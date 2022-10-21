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Последствия разлива нефти в Коми полностью ликвидируют до начала ноября - РИА Новости, 21.10.2022
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Последствия разлива нефти в Коми полностью ликвидируют до начала ноября
Последствия разлива нефти в Коми полностью ликвидируют до начала ноября - РИА Новости, 21.10.2022
Последствия разлива нефти в Коми полностью ликвидируют до начала ноября
Последствия разлива нефти, который произошел 15 октября в Княжпогостском районе Республики Коми, планируется полностью ликвидировать до начала ноября, сообщило... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T20:17
2022-10-21T20:17
владимир уйба
княжпогостский район
республика коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Последствия разлива нефти, который произошел 15 октября в Княжпогостском районе Республики Коми, планируется полностью ликвидировать до начала ноября, сообщило минприроды региона.Система контроля параметров работы "Транснефть-Север" 15 октября зафиксировала изменение внутритрубного давления на участке магистрального нефтепровода Ухта-Ярославль. В ходе обследования был обнаружен выход нефти в Княжпогостском районе Республики Коми. Утечка, по предварительным данным, составила около 100 кубометров. В результате происшествия в Княжпогостском районе был введен режим ЧС, сообщал глава региона Владимир Уйба. Площадь загрязнения, как информировали республиканские власти, составила около 0,8 гектара."Компания ("Транснефть – Север" – ред.) планирует закончить работы по ликвидации до 31 октября, выпавший снег не повлияет на выполнение запланированных мероприятий", - информирует Telegram-канал минпироды Коми.Как отмечает ведомство, в настоящее время работы по ликвидации последствий загрязнения выполнены на 50%. Так, заменён дефектный участок трубопровода длиной 13 метров, очищено 0,3 гектара почвы и обводнённая территория.Компания "Транснефть – Север" 18 октября сообщала о возобновлении транспортировки нефти по магистральному трубопроводу Ухта-Ярославль в Коми после скачка давления на нем.
https://ria.ru/20221012/operator-1823547154.html
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княжпогостский район
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владимир уйба, княжпогостский район, республика коми
Владимир Уйба, Княжпогостский район, Республика Коми
20:17 21.10.2022
 
Последствия разлива нефти в Коми полностью ликвидируют до начала ноября

Последствия разлива нефти в Коми, произошедшего 15 октября, ликвидируют до начала ноября

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкРазлив нефти
Разлив нефти - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Разлив нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Последствия разлива нефти, который произошел 15 октября в Княжпогостском районе Республики Коми, планируется полностью ликвидировать до начала ноября, сообщило минприроды региона.
Система контроля параметров работы "Транснефть-Север" 15 октября зафиксировала изменение внутритрубного давления на участке магистрального нефтепровода Ухта-Ярославль. В ходе обследования был обнаружен выход нефти в Княжпогостском районе Республики Коми. Утечка, по предварительным данным, составила около 100 кубометров. В результате происшествия в Княжпогостском районе был введен режим ЧС, сообщал глава региона Владимир Уйба. Площадь загрязнения, как информировали республиканские власти, составила около 0,8 гектара.
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 23:14
Польский оператор нефтепровода "Дружба" не выявил вины третьих лиц в аварии
"Компания ("Транснефть – Север" – ред.) планирует закончить работы по ликвидации до 31 октября, выпавший снег не повлияет на выполнение запланированных мероприятий", - информирует Telegram-канал минпироды Коми.
Как отмечает ведомство, в настоящее время работы по ликвидации последствий загрязнения выполнены на 50%. Так, заменён дефектный участок трубопровода длиной 13 метров, очищено 0,3 гектара почвы и обводнённая территория.
Компания "Транснефть – Север" 18 октября сообщала о возобновлении транспортировки нефти по магистральному трубопроводу Ухта-Ярославль в Коми после скачка давления на нем.
Нефтяное пятно, образовавшееся после утечки топлива с загоревшегося судна на реке Ангаре в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 13:55
На реке Ангаре образовалось нефтяное пятно от загоревшегося судна
 
Владимир УйбаКняжпогостский районРеспублика Коми
 
 
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