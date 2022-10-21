https://ria.ru/20221021/otstavka-1825532728.html

Аналитик рассказал, что скрывает от британцев отставка Трасс

Аналитик рассказал, что скрывает от британцев отставка Трасс - РИА Новости, 21.10.2022

Аналитик рассказал, что скрывает от британцев отставка Трасс

Отставка премьера Великобритании Лиз Трасс скрывает проблемы, которые повлек за собой Brexit, заявил агентству "Прайм" директор по аналитике КРОС и автор... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T03:15

2022-10-21T03:15

2022-10-21T03:15

в мире

великобритания

лиз трасс

андрей лебедев

отставка трасс с поста премьера британии

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Отставка премьера Великобритании Лиз Трасс скрывает проблемы, которые повлек за собой Brexit, заявил агентству "Прайм" директор по аналитике КРОС и автор Национального индекса тревожностей Андрей Лебедев.По его словам, уход Лиз Трасс с поста не стал неожиданностью, однако даже опытные эксперты не могли представить, что произойдет с британской экономикой за те 44 дня, когда она находилась в должности премьер-министра.Решительные действия Банка Англии помогли избежать катастрофы, грозившей развернуться на фоне снижения доходов населения и подорожания электроэнергии. Однако многие проблемы в британской экономике тянутся еще со времен Брекзита, и справиться с ними не удалось ни одному из представителей Консервативной партии, отметил эксперт."Возможно, сценарий выхода из кризиса есть у лейбористов, которые сейчас со значительным отрывом лидируют в опросах и имеют все шансы прийти к власти, если будут назначены досрочные выборы", — заключил он.

https://ria.ru/20221021/udar-1825538265.html

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в мире, великобритания, лиз трасс, андрей лебедев, отставка трасс с поста премьера британии