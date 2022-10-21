https://ria.ru/20221021/obyski-1825584876.html

На Украине провели обыски у высокопоставленных чиновников

На Украине провели обыски у высокопоставленных чиновников - РИА Новости, 21.10.2022

На Украине провели обыски у высокопоставленных чиновников

Агенты национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у высокопоставленных чиновников в рамках дела по хищению гуманитарной помощи,... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T10:45

2022-10-21T10:45

2022-10-21T10:45

в мире

украина

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Агенты национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у высокопоставленных чиновников в рамках дела по хищению гуманитарной помощи, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники."НАБУ проводит обыски в отношении гуманитарной помощи. По данным источников, обыски проводятся у первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, заместителя министра экономики Александра Грибана и советника заместителя руководителя Офиса президента Елены Симоненко", - сообщает издание.По информации издания, обыски проводились в среду и в четверг в рамках расследования злоупотреблений, связанных с распределением гуманитарной помощи.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)