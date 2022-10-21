https://ria.ru/20221021/obstrel-1825581088.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую - РИА Новости, 21.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую, выпустив 16 снарядов, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T10:25

2022-10-21T10:25

2022-10-21T10:25

специальная военная операция на украине

в мире

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ясиноватая

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую, выпустив 16 снарядов, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.32 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 8.45 мск украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 9.45 по Кировскому району - четыре снаряда калибром 152 миллиметра и Киевскому району - три снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 10.00 мск украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221021/kherson-1825572247.html

https://ria.ru/20221021/kherson-1825571747.html

донецк

макеевка

ясиноватая

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, макеевка, ясиноватая, нато, сцкк