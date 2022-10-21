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Закон о едином ОСАГО для России и Белоруссии могут принять в этом году
Закон о едином ОСАГО для России и Белоруссии могут принять в этом году - РИА Новости, 21.10.2022
Закон о едином ОСАГО для России и Белоруссии могут принять в этом году
Модельный закон о едином полисе ОСАГО на территории России и Белоруссии может быть принят до конца 2022 года, сообщил председатель комиссии Госдумы по... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T19:15
2022-10-21T19:15
2022-10-21T19:15
авто
виктор пинский
россия
белоруссия
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госдума рф
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осаго
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Модельный закон о едином полисе ОСАГО на территории России и Белоруссии может быть принят до конца 2022 года, сообщил председатель комиссии Госдумы по регламенту и комиссии парламентского собрания по законодательству и регламенту Виктор Пинский ("Единая Россия")."Благодаря модельному закону, который до конца года планирует принять парламентское собрание Союза Беларуси и России, автовладельцы двух стран смогут оформлять ДТП без участия сотрудников ГИБДД уже в следующем году. Единый полис автострахования и единый порядок оформления ДТП сразу и существенно облегчит жизнь автомобилистам двух стран", - цитирует слова Пинского пресс-служба "Единой России".На примере работы с ОСАГО тестируется система взаимодействия госорганов двух стран, добавил парламентарий."Это важно, потому что связи между нашими странами укрепляются, жители, особенно сопредельных областей, активно перемещаются по территории России и Белоруссии на собственных автомобилях. Кроме того, на примере работы с ОСАГО мы тестируем в целом систему взаимодействия и госорганов двух стран, и различных ведомств и организаций для дальнейшего сближения законодательства России и Беларуси", - сообщил он.
https://ria.ru/20221004/mishustin-1821352979.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, виктор пинский, россия, белоруссия, единая россия, госдума рф, гибдд мвд рф, осаго
Авто, Виктор Пинский, Россия, Белоруссия, Единая Россия, Госдума РФ, ГИБДД МВД РФ, ОСАГО
Закон о едином ОСАГО для России и Белоруссии могут принять в этом году
Депутат Пинский: закон о едином ОСАГО для России и Белоруссии могут принять в 2022 году