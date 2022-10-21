https://ria.ru/20221021/nti-1825546261.html

В НТИ рассказали о новой российской технологии управления беспилотниками

В НТИ рассказали о новой российской технологии управления беспилотниками - РИА Новости, 21.10.2022

В НТИ рассказали о новой российской технологии управления беспилотниками

Российские ученые разработали технологию управления спецтехникой с помощью жестов, в будущем решение может быть использовано для навигации беспилотников,... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T07:38

2022-10-21T07:38

2022-10-21T07:38

новое оружие россии

технологии

национальная технологическая инициатива (нти)

наука

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602939396_126:415:3027:2047_1920x0_80_0_0_382976667246d6d4e5a28fa7aa431391.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские ученые разработали технологию управления спецтехникой с помощью жестов, в будущем решение может быть использовано для навигации беспилотников, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ)."Российские инженеры разработали технологию управления спецтехникой, роботизированными платформами и механизмами с помощью жестов. Решение, основанное на обработке нейросетью видеопотока, в будущем может быть использовано для управления различными беспилотными аппаратами... Решение, созданное в основном из российских комплектующих, готово к серийному производству", - говорится в сообщении.Уточняется, что в настоящее время технология уже используется для управления роверами. По мнению разработчиков, технология будет востребована в строительстве и логистике, например, на складах, для более удобной работы специалистов.По словам генерального директора компании Droneshub, разработавшей систему, Максима Томских, ровер анализирует видеопоток с бортовой камеры, распознает заданные жестовые команды, в том числе начало работы системы управления инициируется по "приветственному жесту"."Дальше можно показать роверу, что от него требуется: "следуй за мной", "поворот", "вперед", "назад", "включи фары" и другие команды. Решение можно интегрировать и в другие машины, коммунальную и спецтехнику: бульдозеры, погрузчики, тракторы, а также и в беспилотные аппараты", - рассказал Томских.Разработчики отмечают, что технически решение может распознавать несколько сотен вариантов сложных жестов, в том числе с двумя руками. Кроме того, в ближайшее время планируется добавить к жестам еще и голосовые команды.

https://ria.ru/20221020/sotrudnichestvo-1825497865.html

https://ria.ru/20221014/sistema-1823911998.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, национальная технологическая инициатива (нти), наука, россия