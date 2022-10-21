https://ria.ru/20221021/osago-1825662413.html

Единая система ОСАГО заработает в Союзном Государстве к середине 2023 года

Единая система ОСАГО заработает в Союзном Государстве к середине 2023 года - РИА Новости, 21.10.2022

Единая система ОСАГО заработает в Союзном Государстве к середине 2023 года

К середине 2023 года в России и Белоруссии начнет работать закон о введении единого полиса автогражданской ответственности (ОСАГО), сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T13:52

2022-10-21T13:52

2022-10-21T13:52

союзное государство

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белоруссия

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. К середине 2023 года в России и Белоруссии начнет работать закон о введении единого полиса автогражданской ответственности (ОСАГО), сообщил РИА Новости председатель думской комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Виктор Пинский по итогам заседания Комиссии парламентского собрания Союзного государства."Модельный закон Парламентского собрания России и Белоруссии о внедрении единого полиса автогражданской ответственности планируется принять в декабре текущего года, его работа начнется к середине 2023 года. Он станет первым модельным законом, принятым парламентским собранием двух стран и унификацией законодательных систем России и Белоруссии", - отметил Пинский.Концепция нового закона о едином полисе ОСАГО была принята на парламентской Комиссии единогласно.Также во время работы парламентарии рассмотрели вопрос об оформлении ДТП на территории Белоруссии и России без участия органов госавтоинспекции."Несмотря на наличие некоторых противоречий в этом вопросе, парламентарии проголосовали за заключение данного соглашения. Это необходимо, чтобы уже сейчас эти два направления (единый полис ОСАГО и составление водителями европротокола без участия ГИБДД) двигались параллельно. Возможно, принятие закона по оформлению ДТП без органов ГИБДД на территории Белоруссии начнет свою работу раньше единого полиса ОСАГО", - сказал Пинский.На вопрос журналистов о стоимости единого полиса ОСАГО для россиян и белорусов, зампредседателя комиссии Парламентского Собрания Сергей Сивец ответил, что его стоимость будет единой.

https://ria.ru/20221004/mishustin-1821352979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, гибдд мвд рф, осаго, виктор пинский