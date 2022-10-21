https://ria.ru/20221021/obstrel-1825569050.html
Обстрел Троицкого в ЛНР оставил без света около девяти тысяч абонентов
Обстрел Троицкого в ЛНР оставил без света около девяти тысяч абонентов - РИА Новости, 21.10.2022
Обстрел Троицкого в ЛНР оставил без света около девяти тысяч абонентов
Троицкая подстанция Сватовского РЭС в ЛНР повреждена при обстреле города из РСЗО М142 HIMARS украинскими войсками, 9 тысяч абонентов остались без электричества, РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T09:44
2022-10-21T09:44
2022-10-21T09:44
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
сша
lockheed martin
bae systems
сцкк
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ЛУГАНСК, 21 окт - РИА Новости. Троицкая подстанция Сватовского РЭС в ЛНР повреждена при обстреле города из РСЗО М142 HIMARS украинскими войсками, 9 тысяч абонентов остались без электричества, сообщило в пятницу представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В результате обстрела населенного пункта Троицкое (ЛНР) с применением американской РСЗО М142 HIMARS (1 ракета) повреждена Троицкая подстанция Сватовского РЭС, обесточено 9 тысяч абонентов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее представительство сообщало, что в 03.10 мск украинские войска выпустили по Троицкому в ЛНР одну ракету из РСЗО HIMARS.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
https://radiosputnik.ria.ru/20221021/obstrel-1825566538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, сша, lockheed martin , bae systems, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, США, Lockheed Martin , BAE Systems, СЦКК
Обстрел Троицкого в ЛНР оставил без света около девяти тысяч абонентов
Обстрел Троицкого в ЛНР из РСЗО HIMARS оставил без света около девяти тысяч абонентов