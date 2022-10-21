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Закон о едином ОСАГО для России и Белоруссии могут принять в этом году - РИА Новости, 21.10.2022
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Закон о едином ОСАГО для России и Белоруссии могут принять в этом году
Закон о едином ОСАГО для России и Белоруссии могут принять в этом году - РИА Новости, 21.10.2022
Закон о едином ОСАГО для России и Белоруссии могут принять в этом году
Модельный закон о едином полисе ОСАГО на территории России и Белоруссии может быть принят до конца 2022 года, сообщил председатель комиссии Госдумы по... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T19:15
2022-10-21T19:15
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виктор пинский
россия
белоруссия
единая россия
госдума рф
гибдд мвд рф
осаго
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Модельный закон о едином полисе ОСАГО на территории России и Белоруссии может быть принят до конца 2022 года, сообщил председатель комиссии Госдумы по регламенту и комиссии парламентского собрания по законодательству и регламенту Виктор Пинский ("Единая Россия")."Благодаря модельному закону, который до конца года планирует принять парламентское собрание Союза Беларуси и России, автовладельцы двух стран смогут оформлять ДТП без участия сотрудников ГИБДД уже в следующем году. Единый полис автострахования и единый порядок оформления ДТП сразу и существенно облегчит жизнь автомобилистам двух стран", - цитирует слова Пинского пресс-служба "Единой России".На примере работы с ОСАГО тестируется система взаимодействия госорганов двух стран, добавил парламентарий."Это важно, потому что связи между нашими странами укрепляются, жители, особенно сопредельных областей, активно перемещаются по территории России и Белоруссии на собственных автомобилях. Кроме того, на примере работы с ОСАГО мы тестируем в целом систему взаимодействия и госорганов двух стран, и различных ведомств и организаций для дальнейшего сближения законодательства России и Беларуси", - сообщил он.
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авто, виктор пинский, россия, белоруссия, единая россия, госдума рф, гибдд мвд рф, осаго
Авто, Виктор Пинский, Россия, Белоруссия, Единая Россия, Госдума РФ, ГИБДД МВД РФ, ОСАГО
19:15 21.10.2022
 
Закон о едином ОСАГО для России и Белоруссии могут принять в этом году

Депутат Пинский: закон о едином ОСАГО для России и Белоруссии могут принять в 2022 году

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкОформление полиса ОСАГО
Оформление полиса ОСАГО - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Оформление полиса ОСАГО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Модельный закон о едином полисе ОСАГО на территории России и Белоруссии может быть принят до конца 2022 года, сообщил председатель комиссии Госдумы по регламенту и комиссии парламентского собрания по законодательству и регламенту Виктор Пинский ("Единая Россия").
"Благодаря модельному закону, который до конца года планирует принять парламентское собрание Союза Беларуси и России, автовладельцы двух стран смогут оформлять ДТП без участия сотрудников ГИБДД уже в следующем году. Единый полис автострахования и единый порядок оформления ДТП сразу и существенно облегчит жизнь автомобилистам двух стран", - цитирует слова Пинского пресс-служба "Единой России".
На примере работы с ОСАГО тестируется система взаимодействия госорганов двух стран, добавил парламентарий.
"Это важно, потому что связи между нашими странами укрепляются, жители, особенно сопредельных областей, активно перемещаются по территории России и Белоруссии на собственных автомобилях. Кроме того, на примере работы с ОСАГО мы тестируем в целом систему взаимодействия и госорганов двух стран, и различных ведомств и организаций для дальнейшего сближения законодательства России и Беларуси", - сообщил он.
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АвтоВиктор ПинскийРоссияБелоруссияЕдиная РоссияГосдума РФГИБДД МВД РФОСАГО
 
 
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