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Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую - РИА Новости, 21.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221021/obstrel-1825581088.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую - РИА Новости, 21.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую, выпустив 16 снарядов, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T10:25
2022-10-21T10:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
макеевка
ясиноватая
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую, выпустив 16 снарядов, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.32 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 8.45 мск украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 9.45 по Кировскому району - четыре снаряда калибром 152 миллиметра и Киевскому району - три снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 10.00 мск украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221021/kherson-1825572247.html
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донецк
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в мире, донецк, макеевка, ясиноватая, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Макеевка, Ясиноватая, НАТО, СЦКК
10:25 21.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую, выпустив 16 снарядов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно
Вид на соседний дом через разбитое окно - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую, выпустив 16 снарядов, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.32 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 8.45 мск украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 9.45 по Кировскому району - четыре снаряда калибром 152 миллиметра и Киевскому району - три снаряда калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 10.00 мск украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра.
Фрагменты от разорвавшихся снарядов - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 09:50Специальная военная операция на Украине
Власти Херсонской области пообещали жесткий ответ на обстрелы
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Разрушенное в результате обстрела ВСУ здание гостиницы Play в Херсоне, где проживали российские журналисты - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 09:49
При обстреле Херсона со стороны ВСУ погиб российский продюсер
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкМакеевкаЯсиноватаяНАТОСЦКК
 
 
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