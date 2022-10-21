https://ria.ru/20221021/oon-1825672521.html

Власти Херсонской области планируют обратится в ООН из-за обстрелов ВСУ

Власти Херсонской области планируют обратится в ООН из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 21.10.2022

Власти Херсонской области планируют обратится в ООН из-за обстрелов ВСУ

Власти Херсонской области планируют обратиться в ООН в связи с участившимися обстрелами со стороны Украины, сообщил замглавы администрации региона Кирилл... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T14:19

2022-10-21T14:19

2022-10-21T14:22

оон

херсон

херсонская область

кирилл стремоусов

следственный комитет россии (ск рф)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Власти Херсонской области планируют обратиться в ООН в связи с участившимися обстрелами со стороны Украины, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов."Я думаю, что мы будем обращаться в Организацию Объединенных Наций по сложившейся ситуации, связанной с участившимися обстрелами региона", - сказал РИА Новости Стремоусов.Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне. По данным властей, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами для большего поражающего эффекта. Погибли четыре человека, в том числе два сотрудника местной телерадиокомпании "Таврия". По данным СК РФ, 13 человек пострадали.

https://ria.ru/20221021/ukraina-1825658587.html

херсон

херсонская область

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

оон, херсон, херсонская область , кирилл стремоусов, следственный комитет россии (ск рф), украина