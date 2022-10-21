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Орбан высмеял попытки Еврокомиссии установить потолок цен на газ из России - РИА Новости, 21.10.2022
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Орбан высмеял попытки Еврокомиссии установить потолок цен на газ из России
Орбан высмеял попытки Еврокомиссии установить потолок цен на газ из России - РИА Новости, 21.10.2022
Орбан высмеял попытки Еврокомиссии установить потолок цен на газ из России
Намерение Еврокомиссии ввести ценовой потолок на газ из России похоже на ситуацию, когда посетитель бара хочет сам установить цену на пиво, заявил в Twitter... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T00:28
2022-10-21T00:32
цены на нефть
виктор орбан
венгрия
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россия
еврокомиссия
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БУДАПЕШТ, 21 окт — РИА Новости. Намерение Еврокомиссии ввести ценовой потолок на газ из России похоже на ситуацию, когда посетитель бара хочет сам установить цену на пиво, заявил в Twitter премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Перед началом саммита Орбан заявлял, что ценовой потолок на газ для Будапешта означает газовое эмбарго, а экономическое самоубийство ЕС не поможет Украине. Также политик подчеркивал, что последний план Брюсселя по совместным закупкам газа напоминает ему процесс совместной закупки вакцин от COVID-19 из-за низкой скорости принятия решений и дороговизны. По его словам, введение потолка цен на российский газ и общеевропейские закупки энергии аннулировали бы газовые контракты между Будапештом и Москвой, поэтому Венгрия и некоторые другие страны не поддерживают такие меры.Еврокомиссия во вторник предложила новый пакет мер, которые направлены в том числе на снижение цен на газ. Предлагается, среди прочего, провести для ЕС обязательные совместные закупки 13,5 миллиарда кубометров газа для наполнения хранилищ к зиме 2023-2024 годов, а также создать временный и применяемый при необходимости механизм ограничения чрезмерно высоких цен на хабе TTF. Новые предложения должны пройти согласование среди стран ЕС.
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цены на нефть, виктор орбан, венгрия, будапешт, россия, еврокомиссия, евросоюз
Цены на нефть, Виктор Орбан, Венгрия, Будапешт, Россия, Еврокомиссия, Евросоюз
00:28 21.10.2022 (обновлено: 00:32 21.10.2022)
 
Орбан высмеял попытки Еврокомиссии установить потолок цен на газ из России

Орбан сравнил Еврокомиссию с посетителем бара, который хочет сам установить цену на пиво

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 21 окт — РИА Новости. Намерение Еврокомиссии ввести ценовой потолок на газ из России похоже на ситуацию, когда посетитель бара хочет сам установить цену на пиво, заявил в Twitter премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Предложение Еврокомиссии о потолке цен на газ — это как прийти в бар и сказать бармену, что вы хотите заплатить половину стоимости вашего пива. Этого не произойдет. Потребители не могут снизить цены на энергию. Могут только диверсификация и конкуренция", — написал Орбан.

Перед началом саммита Орбан заявлял, что ценовой потолок на газ для Будапешта означает газовое эмбарго, а экономическое самоубийство ЕС не поможет Украине. Также политик подчеркивал, что последний план Брюсселя по совместным закупкам газа напоминает ему процесс совместной закупки вакцин от COVID-19 из-за низкой скорости принятия решений и дороговизны. По его словам, введение потолка цен на российский газ и общеевропейские закупки энергии аннулировали бы газовые контракты между Будапештом и Москвой, поэтому Венгрия и некоторые другие страны не поддерживают такие меры.
Еврокомиссия во вторник предложила новый пакет мер, которые направлены в том числе на снижение цен на газ. Предлагается, среди прочего, провести для ЕС обязательные совместные закупки 13,5 миллиарда кубометров газа для наполнения хранилищ к зиме 2023-2024 годов, а также создать временный и применяемый при необходимости механизм ограничения чрезмерно высоких цен на хабе TTF. Новые предложения должны пройти согласование среди стран ЕС.
Центрально-европейский газовый хаб - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 13:00
Цены на газ в Европе достигли почти 1270 долларов за тысячу кубов
 
Цены на нефтьВиктор ОрбанВенгрияБудапештРоссияЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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