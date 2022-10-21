https://ria.ru/20221021/obstrel-1825627138.html

Херсонские власти обратятся в международные организации из-за обстрела ВСУ

Херсонские власти обратятся в международные организации из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 21.10.2022

Херсонские власти обратятся в международные организации из-за обстрела ВСУ

Власти Херсонской области намерены обратиться в международные организации в связи с гибелью журналистов при обстреле украинскими войсками гражданской переправы, РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:40

2022-10-21T12:40

2022-10-21T12:40

кирилл стремоусов

херсонская область

херсон

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Власти Херсонской области намерены обратиться в международные организации в связи с гибелью журналистов при обстреле украинскими войсками гражданской переправы, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Всего при ударе погибли четыре человека, еще 13 пострадали. По данным властей, среди погибших два сотрудника местной телерадиокомпании "Таврия", в том числе Олег Клоков. Ранены журналисты Константин Мочар и Влада Луговская, оператор Руслан Воскресенский."Будем обращаться во все международные инстанции, организации по факту гибели журналистов. Переправа исключительно гражданская, военных на этой переправе быть не могло", - заявил Стремоусов, видеообращение которого опубликовано в Telegram-канале "Крым 24".Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне - по данным СК РФ, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами.Стремоусов ранее выразил мнение, что украинские войска били "целенаправленно по журналистам, чтобы уничтожить тех, кто сегодня освещает ситуацию по Херсонской области". Скорее всего, по его словам, была наводка.

https://ria.ru/20221021/kherson-1825571747.html

херсонская область

херсон

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Екатерина Зайцева

кирилл стремоусов, херсонская область , херсон, следственный комитет россии (ск рф)