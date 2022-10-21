https://ria.ru/20221021/norvegiya-1825604464.html
Россиян, задержанных за съемку с дронов в Норвегии, отпустят в пятницу
Россиян, задержанных за съемку с дронов в Норвегии, отпустят в пятницу - РИА Новости, 21.10.2022
Россиян, задержанных за съемку с дронов в Норвегии, отпустят в пятницу
Трое россиян, которых задержали в провинции Нурланн из-за съемки объектов с беспилотников и поместили под арест, в пятницу отпустят из-под стражи, сообщило... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:40
2022-10-21T11:40
2022-10-21T13:36
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МУРМАНСК, 21 окт – РИА Новости. Трое россиян, которых задержали в провинции Нурланн из-за съемки объектов с беспилотников и поместили под арест, в пятницу отпустят из-под стражи, сообщило издание VG со ссылкой на адвокатов россиян.Четверо россиян были задержаны на прошлой неделе в районе Мушеэн в провинции Нурланн на севере страны после того, как они были замечены за съемкой объектов, которые фотографировать не разрешается. Суд постановил арестовать их. Однако адвокаты задержанных сообщили изданию, что в пятницу трех россиян отпустят."Я говорил с ней (одной из задержанных) по телефону. Она рада, испытала облегчение. Она намерена вернуться в Мушеэн, где стоит их машина, чтобы все смогли вернуться домой", - приводятся в сообщении слова Кристиана Вульфа Хансена, который представляет интересы задержанной женщины.Издание сообщает, что и четвертый человек из группы также, скорее всего, будет отпущен, по мнению его адвоката Арне Йохансена.За последнее время в общей сложности семь россиян были задержаны за съемку с дронов, в том числе в провинции Трумс и Финнмарк. Россиянам запрещено использовать беспилотники в Норвегии после начала спецоперации на Украине.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, норвегия, финнмарк, украина, новости - туризм
В мире, Норвегия, Финнмарк, Украина, Новости - Туризм
11:40 21.10.2022 (обновлено: 13:36 21.10.2022)
Россиян, задержанных за съемку с дронов в Норвегии, отпустят в пятницу
Троих россиян, задержанных в Норвегии за съемку объектов с дронов, отпустят в пятницу
МУРМАНСК, 21 окт – РИА Новости.
Трое россиян, которых задержали в провинции Нурланн из-за съемки объектов с беспилотников и поместили под арест, в пятницу отпустят из-под стражи, сообщило издание VG
со ссылкой на адвокатов россиян.
Четверо россиян были задержаны на прошлой неделе в районе Мушеэн в провинции Нурланн на севере страны после того, как они были замечены за съемкой объектов, которые фотографировать не разрешается. Суд постановил арестовать их. Однако адвокаты задержанных сообщили изданию, что в пятницу трех россиян отпустят.
"Я говорил с ней (одной из задержанных) по телефону. Она рада, испытала облегчение. Она намерена вернуться в Мушеэн, где стоит их машина, чтобы все смогли вернуться домой", - приводятся в сообщении слова Кристиана Вульфа Хансена, который представляет интересы задержанной женщины.
Издание сообщает, что и четвертый человек из группы также, скорее всего, будет отпущен, по мнению его адвоката Арне Йохансена.
За последнее время в общей сложности семь россиян были задержаны за съемку с дронов, в том числе в провинции Трумс и Финнмарк
. Россиянам запрещено использовать беспилотники в Норвегии после начала спецоперации на Украине
.