00:28 21.10.2022 (обновлено: 00:32 21.10.2022)
Орбан высмеял попытки Еврокомиссии установить потолок цен на газ из России
Орбан сравнил Еврокомиссию с посетителем бара, который хочет сам установить цену на пиво
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 21 окт — РИА Новости. Намерение Еврокомиссии ввести ценовой потолок на газ из России похоже на ситуацию, когда посетитель бара хочет сам установить цену на пиво, заявил в Twitter премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Предложение Еврокомиссии о потолке цен на газ — это как прийти в бар и сказать бармену, что вы хотите заплатить половину стоимости вашего пива. Этого не произойдет. Потребители не могут снизить цены на энергию. Могут только диверсификация и конкуренция", — написал Орбан.
Перед началом саммита Орбан заявлял, что ценовой потолок на газ для Будапешта означает газовое эмбарго, а экономическое самоубийство ЕС не поможет Украине. Также политик подчеркивал, что последний план Брюсселя по совместным закупкам газа напоминает ему процесс совместной закупки вакцин от COVID-19 из-за низкой скорости принятия решений и дороговизны. По его словам, введение потолка цен на российский газ и общеевропейские закупки энергии аннулировали бы газовые контракты между Будапештом и Москвой, поэтому Венгрия и некоторые другие страны не поддерживают такие меры.
Еврокомиссия во вторник предложила новый пакет мер, которые направлены в том числе на снижение цен на газ. Предлагается, среди прочего, провести для ЕС обязательные совместные закупки 13,5 миллиарда кубометров газа для наполнения хранилищ к зиме 2023-2024 годов, а также создать временный и применяемый при необходимости механизм ограничения чрезмерно высоких цен на хабе TTF. Новые предложения должны пройти согласование среди стран ЕС.