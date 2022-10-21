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ОАЭ выразили желание инвестировать в высокотехнологичные компании в России - РИА Новости, 21.10.2022
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ОАЭ выразили желание инвестировать в высокотехнологичные компании в России
ОАЭ выразили желание инвестировать в высокотехнологичные компании в России - РИА Новости, 21.10.2022
ОАЭ выразили желание инвестировать в высокотехнологичные компании в России
ОАЭ хотят инвестировать в российские высокотехнологичные компании, открывать у себя их представительства, развивать партнёрство в сфере космоса, медицины,... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T17:43
2022-10-21T17:43
экономика
оаэ
россия
технологии
в мире
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. ОАЭ хотят инвестировать в российские высокотехнологичные компании, открывать у себя их представительства, развивать партнёрство в сфере космоса, медицины, зелёной энергетики, заявил замминистра экономики ОАЭ Абдулла Ахмед Мохамед Салех Аль Салех."Мы встречали представителей российских компаний и обнаружили, что уровень технологического развития этих компаний весьма высок. Они готовы выдвинуть ряд изобретений и новых технологий, таким образом мы хотели бы инвестировать наши средства в эти компании и видеть их представительства в нашей стране", - сказал он в ходе круглого стола "MENA: перспективы в условиях меняющихся геополитических реалий" в рамках форума "Сделано в России"."Мы хотим развивать отношения в сфере космических технологий... Как известно, Россия обладает и технологиями, и навыками в этой сфере... Мы развиваем сферу возобновляемых источников энергии, это связано с зелёной экономикой и развитием сферы экономики в медицинской, фармацевтической сфере. Имеется такая сфера, как телемедицина. Это те сферы, где мы будем развивать наше сотрудничество. Необходимо также способствовать развитию стартапов", - добавил он.
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экономика, оаэ, россия, технологии, в мире
Экономика, ОАЭ, Россия, Технологии, В мире
17:43 21.10.2022
 
ОАЭ выразили желание инвестировать в высокотехнологичные компании в России

ОАЭ хотят инвестировать в российские высокотехнологичные компании в сфере энергетики

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкФлаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) на территории посольства в России в Москве
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) на территории посольства в России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) на территории посольства в России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. ОАЭ хотят инвестировать в российские высокотехнологичные компании, открывать у себя их представительства, развивать партнёрство в сфере космоса, медицины, зелёной энергетики, заявил замминистра экономики ОАЭ Абдулла Ахмед Мохамед Салех Аль Салех.
"Мы встречали представителей российских компаний и обнаружили, что уровень технологического развития этих компаний весьма высок. Они готовы выдвинуть ряд изобретений и новых технологий, таким образом мы хотели бы инвестировать наши средства в эти компании и видеть их представительства в нашей стране", - сказал он в ходе круглого стола "MENA: перспективы в условиях меняющихся геополитических реалий" в рамках форума "Сделано в России".
"Мы хотим развивать отношения в сфере космических технологий... Как известно, Россия обладает и технологиями, и навыками в этой сфере... Мы развиваем сферу возобновляемых источников энергии, это связано с зелёной экономикой и развитием сферы экономики в медицинской, фармацевтической сфере. Имеется такая сфера, как телемедицина. Это те сферы, где мы будем развивать наше сотрудничество. Необходимо также способствовать развитию стартапов", - добавил он.
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