https://ria.ru/20221021/obstrel-1825569050.html

Обстрел Троицкого в ЛНР оставил без света около девяти тысяч абонентов

Обстрел Троицкого в ЛНР оставил без света около девяти тысяч абонентов - РИА Новости, 21.10.2022

Обстрел Троицкого в ЛНР оставил без света около девяти тысяч абонентов

Троицкая подстанция Сватовского РЭС в ЛНР повреждена при обстреле города из РСЗО М142 HIMARS украинскими войсками, 9 тысяч абонентов остались без электричества, РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T09:44

2022-10-21T09:44

2022-10-21T09:44

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lockheed martin

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ЛУГАНСК, 21 окт - РИА Новости. Троицкая подстанция Сватовского РЭС в ЛНР повреждена при обстреле города из РСЗО М142 HIMARS украинскими войсками, 9 тысяч абонентов остались без электричества, сообщило в пятницу представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В результате обстрела населенного пункта Троицкое (ЛНР) с применением американской РСЗО М142 HIMARS (1 ракета) повреждена Троицкая подстанция Сватовского РЭС, обесточено 9 тысяч абонентов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее представительство сообщало, что в 03.10 мск украинские войска выпустили по Троицкому в ЛНР одну ракету из РСЗО HIMARS.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

https://radiosputnik.ria.ru/20221021/obstrel-1825566538.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, луганская народная республика, сша, lockheed martin , bae systems, сцкк