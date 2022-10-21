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СК зафиксирует факты обстрелов Украиной Белгородской области и ДНР

СК зафиксирует факты обстрелов Украиной Белгородской области и ДНР - РИА Новости, 21.10.2022

СК зафиксирует факты обстрелов Украиной Белгородской области и ДНР

Следственный комитет России зафиксирует и расследует факты очередных обстрелов Донецкой Народной Республики и территории Белгородской области со стороны... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T19:57

2022-10-21T19:57

2022-10-21T19:57

специальная военная операция на украине

происшествия

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

белгородская область

украина

россия

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Следственный комитет России зафиксирует и расследует факты очередных обстрелов Донецкой Народной Республики и территории Белгородской области со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее сообщалось, что пожар произошел в результате прямого попадания снаряда на промышленном предприятии в Шебекинском округе Белгородской области, по предварительным данным, есть одна пострадавшая. Кроме того, мужчина погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка."Следственным комитетом будут зафиксированы и расследованы очередные факты обстрелов территории Белгородской области и Донецкой Народной Республики ... В результате обстрела села Муром Шебекинского городского округа Белгородской области повреждена гражданская инфраструктура: школа, детский сад, дом культуры и частные жилые дома. Также было обстреляно промышленное предприятие Шебекинского городского округа, есть пострадавшая", - говорится в сообщении.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. Президент РФ Владимир Путин 19 октября поручил ввести на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя режим "среднего уровня реагирования".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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происшествия, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), белгородская область, украина, россия