12:24 21.10.2022 (обновлено: 12:59 21.10.2022)
Министры обороны США и Индонезии обсудили военное сотрудничество
Шеф Пентагона Остин и министр обороны Индонезии Субианто обсудили военное сотрудничество
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто на встрече с министром обороны США Ллойдом Дж. Остином в Пентагоне обсудил двустороннее сотрудничество в Индо-Тихоокеанского регионе, сообщает агентство ANATARA.
По данным агентства, "Остин высоко оценил лидерство Индонезии в АСЕАН, Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире". Американский министр также поддержал стремление своего коллеги вывести армию и вооружение Индонезии на более высокий уровень.
Субианто, в свою очередь, выразил признательность США за намерение "поддержать независимую и сильную АСЕАН" и поблагодарил Остина за проведение встречи в Пентагоне.
"Чтобы Индо-Тихоокеанский регион развивался более безопасно и устойчиво, необходим открытый диалог и сотрудничество между странами этого региона", — заявил Субианто в пресс-релизе, полученном ANATARA в пятницу.
Как сообщает агентство, министры также обсудили значительный прогресс в оборонном сотрудничестве США и Индонезии, в том числе расширение американо-индонезийских маневров Super Garuda Shield этим летом.
Впервые учения были проведены Индонезией и США в 2009 году. Учения этого года стали крупнейшими среди когда-либо проводившихся между двумя странами.
К учениям Super Garuda Shield в 2022 году присоединились военнослужащие, в частности, из Австралии, Сингапура, Японии, Канады, Франции, Индии, Малайзии, Новой Зеландии, Республики Корея, Папуа-Новой Гвинеи, Восточного Тимора и Великобритании. Маневры прошли в индонезийских водах с 1 по 14 августа.