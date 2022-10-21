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СК зафиксирует факты обстрелов Украиной Белгородской области и ДНР
СК зафиксирует факты обстрелов Украиной Белгородской области и ДНР - РИА Новости, 21.10.2022
СК зафиксирует факты обстрелов Украиной Белгородской области и ДНР
Следственный комитет России зафиксирует и расследует факты очередных обстрелов Донецкой Народной Республики и территории Белгородской области со стороны... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T19:57
2022-10-21T19:57
2022-10-21T19:57
специальная военная операция на украине
происшествия
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
белгородская область
украина
россия
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Следственный комитет России зафиксирует и расследует факты очередных обстрелов Донецкой Народной Республики и территории Белгородской области со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее сообщалось, что пожар произошел в результате прямого попадания снаряда на промышленном предприятии в Шебекинском округе Белгородской области, по предварительным данным, есть одна пострадавшая. Кроме того, мужчина погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка."Следственным комитетом будут зафиксированы и расследованы очередные факты обстрелов территории Белгородской области и Донецкой Народной Республики ... В результате обстрела села Муром Шебекинского городского округа Белгородской области повреждена гражданская инфраструктура: школа, детский сад, дом культуры и частные жилые дома. Также было обстреляно промышленное предприятие Шебекинского городского округа, есть пострадавшая", - говорится в сообщении.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. Президент РФ Владимир Путин 19 октября поручил ввести на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя режим "среднего уровня реагирования".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Белгородская область, Украина, Россия
СК зафиксирует факты обстрелов Украиной Белгородской области и ДНР
СК зафиксирует и расследует факты обстрелов Украиной Белгородской области и ДНР