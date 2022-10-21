https://ria.ru/20221021/obstrel-1825580573.html

Более 30 населенных пунктов в ЛНР остались без света из-за обстрела

Более 30 населенных пунктов в ЛНР остались без света из-за обстрела - РИА Новости, 21.10.2022

Более 30 населенных пунктов в ЛНР остались без света из-за обстрела

Жители Рубежного и более 30 населенных пунктов остались без света и связи в результате обстрела города из HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T10:22

2022-10-21T10:22

2022-10-21T10:22

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ЛУГАНСК, 21 окт - РИА Новости. Жители Рубежного и более 30 населенных пунктов остались без света и связи в результате обстрела города из HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В результате обстрела населенного пункта Рубежное (ЛНР) с применением американской РСЗО М142 HIMARS (1 ракета) повреждены жилые дома, Центральная и Южная подстанции. Без электроэнергии и связи остались жители города Рубежное и более 30 ближайших населенных пунктов", - говорится в Telegram-канале ведомства.Ранее представительство сообщило, что в 1.52 мск украинские войска обстреляли Лисичанск и Рубежное, выпустив в общей сложности пять ракет из РСЗО HIMARS.

https://ria.ru/20221020/lnr-1825372348.html

рубежное

луганская народная республика

лисичанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, рубежное, луганская народная республика, лисичанск, сцкк