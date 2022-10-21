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Обстрел Троицкого в ЛНР оставил без света около девяти тысяч абонентов - РИА Новости, 21.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221021/obstrel-1825569050.html
Обстрел Троицкого в ЛНР оставил без света около девяти тысяч абонентов
Обстрел Троицкого в ЛНР оставил без света около девяти тысяч абонентов - РИА Новости, 21.10.2022
Обстрел Троицкого в ЛНР оставил без света около девяти тысяч абонентов
Троицкая подстанция Сватовского РЭС в ЛНР повреждена при обстреле города из РСЗО М142 HIMARS украинскими войсками, 9 тысяч абонентов остались без электричества, РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T09:44
2022-10-21T09:44
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
сша
lockheed martin
bae systems
сцкк
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ЛУГАНСК, 21 окт - РИА Новости. Троицкая подстанция Сватовского РЭС в ЛНР повреждена при обстреле города из РСЗО М142 HIMARS украинскими войсками, 9 тысяч абонентов остались без электричества, сообщило в пятницу представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В результате обстрела населенного пункта Троицкое (ЛНР) с применением американской РСЗО М142 HIMARS (1 ракета) повреждена Троицкая подстанция Сватовского РЭС, обесточено 9 тысяч абонентов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее представительство сообщало, что в 03.10 мск украинские войска выпустили по Троицкому в ЛНР одну ракету из РСЗО HIMARS.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
https://radiosputnik.ria.ru/20221021/obstrel-1825566538.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, сша, lockheed martin , bae systems, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, США, Lockheed Martin , BAE Systems, СЦКК
09:44 21.10.2022
 
Обстрел Троицкого в ЛНР оставил без света около девяти тысяч абонентов

Обстрел Троицкого в ЛНР из РСЗО HIMARS оставил без света около девяти тысяч абонентов

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкВысоковольтная линия электропередачи
Высоковольтная линия электропередачи - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ЛУГАНСК, 21 окт - РИА Новости. Троицкая подстанция Сватовского РЭС в ЛНР повреждена при обстреле города из РСЗО М142 HIMARS украинскими войсками, 9 тысяч абонентов остались без электричества, сообщило в пятницу представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"В результате обстрела населенного пункта Троицкое (ЛНР) с применением американской РСЗО М142 HIMARS (1 ракета) повреждена Троицкая подстанция Сватовского РЭС, обесточено 9 тысяч абонентов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Ранее представительство сообщало, что в 03.10 мск украинские войска выпустили по Троицкому в ЛНР одну ракету из РСЗО HIMARS.
Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСШАLockheed MartinBAE SystemsСЦКК
 
 
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