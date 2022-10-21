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Закон о едином ОСАГО для России и Белоруссии могут принять в этом году

Закон о едином ОСАГО для России и Белоруссии могут принять в этом году - РИА Новости, 21.10.2022

Закон о едином ОСАГО для России и Белоруссии могут принять в этом году

Модельный закон о едином полисе ОСАГО на территории России и Белоруссии может быть принят до конца 2022 года, сообщил председатель комиссии Госдумы по... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T19:15

2022-10-21T19:15

2022-10-21T19:15

авто

виктор пинский

россия

белоруссия

единая россия

госдума рф

гибдд мвд рф

осаго

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Модельный закон о едином полисе ОСАГО на территории России и Белоруссии может быть принят до конца 2022 года, сообщил председатель комиссии Госдумы по регламенту и комиссии парламентского собрания по законодательству и регламенту Виктор Пинский ("Единая Россия")."Благодаря модельному закону, который до конца года планирует принять парламентское собрание Союза Беларуси и России, автовладельцы двух стран смогут оформлять ДТП без участия сотрудников ГИБДД уже в следующем году. Единый полис автострахования и единый порядок оформления ДТП сразу и существенно облегчит жизнь автомобилистам двух стран", - цитирует слова Пинского пресс-служба "Единой России".На примере работы с ОСАГО тестируется система взаимодействия госорганов двух стран, добавил парламентарий."Это важно, потому что связи между нашими странами укрепляются, жители, особенно сопредельных областей, активно перемещаются по территории России и Белоруссии на собственных автомобилях. Кроме того, на примере работы с ОСАГО мы тестируем в целом систему взаимодействия и госорганов двух стран, и различных ведомств и организаций для дальнейшего сближения законодательства России и Беларуси", - сообщил он.

https://ria.ru/20221004/mishustin-1821352979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, виктор пинский, россия, белоруссия, единая россия, госдума рф, гибдд мвд рф, осаго