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В Омске ветеранов боевых действий освободят от транспортного налога - РИА Новости, 21.10.2022
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В Омске ветеранов боевых действий освободят от транспортного налога
В Омске ветеранов боевых действий освободят от транспортного налога - РИА Новости, 21.10.2022
В Омске ветеранов боевых действий освободят от транспортного налога
Омские власти освободят ветеранов боевых действий от транспортного налога, рассказали в пресс-службе областного правительства. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:40
2022-10-21T12:23
александр бурков
сирия
алжир (провинция)
афганистан
частичная мобилизация в россии
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ОМСК, 21 окт - РИА Новости. Омские власти освободят ветеранов боевых действий от транспортного налога, рассказали в пресс-службе областного правительства.Законопроект подготовлен областным минэкономики по инициативе губернатора Александра Буркова. По данным омского отделения Пенсионного фонда, в регионе живут более 17 тысяч ветеранов боевых действий."Мера коснется ветеранов военной операции в Сирии и боевых действий в Алжире, Афганистане, Чечне и Украине. Распространяется на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил, мотоцикл или мотороллер независимо от мощности двигателя", - пояснили в пресс-службе.Льгота действует при уплате налога за 2022 год и в последующие годы. Срок ее окончания не установлен.
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сирия
алжир (провинция)
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александр бурков, сирия, алжир (провинция), афганистан, частичная мобилизация в россии
Александр Бурков, Сирия, Алжир (провинция), Афганистан, Частичная мобилизация в России
11:40 21.10.2022 (обновлено: 12:23 21.10.2022)
 
В Омске ветеранов боевых действий освободят от транспортного налога

Правительство Омска освободило ветеранов боевых действий от транспортного налога

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкФедеральная налоговая служба
Федеральная налоговая служба - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Федеральная налоговая служба. Архивное фото
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ОМСК, 21 окт - РИА Новости. Омские власти освободят ветеранов боевых действий от транспортного налога, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Законопроект подготовлен областным минэкономики по инициативе губернатора Александра Буркова. По данным омского отделения Пенсионного фонда, в регионе живут более 17 тысяч ветеранов боевых действий.
"Мера коснется ветеранов военной операции в Сирии и боевых действий в Алжире, Афганистане, Чечне и Украине. Распространяется на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил, мотоцикл или мотороллер независимо от мощности двигателя", - пояснили в пресс-службе.
Льгота действует при уплате налога за 2022 год и в последующие годы. Срок ее окончания не установлен.
Военный билет - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 09:10
Мобилизованных жителей Кузбасса освободили от уплаты транспортного налога
 
Александр БурковСирияАлжир (провинция)АфганистанЧастичная мобилизация в России
 
 
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