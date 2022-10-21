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Более 30 населенных пунктов в ЛНР остались без света из-за обстрела - РИА Новости, 21.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221021/obstrel-1825580573.html
Более 30 населенных пунктов в ЛНР остались без света из-за обстрела
Более 30 населенных пунктов в ЛНР остались без света из-за обстрела - РИА Новости, 21.10.2022
Более 30 населенных пунктов в ЛНР остались без света из-за обстрела
Жители Рубежного и более 30 населенных пунктов остались без света и связи в результате обстрела города из HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T10:22
2022-10-21T10:22
специальная военная операция на украине
в мире
рубежное
луганская народная республика
лисичанск
сцкк
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ЛУГАНСК, 21 окт - РИА Новости. Жители Рубежного и более 30 населенных пунктов остались без света и связи в результате обстрела города из HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В результате обстрела населенного пункта Рубежное (ЛНР) с&nbsp; применением американской РСЗО М142 HIMARS (1 ракета) повреждены жилые дома, Центральная и Южная подстанции. Без электроэнергии и связи остались жители города Рубежное и более 30 ближайших населенных пунктов", - говорится в Telegram-канале ведомства.Ранее представительство сообщило, что в 1.52 мск украинские войска обстреляли Лисичанск и Рубежное, выпустив в общей сложности пять ракет из РСЗО HIMARS.
https://ria.ru/20221020/lnr-1825372348.html
рубежное
луганская народная республика
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в мире, рубежное, луганская народная республика, лисичанск, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рубежное, Луганская Народная Республика, Лисичанск, СЦКК
10:22 21.10.2022
 
Более 30 населенных пунктов в ЛНР остались без света из-за обстрела

Рубежное и еще более 30 населенных пунктов в ЛНР остались без света из-за обстрела

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛинии электропередачи в Мариуполе
Линии электропередачи в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЛУГАНСК, 21 окт - РИА Новости. Жители Рубежного и более 30 населенных пунктов остались без света и связи в результате обстрела города из HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"В результате обстрела населенного пункта Рубежное (ЛНР) с  применением американской РСЗО М142 HIMARS (1 ракета) повреждены жилые дома, Центральная и Южная подстанции. Без электроэнергии и связи остались жители города Рубежное и более 30 ближайших населенных пунктов", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее представительство сообщило, что в 1.52 мск украинские войска обстреляли Лисичанск и Рубежное, выпустив в общей сложности пять ракет из РСЗО HIMARS.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 14:21Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРубежноеЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскСЦКК
 
 
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