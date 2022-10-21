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СК расследует обстрел гражданской переправы в Херсоне

СК расследует обстрел гражданской переправы в Херсоне - РИА Новости, 21.10.2022

СК расследует обстрел гражданской переправы в Херсоне

Следственный комитет РФ расследует обстрел гражданской переправы в Херсоне. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T16:58

2022-10-21T16:58

2022-10-21T16:58

специальная военная операция на украине

в мире

кирилл стремоусов

херсон

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ХЕРСОН, 21 окт - РИА Новости. Следственный комитет РФ расследует обстрел гражданской переправы в Херсоне.Как передает корреспондент РИА Новости, следователи осмотрели место нанесения удара и зафиксировали свидетельства преступления.Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне - по данным СК РФ, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами. Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов ранее выразил мнение, что украинские войска били "целенаправленно по журналистам, чтобы уничтожить тех, кто сегодня освещает ситуацию по Херсонской области". Скорее всего, по его словам, была наводка. Всего при ударе погибли четыре человека, еще 13 пострадали.

херсон

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в мире, кирилл стремоусов, херсон, россия, следственный комитет россии (ск рф)