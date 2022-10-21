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В Германии из-за большого спроса на дрова активизировались мошенники
В Германии из-за большого спроса на дрова активизировались мошенники - РИА Новости, 21.10.2022
В Германии из-за большого спроса на дрова активизировались мошенники
На фоне энергокризиса и начала отопительного сезона, в Германии одновременно со спросом на дрова, пеллеты и инструменты по дереву, возросло количество случаев... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T15:38
2022-10-21T15:38
2022-10-21T15:38
германия
мекленбург-передняя померания
мошенничество
в мире
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БЕРЛИН, 21 окт - РИА Новости. На фоне энергокризиса и начала отопительного сезона, в Германии одновременно со спросом на дрова, пеллеты и инструменты по дереву, возросло количество случаев мошенничества, сообщает в пятницу полиция федеральной земли."Резко возросший спрос на древесину приводит к резкому увеличению числа случаев мошенничества с дровами и инструментами по дереву", - пишет агентство DPA со ссылкой на слова пресс-секретаря полиции.По данным правоохранителей, пострадавшие переводили мошенникам деньги за дрова, пеллеты или инструменты, но так и не получили товар.В этом году в восточной части Мекленбурга-Передней Померании было зарегистрировано более 30 подобных случаев мошенничества, тогда как за 2021 году известен лишь один подобный случай. Общий ущерб оценивается более чем в 16 000 евро. Полиция связывает прирост данного типа мошенничества с возросшими ценами на энергоносители и отопление.
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германия, мекленбург-передняя померания, мошенничество, в мире
Германия, Мекленбург-Передняя Померания, Мошенничество, В мире
В Германии из-за большого спроса на дрова активизировались мошенники
В Германии полиция отметила рост мошенничества с дровами из-за начала отопительного сезона