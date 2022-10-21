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Министры обороны США и Индонезии обсудили военное сотрудничество - РИА Новости, 21.10.2022
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Министры обороны США и Индонезии обсудили военное сотрудничество
Министры обороны США и Индонезии обсудили военное сотрудничество - РИА Новости, 21.10.2022
Министры обороны США и Индонезии обсудили военное сотрудничество
Министр обороны Индонезии Прабово Субианто на встрече с министром обороны США Ллойдом Дж. Остином в Пентагоне обсудил двустороннее сотрудничество в... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:24
2022-10-21T12:59
в мире
индонезия
сша
прабово субианто
министерство обороны сша
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто на встрече с министром обороны США Ллойдом Дж. Остином в Пентагоне обсудил двустороннее сотрудничество в Индо-Тихоокеанского регионе, сообщает агентство ANATARA.По данным агентства, "Остин высоко оценил лидерство Индонезии в АСЕАН, Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире". Американский министр также поддержал стремление своего коллеги вывести армию и вооружение Индонезии на более высокий уровень.Субианто, в свою очередь, выразил признательность США за намерение "поддержать независимую и сильную АСЕАН" и поблагодарил Остина за проведение встречи в Пентагоне."Чтобы Индо-Тихоокеанский регион развивался более безопасно и устойчиво, необходим открытый диалог и сотрудничество между странами этого региона", — заявил Субианто в пресс-релизе, полученном ANATARA в пятницу.Как сообщает агентство, министры также обсудили значительный прогресс в оборонном сотрудничестве США и Индонезии, в том числе расширение американо-индонезийских маневров Super Garuda Shield этим летом.Впервые учения были проведены Индонезией и США в 2009 году. Учения этого года стали крупнейшими среди когда-либо проводившихся между двумя странами.К учениям Super Garuda Shield в 2022 году присоединились военнослужащие, в частности, из Австралии, Сингапура, Японии, Канады, Франции, Индии, Малайзии, Новой Зеландии, Республики Корея, Папуа-Новой Гвинеи, Восточного Тимора и Великобритании. Маневры прошли в индонезийских водах с 1 по 14 августа.
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в мире, индонезия, сша, прабово субианто, министерство обороны сша, саммит g20
В мире, Индонезия, США, Прабово Субианто, Министерство обороны США, Саммит G20
12:24 21.10.2022 (обновлено: 12:59 21.10.2022)
 
Министры обороны США и Индонезии обсудили военное сотрудничество

Шеф Пентагона Остин и министр обороны Индонезии Субианто обсудили военное сотрудничество

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто на встрече с министром обороны США Ллойдом Дж. Остином в Пентагоне обсудил двустороннее сотрудничество в Индо-Тихоокеанского регионе, сообщает агентство ANATARA.
По данным агентства, "Остин высоко оценил лидерство Индонезии в АСЕАН, Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире". Американский министр также поддержал стремление своего коллеги вывести армию и вооружение Индонезии на более высокий уровень.
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Субианто, в свою очередь, выразил признательность США за намерение "поддержать независимую и сильную АСЕАН" и поблагодарил Остина за проведение встречи в Пентагоне.
"Чтобы Индо-Тихоокеанский регион развивался более безопасно и устойчиво, необходим открытый диалог и сотрудничество между странами этого региона", — заявил Субианто в пресс-релизе, полученном ANATARA в пятницу.
Как сообщает агентство, министры также обсудили значительный прогресс в оборонном сотрудничестве США и Индонезии, в том числе расширение американо-индонезийских маневров Super Garuda Shield этим летом.
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К учениям Super Garuda Shield в 2022 году присоединились военнослужащие, в частности, из Австралии, Сингапура, Японии, Канады, Франции, Индии, Малайзии, Новой Зеландии, Республики Корея, Папуа-Новой Гвинеи, Восточного Тимора и Великобритании. Маневры прошли в индонезийских водах с 1 по 14 августа.
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