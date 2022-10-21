https://ria.ru/20221021/omsk-1825605120.html

В Омске ветеранов боевых действий освободят от транспортного налога

В Омске ветеранов боевых действий освободят от транспортного налога - РИА Новости, 21.10.2022

В Омске ветеранов боевых действий освободят от транспортного налога

Омские власти освободят ветеранов боевых действий от транспортного налога, рассказали в пресс-службе областного правительства. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T11:40

2022-10-21T11:40

2022-10-21T12:23

александр бурков

сирия

алжир (провинция)

афганистан

частичная мобилизация в россии

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ОМСК, 21 окт - РИА Новости. Омские власти освободят ветеранов боевых действий от транспортного налога, рассказали в пресс-службе областного правительства.Законопроект подготовлен областным минэкономики по инициативе губернатора Александра Буркова. По данным омского отделения Пенсионного фонда, в регионе живут более 17 тысяч ветеранов боевых действий."Мера коснется ветеранов военной операции в Сирии и боевых действий в Алжире, Афганистане, Чечне и Украине. Распространяется на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил, мотоцикл или мотороллер независимо от мощности двигателя", - пояснили в пресс-службе.Льгота действует при уплате налога за 2022 год и в последующие годы. Срок ее окончания не установлен.

https://ria.ru/20221012/mobilizatsiya-1823283234.html

сирия

алжир (провинция)

афганистан

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александр бурков, сирия, алжир (провинция), афганистан, частичная мобилизация в россии