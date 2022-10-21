22:09 21.10.2022 (обновлено: 23:51 21.10.2022)
СМИ узнали, какого потолка цен на российскую нефть хотят добиться США
Bloomberg: США хотят установить потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель
Добыча нефти. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. Вашингтон хочет установить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, пишет Блумберг со ссылкой на неназванные источники.
По информации агентства, власти Соединенных Штатов при вычислении предельной стоимости энергоресурса учитывали, что она должна покрывать производственные затраты Москвы и стимулировать продолжение ею нефтедобычи. При этом более ранний план, представленный Министерством финансов США, предполагал введение ценового потолка в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель.
"Более высокий потолок урезал бы одну из публично заявленных целей плана, которая состоит в том, чтобы лишить Москву доходов от продажи нефти, которые помогают финансировать (спецоперацию на Украине. — Прим.ред.). Тем не менее это также будет способствовать достижению иной цели — удержанию российской нефти на рынке по мере приближения промежуточных выборов в США и роста цен на бензин", — подчеркивается в статье.
В Вашингтоне опасаются, что введение более низкого предела стоимости приведет к тому, что Москва ограничит экспорт черного золота на мировые рынки, тем самым спровоцировав новый скачок цен. В США вопрос подорожания бензина в последние месяцы стоит очень остро. Многие аналитики называют его одним из наиболее уязвимых мест Демократической партии в преддверии намеченных на ноябрь промежуточных выборов.
13 октября, 04:15Глава Минфина США предложила предельную цену на российскую нефть
Министры финансов стран G7 на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от российских энергоносителей и предварительно договорились о начале ограничения стоимости продаваемых Москвой нефти и газа. В сентябре они подтвердили намерение ввести потолок цен на черное золото. Планируется, что лимит начнет действовать 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.
В Москве в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без экспорта из России.
Как заявил президент Владимир Путин, Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.