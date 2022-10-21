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Херсонские власти обратятся в международные организации из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 21.10.2022
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Херсонские власти обратятся в международные организации из-за обстрела ВСУ
Херсонские власти обратятся в международные организации из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 21.10.2022
Херсонские власти обратятся в международные организации из-за обстрела ВСУ
Власти Херсонской области намерены обратиться в международные организации в связи с гибелью журналистов при обстреле украинскими войсками гражданской переправы, РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:40
2022-10-21T12:40
кирилл стремоусов
херсонская область
херсон
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Власти Херсонской области намерены обратиться в международные организации в связи с гибелью журналистов при обстреле украинскими войсками гражданской переправы, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Всего при ударе погибли четыре человека, еще 13 пострадали. По данным властей, среди погибших два сотрудника местной телерадиокомпании "Таврия", в том числе Олег Клоков. Ранены журналисты Константин Мочар и Влада Луговская, оператор Руслан Воскресенский."Будем обращаться во все международные инстанции, организации по факту гибели журналистов. Переправа исключительно гражданская, военных на этой переправе быть не могло", - заявил Стремоусов, видеообращение которого опубликовано в Telegram-канале "Крым 24".Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне - по данным СК РФ, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами.Стремоусов ранее выразил мнение, что украинские войска били "целенаправленно по журналистам, чтобы уничтожить тех, кто сегодня освещает ситуацию по Херсонской области". Скорее всего, по его словам, была наводка.
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херсонская область
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кирилл стремоусов, херсонская область , херсон, следственный комитет россии (ск рф)
Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Херсон, Следственный комитет России (СК РФ)
12:40 21.10.2022
 
Херсонские власти обратятся в международные организации из-за обстрела ВСУ

Херсонские власти обратятся в международные организации из-за обстрела журналистов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСотрудники военной полиции регулируют движение в очереди на переправу в Херсоне
Сотрудники военной полиции регулируют движение в очереди на переправу в Херсоне - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудники военной полиции регулируют движение в очереди на переправу в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Власти Херсонской области намерены обратиться в международные организации в связи с гибелью журналистов при обстреле украинскими войсками гражданской переправы, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Всего при ударе погибли четыре человека, еще 13 пострадали. По данным властей, среди погибших два сотрудника местной телерадиокомпании "Таврия", в том числе Олег Клоков. Ранены журналисты Константин Мочар и Влада Луговская, оператор Руслан Воскресенский.
"Будем обращаться во все международные инстанции, организации по факту гибели журналистов. Переправа исключительно гражданская, военных на этой переправе быть не могло", - заявил Стремоусов, видеообращение которого опубликовано в Telegram-канале "Крым 24".
Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне - по данным СК РФ, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами.
Стремоусов ранее выразил мнение, что украинские войска били "целенаправленно по журналистам, чтобы уничтожить тех, кто сегодня освещает ситуацию по Херсонской области". Скорее всего, по его словам, была наводка.
Разрушенное в результате обстрела ВСУ здание гостиницы Play в Херсоне, где проживали российские журналисты - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
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Кирилл СтремоусовХерсонская областьХерсонСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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