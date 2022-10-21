https://ria.ru/20221021/orban-1825533210.html

Орбан высмеял попытки Еврокомиссии установить потолок цен на газ из России

Орбан высмеял попытки Еврокомиссии установить потолок цен на газ из России - РИА Новости, 21.10.2022

Орбан высмеял попытки Еврокомиссии установить потолок цен на газ из России

Намерение Еврокомиссии ввести ценовой потолок на газ из России похоже на ситуацию, когда посетитель бара хочет сам установить цену на пиво, заявил в Twitter... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T00:28

2022-10-21T00:28

2022-10-21T00:32

цены на нефть

виктор орбан

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будапешт

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БУДАПЕШТ, 21 окт — РИА Новости. Намерение Еврокомиссии ввести ценовой потолок на газ из России похоже на ситуацию, когда посетитель бара хочет сам установить цену на пиво, заявил в Twitter премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Перед началом саммита Орбан заявлял, что ценовой потолок на газ для Будапешта означает газовое эмбарго, а экономическое самоубийство ЕС не поможет Украине. Также политик подчеркивал, что последний план Брюсселя по совместным закупкам газа напоминает ему процесс совместной закупки вакцин от COVID-19 из-за низкой скорости принятия решений и дороговизны. По его словам, введение потолка цен на российский газ и общеевропейские закупки энергии аннулировали бы газовые контракты между Будапештом и Москвой, поэтому Венгрия и некоторые другие страны не поддерживают такие меры.Еврокомиссия во вторник предложила новый пакет мер, которые направлены в том числе на снижение цен на газ. Предлагается, среди прочего, провести для ЕС обязательные совместные закупки 13,5 миллиарда кубометров газа для наполнения хранилищ к зиме 2023-2024 годов, а также создать временный и применяемый при необходимости механизм ограничения чрезмерно высоких цен на хабе TTF. Новые предложения должны пройти согласование среди стран ЕС.

https://ria.ru/20221020/gaz-1825343302.html

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цены на нефть, виктор орбан, венгрия, будапешт, россия, еврокомиссия, евросоюз