https://ria.ru/20221021/omsk-1825605120.html
В Омске ветеранов боевых действий освободят от транспортного налога
В Омске ветеранов боевых действий освободят от транспортного налога - РИА Новости, 21.10.2022
В Омске ветеранов боевых действий освободят от транспортного налога
Омские власти освободят ветеранов боевых действий от транспортного налога, рассказали в пресс-службе областного правительства. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:40
2022-10-21T11:40
2022-10-21T12:23
александр бурков
сирия
алжир (провинция)
афганистан
частичная мобилизация в россии
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ОМСК, 21 окт - РИА Новости. Омские власти освободят ветеранов боевых действий от транспортного налога, рассказали в пресс-службе областного правительства.Законопроект подготовлен областным минэкономики по инициативе губернатора Александра Буркова. По данным омского отделения Пенсионного фонда, в регионе живут более 17 тысяч ветеранов боевых действий."Мера коснется ветеранов военной операции в Сирии и боевых действий в Алжире, Афганистане, Чечне и Украине. Распространяется на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил, мотоцикл или мотороллер независимо от мощности двигателя", - пояснили в пресс-службе.Льгота действует при уплате налога за 2022 год и в последующие годы. Срок ее окончания не установлен.
https://ria.ru/20221012/mobilizatsiya-1823283234.html
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александр бурков, сирия, алжир (провинция), афганистан, частичная мобилизация в россии
Александр Бурков, Сирия, Алжир (провинция), Афганистан, Частичная мобилизация в России
11:40 21.10.2022 (обновлено: 12:23 21.10.2022)
В Омске ветеранов боевых действий освободят от транспортного налога
Правительство Омска освободило ветеранов боевых действий от транспортного налога