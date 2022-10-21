https://ria.ru/20221021/obstrel-1825627138.html
Херсонские власти обратятся в международные организации из-за обстрела ВСУ
Херсонские власти обратятся в международные организации из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 21.10.2022
Херсонские власти обратятся в международные организации из-за обстрела ВСУ
Власти Херсонской области намерены обратиться в международные организации в связи с гибелью журналистов при обстреле украинскими войсками гражданской переправы, РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:40
2022-10-21T12:40
2022-10-21T12:40
кирилл стремоусов
херсонская область
херсон
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Власти Херсонской области намерены обратиться в международные организации в связи с гибелью журналистов при обстреле украинскими войсками гражданской переправы, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Всего при ударе погибли четыре человека, еще 13 пострадали. По данным властей, среди погибших два сотрудника местной телерадиокомпании "Таврия", в том числе Олег Клоков. Ранены журналисты Константин Мочар и Влада Луговская, оператор Руслан Воскресенский."Будем обращаться во все международные инстанции, организации по факту гибели журналистов. Переправа исключительно гражданская, военных на этой переправе быть не могло", - заявил Стремоусов, видеообращение которого опубликовано в Telegram-канале "Крым 24".Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне - по данным СК РФ, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами.Стремоусов ранее выразил мнение, что украинские войска били "целенаправленно по журналистам, чтобы уничтожить тех, кто сегодня освещает ситуацию по Херсонской области". Скорее всего, по его словам, была наводка.
https://ria.ru/20221021/kherson-1825571747.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кирилл стремоусов, херсонская область , херсон, следственный комитет россии (ск рф)
Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Херсон, Следственный комитет России (СК РФ)
Херсонские власти обратятся в международные организации из-за обстрела ВСУ
Херсонские власти обратятся в международные организации из-за обстрела журналистов
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.
Власти Херсонской области намерены обратиться в международные организации в связи с гибелью журналистов при обстреле украинскими войсками гражданской переправы, заявил
замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Всего при ударе погибли четыре человека, еще 13 пострадали. По данным властей, среди погибших два сотрудника местной телерадиокомпании "Таврия", в том числе Олег Клоков. Ранены журналисты Константин Мочар и Влада Луговская, оператор Руслан Воскресенский.
"Будем обращаться во все международные инстанции, организации по факту гибели журналистов. Переправа исключительно гражданская, военных на этой переправе быть не могло", - заявил Стремоусов, видеообращение которого опубликовано в Telegram-канале "Крым 24".
Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне
- по данным СК РФ
, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами.
Стремоусов ранее выразил мнение, что украинские войска били "целенаправленно по журналистам, чтобы уничтожить тех, кто сегодня освещает ситуацию по Херсонской области". Скорее всего, по его словам, была наводка.