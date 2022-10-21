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Более 30 населенных пунктов в ЛНР остались без света из-за обстрела
Более 30 населенных пунктов в ЛНР остались без света из-за обстрела - РИА Новости, 21.10.2022
Более 30 населенных пунктов в ЛНР остались без света из-за обстрела
Жители Рубежного и более 30 населенных пунктов остались без света и связи в результате обстрела города из HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T10:22
2022-10-21T10:22
2022-10-21T10:22
специальная военная операция на украине
в мире
рубежное
луганская народная республика
лисичанск
сцкк
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ЛУГАНСК, 21 окт - РИА Новости. Жители Рубежного и более 30 населенных пунктов остались без света и связи в результате обстрела города из HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В результате обстрела населенного пункта Рубежное (ЛНР) с применением американской РСЗО М142 HIMARS (1 ракета) повреждены жилые дома, Центральная и Южная подстанции. Без электроэнергии и связи остались жители города Рубежное и более 30 ближайших населенных пунктов", - говорится в Telegram-канале ведомства.Ранее представительство сообщило, что в 1.52 мск украинские войска обстреляли Лисичанск и Рубежное, выпустив в общей сложности пять ракет из РСЗО HIMARS.
https://ria.ru/20221020/lnr-1825372348.html
рубежное
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рубежное, луганская народная республика, лисичанск, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рубежное, Луганская Народная Республика, Лисичанск, СЦКК
Более 30 населенных пунктов в ЛНР остались без света из-за обстрела
Рубежное и еще более 30 населенных пунктов в ЛНР остались без света из-за обстрела