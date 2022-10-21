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Россия считает недопустимым тиражирование ООН фейков, заявил дипломат - РИА Новости, 21.10.2022
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Россия считает недопустимым тиражирование ООН фейков, заявил дипломат
Россия считает недопустимым тиражирование ООН фейков, заявил дипломат - РИА Новости, 21.10.2022
Россия считает недопустимым тиражирование ООН фейков, заявил дипломат
Москва считает недопустимым распространение "оголтелых фейков" через площадки ООН, заявил пресс-секретарь постпредства России при организации Федор... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T07:28
2022-10-21T17:44
в мире
федор стржижовский
дарья дугина
россия
украина
оон
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ООН, 21 окт — РИА Новости. Москва считает недопустимым распространение "оголтелых фейков" через площадки ООН, заявил пресс-секретарь постпредства России при организации Федор Стржижовский, выступая на заседании Четвертого комитета Генассамблеи."Считаем недопустимым тиражирование со стороны представителей ООН непроверенных, а подчас и оголтелых фейков, граничащих с абсурдом. Например, недавнее заявление представителя всемирной организации по вопросам сексуального насилия Прамилы Паттен о якобы преступлениях сексуального характера со стороны российских военных", — сказал представитель Москвы.По его словам, "озвучивание подобного бреда ставит под сомнение уровень экспертизы ооновских служащих, делающих такие неподкрепленные фактами заявления".Стржижовский также заявил о происходящей сегодня "беспрецедентной информационной агрессии коллективного Запада против России, а также других государств, проводящих независимую внешнеполитическую линию".Между тем, по его словам, "неугодные российские СМИ" подвергаются прямым запретам и блокировкам вещания, заморозке банковских счетов, запугиванию, диффамации, давлению со стороны спецслужб. Журналисты подвергаются уголовным преследованиям с реальными сроками заключения, указал он."Запад выстроил вокруг своих обществ защитные информационные пузыри, наполненные однобоким и тенденциозным контентом, массовым производством которого заняты квазинезависимые медиа. Также процветают двойные стандарты, когда к фактам неприкрытого террора в отношении "неформатных" журналистов так называемые продвинутые демократии проявляют вопиющее безразличие. Как, к примеру, в ситуации со зверским убийством украинскими спецслужбами российской публицистки Дарьи Дугиной", — отметил Стржижовский.По словам пресс-секретаря, окончательно раскрыли свою истинную суть западные, в первую очередь американские, IT-гиганты.Стржижовский уточнил, что руководство некоторых из них, в частности корпорации Meta*, "не постеснялось открыто признаться в непосредственном вмешательстве американских спецслужб в управленческие процессы".Ранее спецпредставитель генсекретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамила Паттен заявила, что российская армия якобы использует медпрепараты для сексуального насилия в отношении мирных жителей Украины. По ее словам, изнасилования "применяются в качестве боевого средства".Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что Москва отвергает инсинуации ряда западных стран, обвиняющих российских военных в насилии против мирного населения Украины. В МИД, в свою очередь, подчеркнули, что высказывания Паттен выходят за грань разумного, а комментировать их всерьез невозможно.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221021/ukraina-1825532873.html
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в мире, федор стржижовский, дарья дугина, россия, украина, оон
В мире, Федор Стржижовский, Дарья Дугина, Россия, Украина, ООН
07:28 21.10.2022 (обновлено: 17:44 21.10.2022)
 
Россия считает недопустимым тиражирование ООН фейков, заявил дипломат

Дипломат Стржижовский обвинил ООН в тиражировании оголтелых и абсурдных фейков о России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание постпредства России при ООН в Женеве
Здание постпредства России при ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание постпредства России при ООН в Женеве. Архивное фото
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ООН, 21 окт — РИА Новости. Москва считает недопустимым распространение "оголтелых фейков" через площадки ООН, заявил пресс-секретарь постпредства России при организации Федор Стржижовский, выступая на заседании Четвертого комитета Генассамблеи.
"Считаем недопустимым тиражирование со стороны представителей ООН непроверенных, а подчас и оголтелых фейков, граничащих с абсурдом. Например, недавнее заявление представителя всемирной организации по вопросам сексуального насилия Прамилы Паттен о якобы преступлениях сексуального характера со стороны российских военных", — сказал представитель Москвы.
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По его словам, "озвучивание подобного бреда ставит под сомнение уровень экспертизы ооновских служащих, делающих такие неподкрепленные фактами заявления".
Стржижовский также заявил о происходящей сегодня "беспрецедентной информационной агрессии коллективного Запада против России, а также других государств, проводящих независимую внешнеполитическую линию".
Между тем, по его словам, "неугодные российские СМИ" подвергаются прямым запретам и блокировкам вещания, заморозке банковских счетов, запугиванию, диффамации, давлению со стороны спецслужб. Журналисты подвергаются уголовным преследованиям с реальными сроками заключения, указал он.
"Запад выстроил вокруг своих обществ защитные информационные пузыри, наполненные однобоким и тенденциозным контентом, массовым производством которого заняты квазинезависимые медиа. Также процветают двойные стандарты, когда к фактам неприкрытого террора в отношении "неформатных" журналистов так называемые продвинутые демократии проявляют вопиющее безразличие. Как, к примеру, в ситуации со зверским убийством украинскими спецслужбами российской публицистки Дарьи Дугиной", — отметил Стржижовский.
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По словам пресс-секретаря, окончательно раскрыли свою истинную суть западные, в первую очередь американские, IT-гиганты.
Стржижовский уточнил, что руководство некоторых из них, в частности корпорации Meta*, "не постеснялось открыто признаться в непосредственном вмешательстве американских спецслужб в управленческие процессы".

"Интернет-посредники из кластера фактических монополистов рынка цифровых сервисов активно подключились к этой беспрецедентной информагрессии, что окончательно разрушило миф о их беспристрастности. Убеждены, что сама по себе концентрация колоссального медийного ресурса в руках действующих в интересах узкой группы стран частных провайдеров цифровых услуг представляет собой опаснейший вызов, требующий поиска коллективного решения", — заключил он.

Ранее спецпредставитель генсекретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамила Паттен заявила, что российская армия якобы использует медпрепараты для сексуального насилия в отношении мирных жителей Украины. По ее словам, изнасилования "применяются в качестве боевого средства".
Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что Москва отвергает инсинуации ряда западных стран, обвиняющих российских военных в насилии против мирного населения Украины. В МИД, в свою очередь, подчеркнули, что высказывания Паттен выходят за грань разумного, а комментировать их всерьез невозможно.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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