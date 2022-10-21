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Небензя: у Секретариата ООН нет полномочий вести "расследование" по дронам - РИА Новости, 22.10.2022
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Небензя: у Секретариата ООН нет полномочий вести "расследование" по дронам
Небензя: у Секретариата ООН нет полномочий вести "расследование" по дронам - РИА Новости, 22.10.2022
Небензя: у Секретариата ООН нет полномочий вести "расследование" по дронам
Полномочий проводить расследования у Секретариата ООН нет, поэтому Россия призывает членов Совбеза ООН потребовать от Секретариата организации не участвовать в... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-21T23:37
2022-10-22T00:58
россия
оон
василий небензя
беспилотники
иран
украина
в мире
совет безопасности оон
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ООН, 21 окт - РИА Новости. Полномочий проводить расследования у Секретариата ООН нет, поэтому Россия призывает членов Совбеза ООН потребовать от Секретариата организации не участвовать в так называемом "расследовании" по иранским дронам на Украине на предмет исполнения резолюции по СВПД, говорится в письме постпреда РФ Василия Небензи.Страны Запада утверждают, что Россия якобы применяет иранские беспилотники на Украине, Москва и Тегеран эти обвинения Запада отвергают. При этом в пятницу постпредства Франции, Британии и ФРГ при ООН призвали Секретариат организации провести расследование информации о якобы применении иранских беспилотников на Украине на предмет нарушения резолюции об СВПД - исполняется ли резолюция 2231. Запад отмечает, что резолюция 2231 запрещает Ирану торговлю конкретными видами продукции без получения одобрения СБ ООН на эти изделия, в том числе БПЛА."Мы призываем членов Совбеза выступить против попытки некоторых делегаций подорвать целостность Устава ООН, подвергнув риску авторитет Совета Безопасности и ООН в целом, и потребовать от Секретариата воздержаться от участия в "расследовании" в любой форме касательно заявлений о якобы нарушении резолюции 2231", - сказано в письме Небензи.Постпред отмечает, что у Секретариата нет полномочий на такие мероприятия.Как отмечает Небензя, ссылаясь на записку председателя СБ ООН S/2016/44 от 16 января 2022 года, Совет Безопасности сам отвечает за мониторинг и исполнение резолюции 2231. "Информация, предоставленная странами-членами, должна рассматриваться членами Совета Безопасности… Никаких отсылок к какому-либо привлечению Секретариата к этому процессу нет", - пишет Небензя.По его словам, согласно записке, Совет Безопасности "будет стремиться принимать решения, касающиеся функций, указанных в … записке, на основе консенсуса и с применением процедуры "отсутствия возражений".Это, как пишет Небензя, означает, что любое действие, касающееся осуществления резолюции 2231, "требует решения Совета Безопасности". Кроме того, постпред подчеркивает, что согласно записке, Секретариат может оказывать административную поддержку Совбезу в контексте резолюции 2231 лишь по запросу Совбеза. Такого запроса не было, подчеркивает Небензя.
https://ria.ru/20221021/bpla-1825799464.html
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россия, оон, василий небензя, беспилотники, иран, украина, в мире, совет безопасности оон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
Россия, ООН, Василий Небензя, Беспилотники, Иран, Украина, В мире, Совет Безопасности ООН, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
23:37 21.10.2022 (обновлено: 00:58 22.10.2022)
 
Небензя: у Секретариата ООН нет полномочий вести "расследование" по дронам

Постпред Небензя: у Секретариата ООН нет прав вести "расследование" по иранским дронам

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 21 окт - РИА Новости. Полномочий проводить расследования у Секретариата ООН нет, поэтому Россия призывает членов Совбеза ООН потребовать от Секретариата организации не участвовать в так называемом "расследовании" по иранским дронам на Украине на предмет исполнения резолюции по СВПД, говорится в письме постпреда РФ Василия Небензи.
Страны Запада утверждают, что Россия якобы применяет иранские беспилотники на Украине, Москва и Тегеран эти обвинения Запада отвергают. При этом в пятницу постпредства Франции, Британии и ФРГ при ООН призвали Секретариат организации провести расследование информации о якобы применении иранских беспилотников на Украине на предмет нарушения резолюции об СВПД - исполняется ли резолюция 2231. Запад отмечает, что резолюция 2231 запрещает Ирану торговлю конкретными видами продукции без получения одобрения СБ ООН на эти изделия, в том числе БПЛА.
"Мы призываем членов Совбеза выступить против попытки некоторых делегаций подорвать целостность Устава ООН, подвергнув риску авторитет Совета Безопасности и ООН в целом, и потребовать от Секретариата воздержаться от участия в "расследовании" в любой форме касательно заявлений о якобы нарушении резолюции 2231", - сказано в письме Небензи.
Постпред отмечает, что у Секретариата нет полномочий на такие мероприятия.
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 19:44
В ООН призвали расследовать якобы применение иранских БПЛА на Украине
Как отмечает Небензя, ссылаясь на записку председателя СБ ООН S/2016/44 от 16 января 2022 года, Совет Безопасности сам отвечает за мониторинг и исполнение резолюции 2231. "Информация, предоставленная странами-членами, должна рассматриваться членами Совета Безопасности… Никаких отсылок к какому-либо привлечению Секретариата к этому процессу нет", - пишет Небензя.
По его словам, согласно записке, Совет Безопасности "будет стремиться принимать решения, касающиеся функций, указанных в … записке, на основе консенсуса и с применением процедуры "отсутствия возражений".
Это, как пишет Небензя, означает, что любое действие, касающееся осуществления резолюции 2231, "требует решения Совета Безопасности". Кроме того, постпред подчеркивает, что согласно записке, Секретариат может оказывать административную поддержку Совбезу в контексте резолюции 2231 лишь по запросу Совбеза. Такого запроса не было, подчеркивает Небензя.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 22:46Специальная военная операция на Украине
Украина попросила ООН прислать экспертов для оценки ситуации с БПЛА
 
РоссияООНВасилий НебензяБеспилотникиИранУкраинаВ миреСовет Безопасности ООНСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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