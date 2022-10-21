https://ria.ru/20221021/obman-1825702068.html

В Германии из-за большого спроса на дрова активизировались мошенники

В Германии из-за большого спроса на дрова активизировались мошенники - РИА Новости, 21.10.2022

В Германии из-за большого спроса на дрова активизировались мошенники

На фоне энергокризиса и начала отопительного сезона, в Германии одновременно со спросом на дрова, пеллеты и инструменты по дереву, возросло количество случаев... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T15:38

2022-10-21T15:38

2022-10-21T15:38

германия

мекленбург-передняя померания

мошенничество

в мире

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БЕРЛИН, 21 окт - РИА Новости. На фоне энергокризиса и начала отопительного сезона, в Германии одновременно со спросом на дрова, пеллеты и инструменты по дереву, возросло количество случаев мошенничества, сообщает в пятницу полиция федеральной земли."Резко возросший спрос на древесину приводит к резкому увеличению числа случаев мошенничества с дровами и инструментами по дереву", - пишет агентство DPA со ссылкой на слова пресс-секретаря полиции.По данным правоохранителей, пострадавшие переводили мошенникам деньги за дрова, пеллеты или инструменты, но так и не получили товар.В этом году в восточной части Мекленбурга-Передней Померании было зарегистрировано более 30 подобных случаев мошенничества, тогда как за 2021 году известен лишь один подобный случай. Общий ущерб оценивается более чем в 16 000 евро. Полиция связывает прирост данного типа мошенничества с возросшими ценами на энергоносители и отопление.

https://ria.ru/20221021/germaniya-1825552027.html

https://ria.ru/20221020/otel-1825345059.html

германия

мекленбург-передняя померания

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германия, мекленбург-передняя померания, мошенничество, в мире