brexit

© AP Photo / Alberto PezzaliУходящая в отставку премьер-министр Великобритании Лиз Трасс
Уходящая в отставку премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Уходящая в отставку премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Отставка премьера Великобритании Лиз Трасс скрывает проблемы, которые повлек за собой Brexit, заявил агентству "Прайм" директор по аналитике КРОС и автор Национального индекса тревожностей Андрей Лебедев.
По его словам, уход Лиз Трасс с поста не стал неожиданностью, однако даже опытные эксперты не могли представить, что произойдет с британской экономикой за те 44 дня, когда она находилась в должности премьер-министра.
Решительные действия Банка Англии помогли избежать катастрофы, грозившей развернуться на фоне снижения доходов населения и подорожания электроэнергии. Однако многие проблемы в британской экономике тянутся еще со времен Брекзита, и справиться с ними не удалось ни одному из представителей Консервативной партии, отметил эксперт.
"Возможно, сценарий выхода из кризиса есть у лейбористов, которые сейчас со значительным отрывом лидируют в опросах и имеют все шансы прийти к власти, если будут назначены досрочные выборы", — заключил он.
Трасс сообщает от уходе с поста премьер-министра Британии - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
03:10
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В миреВеликобританияЛиз ТрассАндрей ЛебедевОтставка Трасс с поста премьера Британии
 
 
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