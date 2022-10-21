https://ria.ru/20221021/neft-1825819427.html

СМИ узнали, какого потолка цен на российскую нефть хотят добиться США

СМИ узнали, какого потолка цен на российскую нефть хотят добиться США - РИА Новости, 21.10.2022

СМИ узнали, какого потолка цен на российскую нефть хотят добиться США

Вашингтон хочет установить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, пишет Блумберг со ссылкой на неназванные источники. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T22:09

2022-10-21T22:09

2022-10-21T23:51

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ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. Вашингтон хочет установить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, пишет Блумберг со ссылкой на неназванные источники.По информации агентства, власти Соединенных Штатов при вычислении предельной стоимости энергоресурса учитывали, что она должна покрывать производственные затраты Москвы и стимулировать продолжение ею нефтедобычи. При этом более ранний план, представленный Министерством финансов США, предполагал введение ценового потолка в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель.В Вашингтоне опасаются, что введение более низкого предела стоимости приведет к тому, что Москва ограничит экспорт черного золота на мировые рынки, тем самым спровоцировав новый скачок цен. В США вопрос подорожания бензина в последние месяцы стоит очень остро. Многие аналитики называют его одним из наиболее уязвимых мест Демократической партии в преддверии намеченных на ноябрь промежуточных выборов.Министры финансов стран G7 на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от российских энергоносителей и предварительно договорились о начале ограничения стоимости продаваемых Москвой нефти и газа. В сентябре они подтвердили намерение ввести потолок цен на черное золото. Планируется, что лимит начнет действовать 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.В Москве в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без экспорта из России.Как заявил президент Владимир Путин, Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20221013/neft-1823564151.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, сша, россия, москва, министерство финансов сша