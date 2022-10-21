https://ria.ru/20221021/oae-1825760981.html

ОАЭ выразили желание инвестировать в высокотехнологичные компании в России

ОАЭ выразили желание инвестировать в высокотехнологичные компании в России - РИА Новости, 21.10.2022

ОАЭ выразили желание инвестировать в высокотехнологичные компании в России

ОАЭ хотят инвестировать в российские высокотехнологичные компании, открывать у себя их представительства, развивать партнёрство в сфере космоса, медицины,... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T17:43

2022-10-21T17:43

2022-10-21T17:43

экономика

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россия

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. ОАЭ хотят инвестировать в российские высокотехнологичные компании, открывать у себя их представительства, развивать партнёрство в сфере космоса, медицины, зелёной энергетики, заявил замминистра экономики ОАЭ Абдулла Ахмед Мохамед Салех Аль Салех."Мы встречали представителей российских компаний и обнаружили, что уровень технологического развития этих компаний весьма высок. Они готовы выдвинуть ряд изобретений и новых технологий, таким образом мы хотели бы инвестировать наши средства в эти компании и видеть их представительства в нашей стране", - сказал он в ходе круглого стола "MENA: перспективы в условиях меняющихся геополитических реалий" в рамках форума "Сделано в России"."Мы хотим развивать отношения в сфере космических технологий... Как известно, Россия обладает и технологиями, и навыками в этой сфере... Мы развиваем сферу возобновляемых источников энергии, это связано с зелёной экономикой и развитием сферы экономики в медицинской, фармацевтической сфере. Имеется такая сфера, как телемедицина. Это те сферы, где мы будем развивать наше сотрудничество. Необходимо также способствовать развитию стартапов", - добавил он.

https://ria.ru/20221017/predpriyatiya-1824081417.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, оаэ, россия, технологии, в мире