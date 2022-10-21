https://ria.ru/20221021/oon-1825545864.html

Россия считает недопустимым тиражирование ООН фейков, заявил дипломат

Россия считает недопустимым тиражирование ООН фейков, заявил дипломат - РИА Новости, 21.10.2022

Россия считает недопустимым тиражирование ООН фейков, заявил дипломат

Москва считает недопустимым распространение "оголтелых фейков" через площадки ООН, заявил пресс-секретарь постпредства России при организации Федор... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T07:28

2022-10-21T07:28

2022-10-21T17:44

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ООН, 21 окт — РИА Новости. Москва считает недопустимым распространение "оголтелых фейков" через площадки ООН, заявил пресс-секретарь постпредства России при организации Федор Стржижовский, выступая на заседании Четвертого комитета Генассамблеи."Считаем недопустимым тиражирование со стороны представителей ООН непроверенных, а подчас и оголтелых фейков, граничащих с абсурдом. Например, недавнее заявление представителя всемирной организации по вопросам сексуального насилия Прамилы Паттен о якобы преступлениях сексуального характера со стороны российских военных", — сказал представитель Москвы.По его словам, "озвучивание подобного бреда ставит под сомнение уровень экспертизы ооновских служащих, делающих такие неподкрепленные фактами заявления".Стржижовский также заявил о происходящей сегодня "беспрецедентной информационной агрессии коллективного Запада против России, а также других государств, проводящих независимую внешнеполитическую линию".Между тем, по его словам, "неугодные российские СМИ" подвергаются прямым запретам и блокировкам вещания, заморозке банковских счетов, запугиванию, диффамации, давлению со стороны спецслужб. Журналисты подвергаются уголовным преследованиям с реальными сроками заключения, указал он."Запад выстроил вокруг своих обществ защитные информационные пузыри, наполненные однобоким и тенденциозным контентом, массовым производством которого заняты квазинезависимые медиа. Также процветают двойные стандарты, когда к фактам неприкрытого террора в отношении "неформатных" журналистов так называемые продвинутые демократии проявляют вопиющее безразличие. Как, к примеру, в ситуации со зверским убийством украинскими спецслужбами российской публицистки Дарьи Дугиной", — отметил Стржижовский.По словам пресс-секретаря, окончательно раскрыли свою истинную суть западные, в первую очередь американские, IT-гиганты.Стржижовский уточнил, что руководство некоторых из них, в частности корпорации Meta*, "не постеснялось открыто признаться в непосредственном вмешательстве американских спецслужб в управленческие процессы".Ранее спецпредставитель генсекретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамила Паттен заявила, что российская армия якобы использует медпрепараты для сексуального насилия в отношении мирных жителей Украины. По ее словам, изнасилования "применяются в качестве боевого средства".Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что Москва отвергает инсинуации ряда западных стран, обвиняющих российских военных в насилии против мирного населения Украины. В МИД, в свою очередь, подчеркнули, что высказывания Паттен выходят за грань разумного, а комментировать их всерьез невозможно.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221021/ukraina-1825532873.html

https://ria.ru/20221016/obvineniya-1824445936.html

https://ria.ru/20221020/oon-1825404434.html

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в мире, федор стржижовский, дарья дугина, россия, украина, оон