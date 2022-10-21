Рейтинг@Mail.ru
В Германии из-за большого спроса на дрова активизировались мошенники - РИА Новости, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221021/obman-1825702068.html
В Германии из-за большого спроса на дрова активизировались мошенники
В Германии из-за большого спроса на дрова активизировались мошенники - РИА Новости, 21.10.2022
В Германии из-за большого спроса на дрова активизировались мошенники
На фоне энергокризиса и начала отопительного сезона, в Германии одновременно со спросом на дрова, пеллеты и инструменты по дереву, возросло количество случаев... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T15:38
2022-10-21T15:38
германия
мекленбург-передняя померания
мошенничество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150588/91/1505889113_0:223:4272:2626_1920x0_80_0_0_e4a035794cc1cd54ac44e0b9f463161e.jpg
БЕРЛИН, 21 окт - РИА Новости. На фоне энергокризиса и начала отопительного сезона, в Германии одновременно со спросом на дрова, пеллеты и инструменты по дереву, возросло количество случаев мошенничества, сообщает в пятницу полиция федеральной земли."Резко возросший спрос на древесину приводит к резкому увеличению числа случаев мошенничества с дровами и инструментами по дереву", - пишет агентство DPA со ссылкой на слова пресс-секретаря полиции.По данным правоохранителей, пострадавшие переводили мошенникам деньги за дрова, пеллеты или инструменты, но так и не получили товар.В этом году в восточной части Мекленбурга-Передней Померании было зарегистрировано более 30 подобных случаев мошенничества, тогда как за 2021 году известен лишь один подобный случай. Общий ущерб оценивается более чем в 16 000 евро. Полиция связывает прирост данного типа мошенничества с возросшими ценами на энергоносители и отопление.
https://ria.ru/20221021/germaniya-1825552027.html
https://ria.ru/20221020/otel-1825345059.html
германия
мекленбург-передняя померания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150588/91/1505889113_238:0:4035:2848_1920x0_80_0_0_f14e76758b618867f5c2262e4f613a0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, мекленбург-передняя померания, мошенничество, в мире
Германия, Мекленбург-Передняя Померания, Мошенничество, В мире
15:38 21.10.2022
 
В Германии из-за большого спроса на дрова активизировались мошенники

В Германии полиция отметила рост мошенничества с дровами из-за начала отопительного сезона

© Fotolia / kvdkzГрузовик, перевозящий дрова, на трассе
Грузовик, перевозящий дрова, на трассе - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Fotolia / kvdkz
Грузовик, перевозящий дрова, на трассе . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 21 окт - РИА Новости. На фоне энергокризиса и начала отопительного сезона, в Германии одновременно со спросом на дрова, пеллеты и инструменты по дереву, возросло количество случаев мошенничества, сообщает в пятницу полиция федеральной земли.
"Резко возросший спрос на древесину приводит к резкому увеличению числа случаев мошенничества с дровами и инструментами по дереву", - пишет агентство DPA со ссылкой на слова пресс-секретаря полиции.
Лидер партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Хрупалла - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 08:28
Германии придется покупать российский газ у других стран, заявили в АдГ
По данным правоохранителей, пострадавшие переводили мошенникам деньги за дрова, пеллеты или инструменты, но так и не получили товар.
В этом году в восточной части Мекленбурга-Передней Померании было зарегистрировано более 30 подобных случаев мошенничества, тогда как за 2021 году известен лишь один подобный случай. Общий ущерб оценивается более чем в 16 000 евро. Полиция связывает прирост данного типа мошенничества с возросшими ценами на энергоносители и отопление.
Пожар в отеле в общине Гросс-Штрёмкендорф, где были размещены беженцы из Украины. 20 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 13:06Туризм
В Германии сгорел отель, в котором жили украинские беженцы
 
ГерманияМекленбург-Передняя ПомеранияМошенничествоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала