https://ria.ru/20221021/obyski-1825584876.html
На Украине провели обыски у высокопоставленных чиновников
На Украине провели обыски у высокопоставленных чиновников - РИА Новости, 21.10.2022
На Украине провели обыски у высокопоставленных чиновников
Агенты национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у высокопоставленных чиновников в рамках дела по хищению гуманитарной помощи,... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T10:45
2022-10-21T10:45
2022-10-21T10:45
в мире
украина
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Агенты национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у высокопоставленных чиновников в рамках дела по хищению гуманитарной помощи, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники."НАБУ проводит обыски в отношении гуманитарной помощи. По данным источников, обыски проводятся у первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, заместителя министра экономики Александра Грибана и советника заместителя руководителя Офиса президента Елены Симоненко", - сообщает издание.По информации издания, обыски проводились в среду и в четверг в рамках расследования злоупотреблений, связанных с распределением гуманитарной помощи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
На Украине провели обыски у высокопоставленных чиновников
На Украине провели обыски у высокопоставленных чиновников по делу о хищении гумпомощи