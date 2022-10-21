https://ria.ru/20221021/norvegiya-1825604464.html

Россиян, задержанных за съемку с дронов в Норвегии, отпустят в пятницу

Россиян, задержанных за съемку с дронов в Норвегии, отпустят в пятницу - РИА Новости, 21.10.2022

Россиян, задержанных за съемку с дронов в Норвегии, отпустят в пятницу

Трое россиян, которых задержали в провинции Нурланн из-за съемки объектов с беспилотников и поместили под арест, в пятницу отпустят из-под стражи, сообщило... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T11:40

2022-10-21T11:40

2022-10-21T13:36

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МУРМАНСК, 21 окт – РИА Новости. Трое россиян, которых задержали в провинции Нурланн из-за съемки объектов с беспилотников и поместили под арест, в пятницу отпустят из-под стражи, сообщило издание VG со ссылкой на адвокатов россиян.Четверо россиян были задержаны на прошлой неделе в районе Мушеэн в провинции Нурланн на севере страны после того, как они были замечены за съемкой объектов, которые фотографировать не разрешается. Суд постановил арестовать их. Однако адвокаты задержанных сообщили изданию, что в пятницу трех россиян отпустят."Я говорил с ней (одной из задержанных) по телефону. Она рада, испытала облегчение. Она намерена вернуться в Мушеэн, где стоит их машина, чтобы все смогли вернуться домой", - приводятся в сообщении слова Кристиана Вульфа Хансена, который представляет интересы задержанной женщины.Издание сообщает, что и четвертый человек из группы также, скорее всего, будет отпущен, по мнению его адвоката Арне Йохансена.За последнее время в общей сложности семь россиян были задержаны за съемку с дронов, в том числе в провинции Трумс и Финнмарк. Россиянам запрещено использовать беспилотники в Норвегии после начала спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20221020/uss-1825439617.html

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Екатерина Зайцева

в мире, норвегия, финнмарк, украина, новости - туризм