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На Украине провели обыски у высокопоставленных чиновников - РИА Новости, 21.10.2022
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На Украине провели обыски у высокопоставленных чиновников
На Украине провели обыски у высокопоставленных чиновников - РИА Новости, 21.10.2022
На Украине провели обыски у высокопоставленных чиновников
Агенты национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у высокопоставленных чиновников в рамках дела по хищению гуманитарной помощи,... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T10:45
2022-10-21T10:45
в мире
украина
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Агенты национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у высокопоставленных чиновников в рамках дела по хищению гуманитарной помощи, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники."НАБУ проводит обыски в отношении гуманитарной помощи. По данным источников, обыски проводятся у первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, заместителя министра экономики Александра Грибана и советника заместителя руководителя Офиса президента Елены Симоненко", - сообщает издание.По информации издания, обыски проводились в среду и в четверг в рамках расследования злоупотреблений, связанных с распределением гуманитарной помощи.
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в мире, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
10:45 21.10.2022
 
На Украине провели обыски у высокопоставленных чиновников

На Украине провели обыски у высокопоставленных чиновников по делу о хищении гумпомощи

© Фото : НАБУНациональное антикоррупционное бюро Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Фото : НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Агенты национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у высокопоставленных чиновников в рамках дела по хищению гуманитарной помощи, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.
"НАБУ проводит обыски в отношении гуманитарной помощи. По данным источников, обыски проводятся у первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, заместителя министра экономики Александра Грибана и советника заместителя руководителя Офиса президента Елены Симоненко", - сообщает издание.
По информации издания, обыски проводились в среду и в четверг в рамках расследования злоупотреблений, связанных с распределением гуманитарной помощи.
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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В миреУкраинаНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
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