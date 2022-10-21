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Власти Херсонской области планируют обратится в ООН из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 21.10.2022
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Власти Херсонской области планируют обратится в ООН из-за обстрелов ВСУ
Власти Херсонской области планируют обратится в ООН из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 21.10.2022
Власти Херсонской области планируют обратится в ООН из-за обстрелов ВСУ
Власти Херсонской области планируют обратиться в ООН в связи с участившимися обстрелами со стороны Украины, сообщил замглавы администрации региона Кирилл... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T14:19
2022-10-21T14:22
оон
херсон
херсонская область
кирилл стремоусов
следственный комитет россии (ск рф)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Власти Херсонской области планируют обратиться в ООН в связи с участившимися обстрелами со стороны Украины, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов."Я думаю, что мы будем обращаться в Организацию Объединенных Наций по сложившейся ситуации, связанной с участившимися обстрелами региона", - сказал РИА Новости Стремоусов.Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне. По данным властей, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами для большего поражающего эффекта. Погибли четыре человека, в том числе два сотрудника местной телерадиокомпании "Таврия". По данным СК РФ, 13 человек пострадали.
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херсон
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оон, херсон, херсонская область , кирилл стремоусов, следственный комитет россии (ск рф), украина
ООН, Херсон, Херсонская область , Кирилл Стремоусов, Следственный комитет России (СК РФ), Украина
14:19 21.10.2022 (обновлено: 14:22 21.10.2022)
 
Власти Херсонской области планируют обратится в ООН из-за обстрелов ВСУ

Власти Херсонской области планируют обратится в ООН из-за участившихся обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЖители Херсона во время эвакуации на левый берег Днепра
Жители Херсона во время эвакуации на левый берег Днепра - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Жители Херсона во время эвакуации на левый берег Днепра. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Власти Херсонской области планируют обратиться в ООН в связи с участившимися обстрелами со стороны Украины, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Я думаю, что мы будем обращаться в Организацию Объединенных Наций по сложившейся ситуации, связанной с участившимися обстрелами региона", - сказал РИА Новости Стремоусов.
Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне. По данным властей, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами для большего поражающего эффекта. Погибли четыре человека, в том числе два сотрудника местной телерадиокомпании "Таврия". По данным СК РФ, 13 человек пострадали.
Антоновский мост - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 13:43
Украина взяла ответственность за удар по Антоновскому мосту в Херсоне
 
ООНХерсонХерсонская областьКирилл СтремоусовСледственный комитет России (СК РФ)Украина
 
 
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