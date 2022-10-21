https://ria.ru/20221021/nti-1825546261.html
В НТИ рассказали о новой российской технологии управления беспилотниками
В НТИ рассказали о новой российской технологии управления беспилотниками - РИА Новости, 21.10.2022
В НТИ рассказали о новой российской технологии управления беспилотниками
Российские ученые разработали технологию управления спецтехникой с помощью жестов, в будущем решение может быть использовано для навигации беспилотников,... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T07:38
2022-10-21T07:38
2022-10-21T07:38
новое оружие россии
технологии
национальная технологическая инициатива (нти)
наука
россия
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские ученые разработали технологию управления спецтехникой с помощью жестов, в будущем решение может быть использовано для навигации беспилотников, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ)."Российские инженеры разработали технологию управления спецтехникой, роботизированными платформами и механизмами с помощью жестов. Решение, основанное на обработке нейросетью видеопотока, в будущем может быть использовано для управления различными беспилотными аппаратами... Решение, созданное в основном из российских комплектующих, готово к серийному производству", - говорится в сообщении.Уточняется, что в настоящее время технология уже используется для управления роверами. По мнению разработчиков, технология будет востребована в строительстве и логистике, например, на складах, для более удобной работы специалистов.По словам генерального директора компании Droneshub, разработавшей систему, Максима Томских, ровер анализирует видеопоток с бортовой камеры, распознает заданные жестовые команды, в том числе начало работы системы управления инициируется по "приветственному жесту"."Дальше можно показать роверу, что от него требуется: "следуй за мной", "поворот", "вперед", "назад", "включи фары" и другие команды. Решение можно интегрировать и в другие машины, коммунальную и спецтехнику: бульдозеры, погрузчики, тракторы, а также и в беспилотные аппараты", - рассказал Томских.Разработчики отмечают, что технически решение может распознавать несколько сотен вариантов сложных жестов, в том числе с двумя руками. Кроме того, в ближайшее время планируется добавить к жестам еще и голосовые команды.
https://ria.ru/20221020/sotrudnichestvo-1825497865.html
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технологии, национальная технологическая инициатива (нти), наука, россия
Новое оружие России, Технологии, Национальная технологическая инициатива (НТИ), Наука, Россия
В НТИ рассказали о новой российской технологии управления беспилотниками
В НТИ рассказали о новой российской технологии управления беспилотниками с помощью жестов
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские ученые разработали технологию управления спецтехникой с помощью жестов, в будущем решение может быть использовано для навигации беспилотников, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).
"Российские инженеры разработали технологию управления спецтехникой, роботизированными платформами и механизмами с помощью жестов. Решение, основанное на обработке нейросетью видеопотока, в будущем может быть использовано для управления различными беспилотными аппаратами... Решение, созданное в основном из российских комплектующих, готово к серийному производству", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время технология уже используется для управления роверами. По мнению разработчиков, технология будет востребована в строительстве и логистике, например, на складах, для более удобной работы специалистов.
По словам генерального директора компании Droneshub, разработавшей систему, Максима Томских, ровер анализирует видеопоток с бортовой камеры, распознает заданные жестовые команды, в том числе начало работы системы управления инициируется по "приветственному жесту".
"Дальше можно показать роверу, что от него требуется: "следуй за мной", "поворот", "вперед", "назад", "включи фары" и другие команды. Решение можно интегрировать и в другие машины, коммунальную и спецтехнику: бульдозеры, погрузчики, тракторы, а также и в беспилотные аппараты", - рассказал Томских.
Разработчики отмечают, что технически решение может распознавать несколько сотен вариантов сложных жестов, в том числе с двумя руками. Кроме того, в ближайшее время планируется добавить к жестам еще и голосовые команды.