https://ria.ru/20221021/oon-1825672521.html
Власти Херсонской области планируют обратится в ООН из-за обстрелов ВСУ
Власти Херсонской области планируют обратится в ООН из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 21.10.2022
Власти Херсонской области планируют обратится в ООН из-за обстрелов ВСУ
Власти Херсонской области планируют обратиться в ООН в связи с участившимися обстрелами со стороны Украины, сообщил замглавы администрации региона Кирилл... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T14:19
2022-10-21T14:19
2022-10-21T14:22
оон
херсон
херсонская область
кирилл стремоусов
следственный комитет россии (ск рф)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Власти Херсонской области планируют обратиться в ООН в связи с участившимися обстрелами со стороны Украины, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов."Я думаю, что мы будем обращаться в Организацию Объединенных Наций по сложившейся ситуации, связанной с участившимися обстрелами региона", - сказал РИА Новости Стремоусов.Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне. По данным властей, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами для большего поражающего эффекта. Погибли четыре человека, в том числе два сотрудника местной телерадиокомпании "Таврия". По данным СК РФ, 13 человек пострадали.
https://ria.ru/20221021/ukraina-1825658587.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, херсон, херсонская область , кирилл стремоусов, следственный комитет россии (ск рф), украина
ООН, Херсон, Херсонская область , Кирилл Стремоусов, Следственный комитет России (СК РФ), Украина
14:19 21.10.2022 (обновлено: 14:22 21.10.2022)
Власти Херсонской области планируют обратится в ООН из-за обстрелов ВСУ
Власти Херсонской области планируют обратится в ООН из-за участившихся обстрелов ВСУ