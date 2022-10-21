Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую, выпустив 16 снарядов
Вид на соседний дом через разбитое окно. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую, выпустив 16 снарядов, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.32 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 8.45 мск украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 9.45 по Кировскому району - четыре снаряда калибром 152 миллиметра и Киевскому району - три снаряда калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 10.00 мск украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.