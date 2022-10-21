https://ria.ru/20221021/neft-1825805185.html

Последствия разлива нефти в Коми полностью ликвидируют до начала ноября

Последствия разлива нефти в Коми полностью ликвидируют до начала ноября - РИА Новости, 21.10.2022

Последствия разлива нефти в Коми полностью ликвидируют до начала ноября

Последствия разлива нефти, который произошел 15 октября в Княжпогостском районе Республики Коми, планируется полностью ликвидировать до начала ноября, сообщило... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T20:17

2022-10-21T20:17

2022-10-21T20:17

владимир уйба

княжпогостский район

республика коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Последствия разлива нефти, который произошел 15 октября в Княжпогостском районе Республики Коми, планируется полностью ликвидировать до начала ноября, сообщило минприроды региона.Система контроля параметров работы "Транснефть-Север" 15 октября зафиксировала изменение внутритрубного давления на участке магистрального нефтепровода Ухта-Ярославль. В ходе обследования был обнаружен выход нефти в Княжпогостском районе Республики Коми. Утечка, по предварительным данным, составила около 100 кубометров. В результате происшествия в Княжпогостском районе был введен режим ЧС, сообщал глава региона Владимир Уйба. Площадь загрязнения, как информировали республиканские власти, составила около 0,8 гектара."Компания ("Транснефть – Север" – ред.) планирует закончить работы по ликвидации до 31 октября, выпавший снег не повлияет на выполнение запланированных мероприятий", - информирует Telegram-канал минпироды Коми.Как отмечает ведомство, в настоящее время работы по ликвидации последствий загрязнения выполнены на 50%. Так, заменён дефектный участок трубопровода длиной 13 метров, очищено 0,3 гектара почвы и обводнённая территория.Компания "Транснефть – Север" 18 октября сообщала о возобновлении транспортировки нефти по магистральному трубопроводу Ухта-Ярославль в Коми после скачка давления на нем.

https://ria.ru/20221012/operator-1823547154.html

https://ria.ru/20221020/angara-1825364628.html

княжпогостский район

республика коми

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владимир уйба, княжпогостский район, республика коми