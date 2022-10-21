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СМИ узнали, какого потолка цен на российскую нефть хотят добиться США - РИА Новости, 21.10.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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СМИ узнали, какого потолка цен на российскую нефть хотят добиться США
СМИ узнали, какого потолка цен на российскую нефть хотят добиться США - РИА Новости, 21.10.2022
СМИ узнали, какого потолка цен на российскую нефть хотят добиться США
Вашингтон хочет установить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, пишет Блумберг со ссылкой на неназванные источники. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T22:09
2022-10-21T23:51
экономика
цены на нефть
сша
россия
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
москва
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ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. Вашингтон хочет установить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, пишет Блумберг со ссылкой на неназванные источники.По информации агентства, власти Соединенных Штатов при вычислении предельной стоимости энергоресурса учитывали, что она должна покрывать производственные затраты Москвы и стимулировать продолжение ею нефтедобычи. При этом более ранний план, представленный Министерством финансов США, предполагал введение ценового потолка в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель.В Вашингтоне опасаются, что введение более низкого предела стоимости приведет к тому, что Москва ограничит экспорт черного золота на мировые рынки, тем самым спровоцировав новый скачок цен. В США вопрос подорожания бензина в последние месяцы стоит очень остро. Многие аналитики называют его одним из наиболее уязвимых мест Демократической партии в преддверии намеченных на ноябрь промежуточных выборов.Министры финансов стран G7 на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от российских энергоносителей и предварительно договорились о начале ограничения стоимости продаваемых Москвой нефти и газа. В сентябре они подтвердили намерение ввести потолок цен на черное золото. Планируется, что лимит начнет действовать 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.В Москве в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без экспорта из России.Как заявил президент Владимир Путин, Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
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экономика, цены на нефть, сша, россия, москва, министерство финансов сша
Экономика, Цены на нефть, США, Россия, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Москва, Министерство финансов США
22:09 21.10.2022 (обновлено: 23:51 21.10.2022)
 
СМИ узнали, какого потолка цен на российскую нефть хотят добиться США

Bloomberg: США хотят установить потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. Вашингтон хочет установить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, пишет Блумберг со ссылкой на неназванные источники.
По информации агентства, власти Соединенных Штатов при вычислении предельной стоимости энергоресурса учитывали, что она должна покрывать производственные затраты Москвы и стимулировать продолжение ею нефтедобычи. При этом более ранний план, представленный Министерством финансов США, предполагал введение ценового потолка в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель.

"Более высокий потолок урезал бы одну из публично заявленных целей плана, которая состоит в том, чтобы лишить Москву доходов от продажи нефти, которые помогают финансировать (спецоперацию на Украине. — Прим.ред.). Тем не менее это также будет способствовать достижению иной цели — удержанию российской нефти на рынке по мере приближения промежуточных выборов в США и роста цен на бензин", — подчеркивается в статье.

В Вашингтоне опасаются, что введение более низкого предела стоимости приведет к тому, что Москва ограничит экспорт черного золота на мировые рынки, тем самым спровоцировав новый скачок цен. В США вопрос подорожания бензина в последние месяцы стоит очень остро. Многие аналитики называют его одним из наиболее уязвимых мест Демократической партии в преддверии намеченных на ноябрь промежуточных выборов.
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В Москве в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без экспорта из России.
Как заявил президент Владимир Путин, Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
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