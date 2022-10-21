https://ria.ru/20221021/opershtab-1825623455.html
На Камчатке создали оперштаб по охране инфраструктуры
На Камчатке создали оперштаб по охране инфраструктуры - РИА Новости, 21.10.2022
На Камчатке создали оперштаб по охране инфраструктуры
Власти Камчатки после введения уровня базовой готовности создали оперативный штаб, который будет следить за безопасностью на объектах критической инфраструктуры РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:31
2022-10-21T12:31
2022-10-21T12:31
камчатский край
россия
владимир солодов
введение военного положения на новых территориях россии
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 окт - РИА Новости. Власти Камчатки после введения уровня базовой готовности создали оперативный штаб, который будет следить за безопасностью на объектах критической инфраструктуры в регионе, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. В ряде регионов введен режим повышенной готовности и средний уровень реагирования. На Камчатке введен базовый уровень повышенной готовности."Мною создан оперативный штаб, в который вошли все представители силовых структур, и на нем мы уже разобрали основные объекты. Я поручил провести дополнительное комиссионное обследование их готовности, чтобы удостовериться в отсутствии серьезных угроз", - приводит пресс-служба слова губернатора Владимира Солодова.Речь идёт об объектах транспорта, энергетики, связи, военных объектах и тех местах, где происходят скопления людей, уточнили в пресс-службе.В отношении обычных жителей региона никаких ограничений не введено, сказали в правительстве.
https://ria.ru/20221020/opershtab-1825466564.html
https://ria.ru/20221021/rossiya-1825612789.html
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камчатский край, россия, владимир солодов, введение военного положения на новых территориях россии
Камчатский край, Россия, Владимир Солодов, Введение военного положения на новых территориях России
На Камчатке создали оперштаб по охране инфраструктуры
Власти Камчатского края создали оперштаб по охране критической инфраструктуры региона